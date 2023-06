Die Ölpreise haben am Donnerstag in einem ruhigen Handel etwas nachgegeben. Am Nachmittag kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Auslieferung im August 76,52 US-Dollar. Das waren 43 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Auslieferung im Juli fiel um 49 Cent auf 72,04 Dollar.