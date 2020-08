06:05

Die asiatischen Aktienmärkte sind am Montag ohne grössere Bewegungen in die neue Woche gestartet. Im Fokus der Investoren sind unter anderem die jüngsten Spannungen zwischen den USA und China sowie die zuletzt gescheiterten Verhandlungen über die Details eines neuen Corona-Hilfspakets in den USA.

Zu Wochenbeginn wird mit verhaltenen Umsätzen an den Märkten gerechnet, weil zwei wichtige Handelsplätze in Asien - Japan und Singapur - feiertagsbedingt geschlossen bleiben.

Hyundai Ioniq morphs into all-electric brand, starting with Ioniq 5 CUV EV in 2021 By @SebastianBlanco https://t.co/pm5amc1lyj — Forbes Tech (@ForbesTech) August 10, 2020

In Südkorea waren die Aktien von Hyundai gefragt. Sie kletterten um gut zehn Prozent auf den höchsten Stand seit Mai 2018. Der Konzern stellte neue Pläne für E-Autos vor. Hyundai will bis 2025 weltweit der drittgrösste Produzent von Elektro-Fahrzeugen werden.

Im Devisenhandel in Fernost legte der Euro um 0,08 Prozent zu und kostete 1,1796 Dollar. Zum Franken ist die Einheitswährung ebenfalls einen Hauch stärker und tendiert bei 1,0773 Franken.

