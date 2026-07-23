Die Ölpreise bauen ihre Gewinne immer weiter aus. Ein Fass (159 Liter) der Nordseesorte Brent verteuert sich um fast 6,5 Prozent auf 100,05 Dollar. Damit erreicht der Preis erstmals seit Ende Mai die psychologisch wichtige 100-Dollar-Marke. US-Leichtöl WTI legt um ‌rund 5,5 Prozent auf ⁠91,49 Dollar pro Barrel zu. Die vom Iran unterstützten Huthi-Rebellen im Jemen hatten zuvor nach eigenen Angaben zwei saudische Öltanker angegriffen. Dies schürte die Sorge vor einer Ausweitung der Lieferunterbrechungen ⁠im Nahen Osten. Neben dem Konflikt um die Strasse von Hormus haben die Huthi eine neue Front eröffnet und nehmen nun auch Schiffe mit saudischem Öl in der Meerenge Bab el-Mandeb am Roten Meer ins Visier. Sollte auch ‌die Strasse von Hormus länger blockiert bleiben, könnte der Preis für Brent im vierten Quartal die Marke von 120 Dollar pro ‌Barrel überschreiten, schreiben die Analysten von Goldman Sachs.