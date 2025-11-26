Die Pharmatitel Roche (GS +0,5 Prozent) und Novartis (+0,6 Prozent) halten indes dagegen. In den USA sind laut Medienberichten die Preise für einige teure Medikamente deutlich gesenkt worden - unter anderem für das beliebte GLP-1-Medikament Semaglutide von Novo Nordisk, das als Wegovy zur Gewichtsreduktion und als Ozempic zur Behandlung von Diabetes verkauft wird. Noch seien aber keine Schweizer Medikamente betroffen. Und mit Alcon (+1,3 Prozent) ist ein weiterer Titel aus dem Gesundheitssektor oben auf dem Tableau zu finden.