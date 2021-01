11:10

Die europäischen Börsen sind am Mittwoch kurz vor dem Mittag mehrheitlich im Plus. Insbesondere der britische FTSE 100 (+1,2 Prozent) und der spanische IBEX 35 (+1,3 Prozent) legen stark zu. Der defensive Swiss Market Index (-0,1 Prozent) bleibt abgehängt im Minusbereich.

Performance der weltweit wichtigsten Indizes (Quelle: Bloomberg).

+++

11:00

Die Unternehmensstimmung in der Eurozone hat sich Ende 2020 trotz der Corona-Beschränkungen deutlich aufgehellt. Der Einkaufsmanagerindex des Forschungsinstituts IHS Markit stieg im Dezember im Monatsvergleich um 3,8 Punkte auf 49,1 Zähler, wie Markit am Mittwoch in London mitteilte. Die Umfrage fällt allerdings schwächer aus als in einer ersten Erhebungsrunde mit 49,8 Punkten ermittelt. Analysten hatten eine Bestätigung der ersten Schätzung erwartet.

Der Indikator liegt damit knapp unter der 50-Punkte-Marke, die wirtschaftliches Wachstum von Schrumpfung trennen soll. Im Frühjahr war die Unternehmensstimmung im Zuge der ersten Corona-Welle drastisch eingebrochen. Nachdem sich die Indexwerte in den Sommermonaten stark erholt hatten, waren sie mit der zweiten Welle der Corona-Pandemie im Herbst wieder gefallen.

+++

10:30

Die Bankaktien zählen am Mittwoch an der knapp gehaltenen Schweizer Börse zu den stärksten Gewinnern. Höhere Renditen und ein erhebliches Aufholpotenzial stützen laut Händlern die Nachfrage.

Die Aktien der Credit Suisse gewinnen 3,0 Prozent auf 11,89 Franken. UBS steigen 2,9 Prozent auf 13,13 Franken und Julius Bär ziehen um 2,1 Prozent auf 52,56 Franken an. Derweil gewinnt der Gesamtmarkt gemessen am SLI 0,1 Prozent.

Händler begründen die Nachfrage nach den Bankaktien mit dem Anstieg der Anleiherenditen. In den USA werfe der zehnjährige Treasury Bond erstmals seit dem vergangenen März wieder eine Rendite von über einem Prozent ab. "Das gibt den Banken Rückenwind", sagt ein Händler.

Tiefe oder gar negativen Zinsen machen den Geldhäusern das Geschäftsleben seit Jahren schwer, was auch in einer unterdurchschnittlichen Kursperformance zum Ausdruck komme, heisst es weiter. "Mit anderen Worten, die Banken haben kursmässig in den vergangenen Jahren nicht gerade geglänzt. Das lässt Raum für neue (Kurs-)Hoffnung."

+++

09:40

Der Swiss Market Index (SMI) verliert 0,5 Prozent auf 10'640 Punkte.

Unter den grössten Verlieren sind vor allem die drei Schwergewichte Roche (-1,5 Prozent), Novartis (-1,0 Prozent) und Nestlé (-1,2 Prozent) zu finden. Händler machen hierfür nicht zuletzt Gewinnmitnahmen verantwortlich, nachdem sich etwa die beiden Pharmatitel Ende 2020 recht gut gehalten hatten.

SMI-Kurstableau (Quelle: cash.ch).

+++

09:05

Der SMI notiert um 0,2 Prozent tiefer bei 10'678 Punkten.

Insgesamt sollten sich Anleger hierzulande aber auf einen durchaus volatilen Handelstag einstellen, heisst es im Handel. Marktteilnehmer begründen dies vor allem mit den Senatswahlen im US-Bundesstaat Georgia. Die Wähler entscheiden dort in zwei Stichwahlen über die künftigen Machtverhältnisse im Senat. Vom Ergebnis hängt ab, ob die Republikaner ihre Mehrheit im Senat verteidigen können oder ob die Demokraten neben dem Repräsentantenhaus auch die zweite Kongresskammer in Washington dominieren werden. Auf Datenseite hat sich das Wachstum in Chinas Dienstleistungsbranche im Dezember zwar verlangsamt, der Caixin/Markit-Einkaufsmanager-Index (PMI) bleibt aber oberhalb der Wachstumsgrenze.

Beim Warenprüfkonzern SGS (-0,2 Prozent) verweisen Händler auf eine Studie der Credit Suisse, in der die Experten ihr Kursziel wegen höherer Kapitalkosten senken. Zudem seien die guten Nachrichten überwiegend bereits im Kurs enthalten, heisst es weiter.

Auch sonst sind es an einem insgesamt nachrichtenarmen Tag Analystenkommentare, die einzelne Aktien bzw. allen voran die Finanzbranche stützen. Bei den Versicherern etwa hat die Deutsche Bank das Kursziel für Zurich (+0,7 Prozent) angehoben. Bei der UBS (+2,0 Prozent) senkt die RBC-Expertin zwar das Kursziel, dies aber lediglich aus Währungsgründen.

