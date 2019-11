Impeachment-Anhörung und Peking-Zwischendeal im Börsenfokus!

Wall Street – weiter Hoffnung auf baldigen Teil-Deal (Phase One) mit Peking.

Impeachment – heute 2. Woche, grosse Redeschlachten angesagt.

Präsident Trump – unangekündigter Besuch am Samstag im Walter Reed National Military Medical Center (Militärspital) für Untersuchung und Labor («quick exam and labs»). 2-stündiger Besuch stand nicht auf der Agenda von Trump.

Peking – Bank of China (People’s Bank of China, PBOC) reduziert zum ersten Male seit 2015 den Leitzins. Will klar Impulse zur Wirtschaftsbelebung geben.

Ford – plant Elektro-SUV «Mustang Mach» in direkter Konkurrenz zu Tesla.

Novartis – erhält positive EMA-Empfehlung für «Mayzent» bei Multipler Sklerose.

Roche übernimmt US-Biotechfirma Promedior für 390 Millionen Dollar plus Meilensteinzahlung von einer Milliarde!

Zurich Insurance – DZ Bank 376 (366) halten, Oddo 354 (334) neutral, Kepler Cheuvreux 395 (390) halten.

Julius Bär - Mediobanca 40 unterdurchschnittlich (neutral), Morgan Stanley hingegen 49 (45) marktgewichten.

SIG Combibloc Group – Barclays geht auf CHF 13.50 (11.50) marktgewichten.

Stadler Rail – MARTA bestätigt Zuschlag für 127 (!) Metrozüge, Vertrag unterzeichnet!

Bitcoin – 8436 (8531/8417).

Hongkong – weiter in Aufruhr – Polizei besetzt Universität, Feuer lodern, droht bei Widerstand mit Einsatz von scharfer Munition!

Ferner Osten - Tokio plus 0,5pc, Hongkong plus 1,1pc, Schanghai plus 0,6pc, Seoul minus 0,1pc, Singapur plus 0,3pc, Sydney minus 0,4pc, Dollar 0.9900, Euro 1.0948, CNY 7.0128, Gold 1463, Silber 16.89, Erdöl 63.15. SMI vorbörslich plus 14 Punkte, Dow Jones Futures plus 14 Punkte.

Vorbörse – freundlich, Novartis plus 0,5pc, UBS und ABB plus 0,3pc, übrige Titel gehalten mit Volatilität angesagt.

Tendenz – Footsie plus 6 Punkte, DAX minus 4 Punkte, CAC minus 5 Punkte, SMI vorbörslich plus 15 Punkte, Dow Jones Futures plus 14 Punkte.