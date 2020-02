10:35

Der SMI fällt auf 10,750 Punkte. Das ist im Vergleich zum Schlusskurs vom Freitag in Minus von 3,2 Prozent.

Die Verluste weiten sich weiter aus: Swatch (-6,3 Prozent), Adecco (-5,7 Prozent), Richemont (-5,4 Prozent) fallen am deutlichsten. 19 von 20 Aktien fallen um über 2 Prozent zurück.

Mit einem Minus von 1,6 Prozent hält sich Swisscom am besten.

10:10

Der Coronavirus-Ausbruch in Norditalien löst eine Flucht aus italienischen Wertpapieren aus. Der Leitindex der Mailänder Börse rutschte am Montag um 4,3 Prozent ab und steuerte auf den grössten Tagesverlust seit dreieinhalb Jahren zu. Italienische Staatsanleihen flogen ebenfalls aus den Depots. Dies trieb die Rendite der zehnjährigen auf 1,002 Prozent.

Die Regierung in Rom riegelte nach ersten Todesfällen im Land mehrere norditalienische Ortschaften ab. "Das Letzte, war Europa jetzt gebrauchen kann, ist eine weitere Störung der Wirtschaft", warnte Anlagestratege Michael Hewson vom Brokerhaus CMC Markets. "Unglücklicherweise scheinen sich die Ereignisse dahingehend zu entwickeln."

10:00

Der Kursrückgang im SMI von über 2,5 Prozent bedeutet den stärkten Tagesverlust seit dem 6. Dezember 2018. Damals schloss der Leitindex um 3,1 Prozent tiefer.

Relativ wenig verändert zeigt sich trotz der massiv gestiegenen Risikoaversion der Anleger der Franken. Das Währungspaar Euro-Franken tendiert über der 1,06er-Linie (1,0611), wobei der Euro sogar minim zulegt.

Die Rendite der Bundesobligationen mit zehn Jahren Laufzeit beläuft sich auf -0,74 Prozent. Anfang Februar hatten Schweizer Staatspapiere mit -0,63 Prozent rentiert. Auch in amerikanische Treasuries fliesst wieder mehr Geld, wie folgende Grafik von Bloomberg zeigt:

U.S. 10-year Treasury yield drops below 1.4%, lowest since 2016 https://t.co/PpsIEy8ick pic.twitter.com/hTX5UfOKb7 — Bloomberg Markets (@markets) February 24, 2020

09:40

Der SMI steht um 2,6 Prozent bei 10'822 Punkten tiefer und weitet seine Verluste damit noch aus. Richemont steht inzwischen um 5,5 Prozent tiefer, Swatch gar um 6 Prozent. Massiv fallen auch die Aktien von ABB (-3,8 Prozent), Adecco (-4,8 Prozent), Credit Suisse (-4,5 Prozent), LafargeHolcim (-4,1 Prozent) sowie der UBS (-4,2 Prozent).

Auch am US-Markt zeichnen sich deutliche Verluste ab. Der Future für den Dow Jones fällt um 1,9 Prozent, beim S&P 500 sind es 2 Prozent und bei der Technologiebörse Nasdaq (-2,5 Prozent).

09:20

Die stärksten Verluste nach Handelsstart im breiten Markt:

LumX Group: - 8,7 Prozent

Wisekey: -6,7 Prozent

Dufry: - 6,5 Prozent

Aryzta: -5,5 Prozent

Sulzer: - 5,5 Prozent

Oerlikon: -5,1 Prozent

Medacta: - 5,3 Prozent

Von Roll: - 4,6 Prozent

Tornos: -4,6 Prozent

In der Zwischenzeit meldet der italienische Sender RAI, dass in Norditalien eine vierte Person an den Folgen des Virus' gestorben sei.

09:10

Der SMI fällt nach Börsenbeginn um 2,1 Prozent tauf 10'877 Punkte. Das ist ein sehr hoher Wert für den SMI. Weltweit erschüttert das Coronavirus das Anlegervertrauen.

Die Zahl der Erkrankten ist weiter gestiegen, darrüber hinaus ist das Virus auch in Europa angekommen. Im Nachbarland Italien ist über das Wochenende die Zahl der Erkrankten deutlich angestiegen. Die Schweizer Behörden beobachten die Situation daher "genau". Die erhöhte Unsicherheit treibt Investoren verstärkt in sichere Häfen wie Gold, Dollar oder auch Schweizer Franken. Gleichzeitig geriet der Ölpreis über das Wochenende deutlich unter Druck.

Neue Studie - Coronavirus: Im «Worst Case» drohen steigende Zinsen und ein Bärenmarkt https://t.co/BzxniDKNJJ pic.twitter.com/brdhMaJoWj — cash (@cashch) February 24, 2020

Weiteres Öl ins Feuer hat auch der Internationale Währungsfonds (IWF) gegossen. Wegen der Auswirkungen der Lungenkrankheit senkte er die Wachstumsprognose für China. Das Land ist bekanntlich für das globale Wirtschaftswachstum enorm wichtig.

Die Sorgen vor den wirtschaftlichen Folgen des Coronavirus belasten vorbörslich vor allem jene Titel, für die der asiatische Markt oder der Tourismus zentrale Eckpfeiler sind. So sind die beiden Uhrenhersteller Richemont (-4,8 Prozent) und Swatch (-3,4 Prozent) von der Nachfrage der asiatischen Konsumenten abhängig. Und der Reisedetailhändler Dufry (-5,4 Prozent) gehört ebenfalls zu den Unternehmen, die die Folgen des Virus direkt zu spüren bekommen.