Ähnlich stark präsentieren sich noch die CS (+1,8 Prozent) und auch die Swiss Re (+0,7 Prozent) gewinnt hinzu. Finanzwerte hatten am Dienstag zu den Verlieren gezählt.

Neue Kaufempfehlung - US-Bank sieht den Zeitpunkt für den Kauf von Swiss-Life-Aktien gekommen https://t.co/mw7FWFK77h pic.twitter.com/7xtbFMBjqT — cash (@cashch) January 6, 2021

Mit einem Plus von 1,7 Prozent sind Swiss Life-Aktien gut unterwegs. Die Citigroup hat die Bewertung der Titel mit einer Kaufempfehlung wiederaufgenommen.

Positive Nachrichten des Branchenkollegen Tiffany haben dagegen zunächst kaum Einfluss auf die beiden Uhrenhersteller Swatch und Richemont (beide +0,7 Prozent).

+++

08:20

+++

08:10

Julius Bär berechnet den SMI vorbörslich um 0,7 Prozent bei 10'745 Punkten höher. Zulegen können nach einer Heraufstufung die Aktien der Swiss Life (+2,3 Prozent). Von den zwanzig SMI-Titeln ist einzig SGS (-0,1 Prozent) im Minus.

Der breite Markt gewinnt vorbörslich 0,6 Prozent. Arbonia führt mit plus 1,5 Prozent das Feld an, nachdem die Aktien am Dienstag schon 4,2 Prozent gewonnen haben.

+++

07:55

Bitcoin knackt auf seiner Rekordrally die nächste wichtige Marke und notiert erstmals über 35'000 Dollar. Der Kurs der ältesten und wichtigsten Cyber-Devise steigt an der Börse Bitstamp bis auf 35'879 Dollar, nachdem er sich in den vergangenen drei Monaten bereits mehr als verdreifacht hat.

+++

07:45

Neue Produktionskürzungen Saudi-Arabiens treiben den Ölpreis auf den höchsten Stand seit rund elf Monaten. Die Nordseesorte Brent verteuert sich um bis zu 0,9 Prozent auf 54,09 Dollar je Fass, US-Leichtöl WTI steigt auf 50,24 Dollar und ist damit ebenfalls so teuer wie seit Februar vergangenen Jahres nicht mehr. Saudi-Arabien will die meisten der Staaten in der Opec+ zu einem Verzicht auf eine Erhöhung der Förderung bewegen, um den Ölmarkt zu stützen.

+++

07:25

In Erwartung von US-Arbeitsmarktdaten wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Mittwoch höher starten.

Wegen der weiter grassierenden Corona-Pandemie rechnen Experten damit, dass sich der Stellenaufbau in den USA den Berechnungen der privaten Arbeitsagentur ADP zufolge im Dezember auf 88'000 von 307'000 im Vormonat verlangsamt hat. Die Zahlen geben einen Vorgeschmack auf die offiziellen Daten am Freitag.

Daneben warten Börsianer gespannt auf die Endergebnisse der Stichwahl für die beiden Senatsposten des US-Bundesstaats Georgia. Bislang hat sich in der Nacht zunächst kein Sieger abgezeichnet. Sollten die Demokraten des designierten US-Präsidenten Joe Biden neben dem Repräsentantenhaus auch im Senat die Oberhand gewinnen, rechnen Experten mit zusätzlichen staatlichen Ausgabenprogrammen.

US-Politik - Wahllokale schliessen in Georgia - Enges Rennen um Mehrheit im US-Senat https://t.co/XpUQw5zsWr pic.twitter.com/KCOoqQDSbV — cash (@cashch) January 6, 2021

Einen Lichtblick erhoffen sich Investoren von der EU-Gesundheitsbehörde EMA. Sie könnte grünes Licht für die Zulassung des Coronavirus-Impfstoffs der US-Firma Moderna geben.

+++

06:30

Gemäss den vorbörslichen Angaben der IG Bank steht der SMI um 0,6 Prozent bei 10'739 Punkten im Plus.

+++

05:10

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index liegt 0,4 Prozent tiefer bei 27'042 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index steigt dagegen um 0,2 Prozent und liegt bei 1794 Punkten.

Die Börse in Shanghai steht 0,3 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verliert 0,8 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien ausserhalb Japans steigt um 1,4 Prozent.

+++

05:00

Im asiatischen Devisenhandel gewann der Dollar 0,1 Prozent auf 102,79 Yen und legte ebenfalls 0,1 Prozent auf 6,4599 Yuan zu. Auch zur Schweizer Währung notierte er 0,1 Prozent höher bei 0,8792 Franken. Parallel dazu fiel der Euro um 0,1 Prozent auf 1,2287 Dollar und notierte kaum verändert bei 1,0803 Franken. Das Pfund Sterling verlor 0,1 Prozent auf 1,3606 Dollar.

