Der Swiss Market Index (SMI) steht vorbörslich gemäss der IG Bank um 0,6 Prozent höher.

Die Anleger an der Schweizer Börse kommen nicht zur Ruhe. Gemessen am Volatilitätsindex VSMI wird sich der SMI am (heutigen) Donnerstag in einer sehr grossen Schwankungsbreite von 1,17 Prozent bewegen. Dies entspricht +/- 127 Punkten gegenüber dem letzten Schlusskurs von 10'840,60 Punkten. Der VSMI ist am Mittwoch um 3,8 Prozent auf 22,38 Punkte gesunken.

Die Basis ist gelegt, dass es auch am Donnerstag an der Schweizer Börse aufwärts gehen könnte. Denn die US-Vorgaben sind positiv. Der Dow Jones Industrial und die Nasdaq drehten im Handelsverlauf noch ins Plus und schlossen somit über dem Stand bei Europaschluss. Händler betonten aber, die Sitzung an der Wall Street sei nervös verlaufen. "Allzu viel Gewicht würde ich deshalb den positiven Vorgaben nicht beimessen", so ein Börsianer.

Positiv reagierte die US-Börse auf die Publikation des US-Notenbank- Protokolls. Allerdings gab es darin nichts wirklich Neues, wie Beobachter sagten. Angesichts der hohen Inflation stellten die Währungshüter noch für diesen Monat wie erwartet weitere deutliche Zinserhöhungen in Aussicht. Konkret steht damit weiterhin eine Erhöhung um 0,50 oder 0,75 Prozentpunkte im Raum.

Mitentscheidend für die Höhe des nächsten Zinsschrittes in den USA könnten die Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt sein. Am heutigen Donnerstag gibt es mit den ADP-Daten einen Vorgeschmack auf die Juni-Daten, welche am Freitag publiziert werden.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index liegt 1,5 Prozent höher bei 26'491 Punkten.

Die Börse in Shanghai liegt 0,5 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewinnt 1,0 Prozent.

Die Märkte in Asien fassen am Donnerstag nach der Veröffentlichung der Sitzungsprotokolle der US-Notenbank Fed neuen Mut. Wie aus den Protokollen der jüngsten Sitzung vom Juni hervorgeht, will die Fed mit einem weiteren großen Zinsschritt gegen die hohe Inflation vorgehen. Die Währungshüter erwarten, dass Ende Juli wahrscheinlich eine Erhöhung um 0,5 oder 0,75 Prozentpunkte angemessen sein dürfte. "Das Zusammenfallen von recht guten Arbeitsmarktdaten und weitaus robusteren ISM-Dienstleistungen ... untermauert, dass die Fed das Tempo und die Intensität der Straffung wahrscheinlich nicht verringern wird", sagte Vishnu Varathan von Mizuho.

Im asiatischen Devisenhandel verlor der Dollar 0,2 Prozent auf 135,72 Yen und gab 0,1 Prozent auf 6,7030 Yuan nach. Zur Schweizer Währung notierte er 0,2 Prozent niedriger bei 0,9688 Franken. Parallel dazu stieg der Euro um 0,2 Prozent auf 1,0203 Dollar und notierte kaum verändert bei 0,9885 Franken. Das Pfund Sterling gewann 0,2 Prozent auf 1,1952 Dollar.

Der Dow Jones Industrial fand den Weg zurück über die Marke von 31'000 Punkten. Die positiven Impulse kamen nach einem richtungslosen Verlauf mit der Veröffentlichung des US-Notenbank-Protokolls in den Markt. Allerdings gab es nichts wirklich Neues, wie Börsianer sagten. Denn: Angesichts der hohen Inflation stellten die Währungshüter noch für diesen Monat wie erwartet weitere deutliche Zinserhöhungen in Aussicht. Die zur Wochenmitte veröffentlichten Wirtschaftsdaten seien zugleich wohl unterschiedlich ausgelegt worden.

Der Dow schloss mit einem Plus von 0,2 Prozent auf 31'037,68 Punkte. Tags zuvor noch war der Wall-Street-Index zeitweise unter 30'400 Punkte gerutscht und hatte an seine Verluste aus der vergangenen Woche angeknüpft. Erst im späten Handel war es ihm dann gelungen, einen Grossteil seiner Tagesverluste wieder wettzumachen.

Der marktbreite S&P 500 legte am Mittwoch nach einigem Hin und Her letztlich um 0,4 Prozent auf 3845,08 Zähler zu. Der Nasdaq 100 stieg um 0,6 Prozent auf 11'852,59 Punkte. Er hatte allerdings in der vergangenen Woche um mehr als vier Prozent und damit besonders kräftig nachgegeben.

Die rückläufigen, aber besser als erwartet ausgefallenen ISM-Stimmungsdaten des Dienstleistungssektors wurden am Markt unterschiedlich interpretiert. Die einen verwiesen darauf, dass die Juni-Daten schwächer ausgefallen waren als zuvor. Daraus schöpften sie Hoffnung, dass die Aussagen im Protokoll veraltet sein könnten. Die anderen verwiesen darauf, dass sich die Stimmung im Dienstleistungssektor weniger deutlich eingetrübt hatte als erwartet. Zudem liege der ISM Dienste - ebenso wie der wichtige ISM für die Industrie - weiter im Wachstumsbereich. Von daher dürfte einem weiteren kräftigen Zinsschritt im Juli kaum noch etwas im Wege stehen, hiess es.

Für die Investoren sind aggressive Zinsschritte ein zweischneidiges Schwert, da sie die Wirtschaft abwürgen und in die Rezession treiben könnten. Die Notenbank dagegen sieht sich angesichts der hohen Inflation zum Gegensteuern gezwungen.

Unter den Einzelwerten richtete sich der Blick vor allem auf den Technologiesektor. Bereits am Vortag hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf Insider berichtet, dass die US-Regierung auf ein Exportverbot nach China für bestimmte Anlagen des niederländischen Unternehmens ASML zur Chipproduktion drängt. Dabei geht es um sogenannte DUV-Anlagen, die zwar nicht mehr der neueste Stand der Technik sind, aber zur Produktion vieler Standardelektronikchips für Autos, Smartphones und Roboter eingesetzt werden. Die ASML-Papiere, die bereits am Dienstag an der Nasdaq knapp 4 Prozent verloren hatten, gaben um weitere 0,8 Prozent nach.

Amazon stiegen an der Nasdaq um 0,7 Prozent. Im hart umkämpften Geschäft mit Essenslieferungen in den USA bündeln der Branchenriese Just Eat Takeaway und der weltgrösste Internethändler ihre Kräfte. US-Kunden von Amazons Bezahlangebot Prime können ein Jahr lang kostenlos die Abo-Variante des Lieferdienstes Grubhub nutzen, bei der die Zustellgebühren entfallen. Auch sicherte sich Amazon über Optionen einen Anteil von bis zu 15 Prozent an Grubhub.

Eine positive Studie der Bank of America gab den Papieren von Sabre Auftrieb. Sie stiegen um 3,5 Prozent. Die Aktien des Anbieters technischer Lösungen für die Reisebranche seien in den vergangenen drei Monaten kräftig um 44 Prozent gefallen, aber die Fundamentaldaten seien intakt, schrieben die Analysten. Sie stuften Sabre daher von "Underperform" auf "Buy" hoch.

+++

