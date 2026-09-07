Am Rohstoffmarkt verteuerte sich die Rohöl-Sorte Brent aus der Nordsee um 0,7 Prozent ​auf ​96,93 Dollar je Barrel (159 Liter). Das US-Öl WTI notierte 0,7 Prozent fester ⁠bei 92,14 Dollar. Die Preise wurden von geopolitischen Spannungen im Nahen Osten angetrieben, nachdem sich ​die USA und der Iran gegenseitige ⁠Angriffe auf Schiffe im Golf geliefert hatten. Teheran kündigte zudem an, in den kommenden Tagen eine Sperrzone ausserhalb der Strasse von Hormus einzurichten. Diese inflationären ‌Impulse schüren am Markt die Erwartung, dass die Zentralbanken die Zinsen weiter anheben könnten.