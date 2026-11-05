Der Geschäftsbericht von Ralph Lauren hat die Anleger nicht überzeugt. Die Papiere des US-Modekonzerns fielen im vorbörslichen Handel um rund 6,5 Prozent. Ralph Lauren hat seine Jahresprognose zwar angesichts einer starken Nachfrage in Nordamerika und Asien angehoben. Im abgelaufenen zweiten Geschäftsquartal übertraf das Unternehmen zudem die Markterwartungen. Für das dritte Quartal stellte es ‌jedoch ein Umsatzwachstum ⁠in Aussicht, das unter den Prognosen der Analysten lag. Experten zufolge hatte die jüngste Erfolgsserie des Unternehmens die Erwartungshaltung in die Höhe getrieben. In den vergangenen Quartalen hatte sich Ralph Lauren besser entwickelt als die Luxusbranche insgesamt. Insbesondere ⁠China erwies sich mit einem Umsatzplus von 35 Prozent im zweiten Quartal als Wachstumsmotor.