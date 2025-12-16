Im Fokus der nächsten Tage stehen vor allem Makrodaten aus den USA und Europa. Unter anderem werden Zahlen zum US-Arbeitsmarkt (heute Dienstag) und der Inflation (Donnerstag) für den Monat November veröffentlicht. Zum Teil werden Daten nachgereicht, die während des US-Shutdowns ausgefallen waren. In der Eurozone steht zudem eine Reihe von wichtigen Frühindikatoren an, darunter die Zinsentscheidung der EZB am Donnerstag. Ein unveränderter Leitzins wird zwar als sicher erachtet, doch der EZB-Stab wird neue Prognosen vorlegen, die erstmals bis in das Jahr 2028 reichen.