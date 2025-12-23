Aktuell kostet der Euro 1,1774 Dollar. Das ist etwas weniger als am Mittag mit 1,1796 und damit noch vor Veröffentlichung der Wirtschaftsdaten. Allerdings notiert das Währungspaar damit auf dem Niveau vom frühen Morgen. Ähnlich hat sich das Dollar/Franken-Paar bewegt. Mit 0,7899 Franken kostet der Greenback etwas mehr als gegen Mittag (0,7878) aber etwa gleich viel wie im Frühhandel. Derweil tritt das Euro/Franken-Paar bei Kursen von 0,9300 mehr oder weniger auf der Stelle.