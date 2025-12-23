Eli Lilly ‌hat ‌seine Verluste nach dem jüngsten Erfolg des Rivalen Novo Nordisk wieder wettgemacht. Die Titel steigen um rund ein halbes Prozent, nachdem sie zuvor rund ​ein Prozent eingebüsst hatten. Der dänische Konkurrent ‌Novo hatte in den USA ‌die Zulassung für eine neue Abnehmpille erhalten. Damit verschafft er sich einen wichtigen Vorteil im Wettlauf mit dem Konzern aus Indianapolis, der zuletzt mit einem eigenen Präparat auf dem wichtigen US-Markt an ⁠Novo vorbeigezogen war. «Novo Nordisk hatte im vergangenen Jahr echte Schwierigkeiten und musste nun auch für die Investoren liefern», erläutert Danni Hewson, ​Chefanalystin bei der Investmentplattform AJ Bell.