+++

00:00

Die Aktienkurse an der Wall Street haben sich nach den Verlusten zum Jahresauftakt am Dienstag wieder stabilisiert. Die schon hohen Bewertungen und die Zurückhaltung der Anleger am Tag der wichtigen Stichwahlen zum US-Senat in Georgia setzten der Kaufbereitschaft aber erneut Grenzen. Stark ausgefallene Stimmungsdaten aus der Industrie gaben ebenfalls keine positiven Impulse.

Der Leitindex Dow Jones Industrial überwand einen zwischenzeitlichen Schwächeanfall und gewann am Ende 0,6 Prozent auf 30'391,60 Punkte. Der marktbreite S&P 500 stieg um 0,7 Prozent auf 3726,86 Punkte und der technologielastige Nasdaq 100 gewann 0,9 Prozent auf 12'802,38 Zähler. Am Montag hatten alle drei Indizes schon zum Auftakt Rekorde markiert, dann aber mit klaren Verlusten geschlossen.

Das Ergebnis der Abstimmungen in Georgia wird darüber entscheiden, ob die Republikaner ihre Mehrheit im Senat verteidigen können oder ob die Demokraten neben dem Repräsentantenhaus künftig auch die zweite Parlamentskammer dominieren werden. Die Wahllokale schliessen am Mittwoch um 01:00 Uhr MEZ.

US-Beobachter rechneten mit einem knappen Rennen. Es war zunächst noch unklar, wann es belastbare Ergebnisse gibt. Laut den Analysten der Investment-Management-Firma T. Rowe Price könnte der Wahlausgang entscheidend für die Höhe des nächsten Konjunkturprogramms und damit die Erholung der von Corona strapazierten US-Wirtschaft sein.

Senats-Stichwahlen - Warum der Wahlausgang in Georgia erst Tage später feststehen könnte https://t.co/9gqNgKlDfk pic.twitter.com/GvkfSFZFqR — cash (@cashch) January 5, 2021

Mit der Kontrolle über den Senat könnte der künftige Präsident Joe Biden durchregieren - vorausgesetzt, die Demokraten werden bei Gesetzesvorhaben oder Ernennungen von Regierungsmitgliedern an einem Strang ziehen. In diesem Fall rechnen Anleger mit höheren fiskalischen Anreizen zur Stimulierung der Wirtschaft, aber auch mit höheren Steuern und mehr Regulierung. Wenn es aber den Republikanern gelingen sollte, mindestens einen der beiden Sitze zu gewinnen, können sie jede Initiative von Biden blockieren - angefangen bei der Nominierung seines Kabinetts.

Die Titel von Qualcomm legten nach Bekanntwerden eines Führungswechsels um über zweieinhalb Prozent zu. Beim Chipkonzern übernimmt ein Experte für den superschnellen 5G-Datenfunk den Chefposten: Christiano Amon löst Steve Mollenkopf ab, der das Unternehmen erfolgreich durch eine Serie rechtlicher Turbulenzen gebracht hatte.

Personalien - US-Chipriese Qualcomm leitet Machtwechsel an der Spitze ein https://t.co/9wKqkQ7UmX — cash (@cashch) January 5, 2021

Die Aktien des Ölriesen Chevron eroberten mit einem Plus von 2,7 Prozent einen der vorderen Dow-Plätze, und für die Titel von Konkurrent Exxon Mobil ging es sogar um knapp fünf Prozent hoch. Ihnen half der deutliche Preisanstieg bei dem wichtigen Rohstoff, nachdem die Öl-Allianz Opec+ auf die wirtschaftlichen Unwägbarkeiten in der Corona-Krise mit der Ankündigung einer überraschend starken Kürzung der Ölproduktion im Februar und März reagiert hatte.

Ansonsten sorgten Analystenkommentare für Kursausschläge. Die Aktien von Boeing gewannen als Dow-Spitzenreiter fast viereinhalb Prozent und machten damit einen Grossteil des Vortagsverlusts wieder wett. Hatte zu Wochenbeginn eine Verkaufsempfehlung des Analysehauses Bernstein belastet, so kam nun Unterstützung von UBS. Die Schweizer bestätigten ihr Kaufvotum für die Titel des Flugzeugbauers. Für Papiere des Halbleiterproduzenten Micron Technology ging es dank der Citigroup, die nun statt zum Verkauf zum Kauf rät, um 4,3 Prozent hoch.

Dagegen büssten Titel des Solarkonzerns First Solar knapp neun Prozent ein. Die Bank Goldman Sachs kassierte ihre Kaufempfehlung und rät nun zum Verkauf.

+++

+++

(cash/AWP/Reuters/Bloomberg)