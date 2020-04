Anlauf zur Erholung - Weltweite Corona-Erleichterungen inspirieren!

Erdöl – die Schwemme hält an, Frackers schon dutzendweise im Konkurs.

China -Gewinne der Industrie im März minus 35 Prozent!

USA – diese Woche erster Höhepunkt der Quartalsausweise: Caterpillar, Google, Microsoft, Facebook, Boeing, General Electric, Apple, Tesla, Amazon, Exxon und Chevron.

FED am Mittwoch reguläre Sitzung. Hoher Erwartungsdruck. Profis erwarten gar, dass das FED sich Gedanken zu Negativzinsen machen könnte.

Deutsche Bank – überraschend mit Gewinn!

Kühne + Nagel – 1.Q: Klares «Opfer» der Pandemie. EBIT minus 24 Prozent auf 184 Millionen Franken. Reingewinn minus 23 Prozent auf 139 Millionen und Gewinne rückläufig. «Wir stehen vor grossen Herausforderungen».

Lufthansa – kommt ein Rettungspaket? Grosses Seilziehen im Kanzleramt.

Daimler mit Lichtblick? Hat im März 50 000 Autos in China verkauft!

Postfinance – Leonteq schwingt obenaus bei der Ausschreibung für Emission und Vertrieb von Anlagelösungen.

CH-Zahlen – morgen kommen: 1.Q Bucher, ABB, UBS, Novartis, ams.

Wall Street – Virus: Neuerkrankungen gehen in den meisten Ländern zurück, Lockdowns werden allerorten abgebaut, sofort reagieren Investoren und Trader, sehen feste Kurse!

Nestlé – JP Morgan bleibt bei übergewichten 99, Vontobel bei 100 kaufen, Barclays nimmt auf 105 (115) zurück, bleibt aber bei übergewichten, UBS bei 105 kaufen, Baader-Helvea bei 109 zukaufen, Goldman Sachs bei 109 kaufen, Deutsche Bank 120 halten, Jefferies 94 (93) halten,

Credit Suisse – CFRA 8.50 (14) halten, LBBW zurück auf halten 9.50 (14.50), UBS 10.40 (11) kaufen, SocGen bleibt bei 13 kaufen.

Basilea – Baader-Helvea 52 (57) abbauen (zukaufen).

Bitcoin – 7733 (7796/7610).

Ferner Osten - Tokio plus 2,7pc, Hongkong plus 1.8pc, Schanghai plus 0,7pc, Seoul plus 1,9pc, Singapur plus 1,4pc, Sydney plus 1,7pc, Dollar 0.9722, Euro 1.0542, CNY 7.0763, Gold 1721, Silber 15.30, Erdöl 20.93.

Vorbörse – klar fester: ABB, UBS plus 2,6pc, Adecco plus 2,5pc, Credit Suisse plus 2,4pc, Nestlé ex Dividende minus 1,0pc, Leonteq plus 7,0pc ! die anderen Titel alle im Plus, jetzt schon volatil aber höher tendierend.

Tendenz - Footsie plus 77 Punkte, DAX plus 233 Punkte, CAC plus 96 Punkte. SMI vorbörslich plus 146 Punkte, Dow Jones Futures plus 209 Punkte.