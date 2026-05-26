Zwar gaben auch die Ölpreise nach, zuletzt hielt sich die Sorte Brent mit 99,07 US-Dollar je Barrel aber hartnäckig nahe der Schwelle von 100 Dollar. Es bleibe es ein gewisses «Katz und Maus-Spiel» von der US-Regierung mit den Märkten, sagte ein weiterer Händler. Wichtig für den Bestand der hiesigen Gewinne sei nun, wie sich die Wall Street nach dem Feiertag positioniere. Im Tagesverlauf stehen zudem noch einige US-Daten auf der Agenda, darunter der ADP-Beschäftigungsindex und das Konsumentenvertrauen.