Auch die Banken und die Zykliker im SMI fallen stark. Bei Technologieunternehmen wie AMS (-4,6 Prozent), oder VAT (-3,3 Prozent) und U-blox (noch kein Kurs) wiederum im breiten Markt drohen die Massnahmen der verschiedenen Regierungen im asiatischen Raum zu Lieferengpässen zu führen. Bereits melden sich die ersten Unternehmen mit Angebotsengpässen zu Wort.

08:20

Asiens Börsen spüren die Krise. Besonders heftig fielen diese am Montag im südkoreanischen Seoul aus, wo der Leitindex Kospi um fast vier Prozent absackte. Die südkoreanischen Gesundheitsbehörden haben zwei weitere Todesfälle in Verbindung mit dem neuartigen Coronavirus gemeldet. Zudem sei die Zahl der mit dem Erreger infizierten Menschen um 161 gestiegen.

Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Aktien an den chinesischen Festlandbörsen verlor zuletzt 0,38 Prozent auf 4133,54 Punkte. Der Hang Seng in Hongkong büsste mit 1,63 Prozent auf 26 866,37 Zähler deutlich mehr ein und rutschte auf den tiefsten Stand seit fast drei Wochen. In Tokio wurde wegen eines Feiertages nicht gehandelt.

08:10

Julius Bär berechnet den SMI um 1,3 Prozent bei 10'972 Punkten tiefer. Fast alle 20 SMI-Aktien stehen um mindestens ein Prozent tiefer. Die Coronaviruskrise wütet in China wieder schlimmer, gleichzeitig ist mit Norditalien ein angrenzendes Gebiet der Schweiz neu betroffen.

Swatch (-2,3 Prozent) und Richemont (-2,3 Prozent) fallen am deutlichsten, weil beide Luxusgüterkonzerne in wichtiges Chinageschäft haben. Die Banken UBS (-1,7 Prozent) und Credit Suisse (-1,6 Prozent) trifft es ebenfalls deutlich.

Am breiten Markt ist das Bild ählich. Einzig Georg Fischer (+0,3 Prozent) sind etwas höher gestellt.

07:50

Aus Furcht vor den wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Krise beim wichtigen Handelspartner China ziehen sich Anleger aus dem australischen Dollar zurück. Die Währung fällt um 0,7 Prozent und ist mit 0,6581 US-Dollar so billig wie zuletzt vor elf Jahren.

Our sharemarket plunges as the Aussie dollar falls to its lowest ebb in over a decade. What do experts say is the cause? Join me for @9NewsSyd at 6.00pm pic.twitter.com/D5NcA1nlav — Peter Overton (@PeterOverton) February 24, 2020

07:46

Spekulationen auf einen Dämpfer für die weltweite Nachfrage wegen der Coronavirus-Epidemie schicken den Ölpreis auf Talfahrt. Die Sorte Brent aus der Nordsee verbilligt sich um 3,4 Prozent auf 56,53 Dollar je Barrel.

07:44

Die Furcht vor den wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Epidemie treibt am Montag weitere Anleger in den "sicheren Hafen" Gold. Der Preis für das Edelmetall steigt 2,1 Prozent auf ein Sieben-Jahres-Hoch von 1678,58 Dollar je Feinunze und steuert auf den grössten Tagesgewinn seit sieben Monaten zu. Für heimische Investoren ist es mit 1548,36 Euro so teuer wie nie.

07:25

06:40

Die Aussichten für das weltweite Wachstum verdunkeln sich, Infektionen und Todesfälle in Südkorea, Italien und im Nahen Osten haben zugenommen. "Es gibt viele schlechte Nachrichten an der Coronavirus-Front, und die Gesamtzahl der neuen Fälle steigt weiter", schrieb AMP-Chefökonom Shane Oliver in einer Mitteilung.

"Natürlich gibt es viel Unsicherheit über die Falldaten und neue Fälle ausserhalb Chinas scheinen sich immer noch zu entwickeln. Der wirtschaftspolitische Fluss muss weiter gehen, obwohl die chinesische Wirtschaft im Märzquartal wahrscheinlich geschrumpft sein wird."

Im laufenden Quartal dürfte die weltweite Wirtschaftsleistung erstmals seit der grossen Finanzkrise rückläufig sein. Das sagt @Oxfordeconomics am Donnerstag - vier Tage nachdem @peteraltmaier im #Coronavirus „keine grosse Belastung der Weltwirtschaft“ erkennen mochte.@welt pic.twitter.com/TWxaqucJ2E — Olaf Gersemann (@OlafGersemann) February 20, 2020

Ökonomen haben die Wachstumsprognosen für China und die Welt herabgestuft, da Reisebeschränkungen und -verbote in einer Reihe von Ländern bereits den Tourismus, die Lieferkette und die Fabrikproduktion getroffen haben. Oxford Economics schätzte, dass das Wachstum der Weltwirtschaft in der ersten Jahreshälfte 2020 auf nahezu Null sinken würde, wenn der Ausbruch des Coronavirus zu einer globalen Pandemie würde.

Die japanischen Märkte waren wegen eines Feiertags geschlossen. Die Börse in Shanghai lag 0,3 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 0,5 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien ausserhalb Japans fiel um 1 Prozent.

05:00

Im asiatischen Devisenhandel blieb der Dollar fast unverändert bei 111,53 Yen und legte 0,1 Prozent auf 7,0316 Yuan zu. Zur Schweizer Währung notierte er 0,3 Prozent höher bei 0,9804 Franken. Parallel dazu fiel der Euro um 0,2 Prozent auf 1,0822 Dollar und notierte kaum verändert bei 1,0612 Franken. Das Pfund Sterling verlor 0,3 Prozent auf 1,2937 Dollar.

