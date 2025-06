Eine mögliche Beteiligung der USA an den israelischen Angriffen auf den Iran hat an Asiens Aktienmärkten zu Verunsicherung gesorgt. Anleger trennten sich von Aktien und flüchteten sich in sichere Häfen. In Tokio gab der 225 Werte umfassende Nikkei 0,8 Prozent nach auf 38'594 Punkte. Der breiter gefasste Topix verlor 0,6 Prozent auf 2791 Zähler. Einem Bericht des «Wall Street Journal» zufolge hat US-Präsident Donald Trump hochrangigen Beratern gegenüber gesagt, er habe Angriffspläne auf den Iran gebilligt, halte sich aber zurück, um zu sehen, ob die Regierung in Teheran ihr Nuklearprogramm aufgibt.