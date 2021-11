14:30

Die Leitindizes Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq kamen zur Eröffnung am Dienstag kaum vom Fleck. Die beiden Letzteren übertrafen allerdings mit 4622,19 beziehungsweise 15'624,91 Punkten knapp ihre Rekordhochs vom Montag.

"Die Fed ist sehr gut darin, den Leuten im Vorhinein zu sagen, was sie tun wird", sagte Rick Meckler, Partner beim Vermögensverwalter Cherry Lane. In dieser Hinsicht seien keine Überraschungen zu erwarten. Sollte US-Notenbankchef Jerome Powell allerdings nicht wie erhofft eine Abkühlung der Inflation signalisieren, könnte das Zinserhöhungsfantasien wieder anheizen. Keinesfalls werde Powell einen Zeitrahmen für eine mögliche Anhebung des Schlüsselsatzes nennen, prognostizierte Naeem Aslam, Chef-Marktanalyst des Brokerhauses AvaTrade. "Die Fed-Offiziellen werden ihre Kommunikation sicher so vage wie möglich halten, um sich Flexibilität zu sichern."

Bei den Aktien von Under Armour griffen Anleger beherzt zu. Sie verbuchten mit einem Plus von fast 18 Prozent den grössten Kurssprung seit drei Jahren. Der Sportartikel-Anbieter hob nach einem Quartalsgewinn, der die Markterwartungen um das Doppelte übertraf, seine Gesamtjahresziele an.

14:00

Der Broker IG taxierte den Dow Jones Industrial 0,2 Prozent im Plus auf 35'970 Punkte. Damit nähert sich der bekannteste Wall-Street-Index erneut der Marke von 36'000 Punkten, die er am Vortag im Handelsverlauf erstmals übersprungen hatte.

Der Nasdaq 100 wird 0,1 Prozent tiefer bei 15'885 Punkten erwartet, nachdem er - wie auch der Dow, der S&P 500 und der Nasdaq Composite - tags zuvor eine weitere Bestmarke erreicht hatte.

Die Sitzung der US-Notenbank (Fed) rückt stärker in den Blick und dürfte für Zurückhaltung sorgen. Die Ergebnisse werden allerdings erst am Mittwoch bekannt gegeben. "Es ist mittlerweile Konsens, dass die Fed ihren Einstieg in den Ausstieg aus der ultralockeren Geldpolitik verkünden wird", sagte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. Die Börsen erwarteten zur Wochenmitte daher nun einen konkreten Fahrplan für die Reduzierung der monatlichen Anleihekäufe, die noch in diesem Jahr beginnen dürfte.

Unter den Einzelwerten im Dow dürfte der Pharmakonzern Pfizer mit seinen Quartalsbericht im Blick stehen, denn er meldete dank starker Umsätze mit seinem gemeinsam mit Biontech hergestellten Covid-19-Impfstoff starke Gewinne. Vorbörslich ging es für die Aktie um knapp drei Prozent hoch.

Auch Under Armour legte seinen Geschäftsbericht. Der Sportartikelhersteller hob erneut seine Jahresziele an, was für ein vorbörsliches Plus von knapp zehn Prozent sorgte.

Eine Übernahme stand zur Zahlenvorlage von Dupont im Fokus: Der Spezialchemiekonzern, der wegen der Versorgungsknappheit mit Halbleitern seine Jahresziele zusammenstrich, kündigte zugleich eine Übernahme an. Er will den Spezialisten für Elektronikmaterialien Rogers Corp. für 5,2 Milliarden US-Dollar (4,5 Mrd Euro) kaufen. Vorbörslich stiegen die Dupont-Papiere zuletzt um ein halbes Prozent, während Rogers um fast 30 Prozent hochsprangen.

Tesla -Gründer und Chef Elon Musk informierte unterdessen per Twitter, dass eine angekündigte Grossbestellung durch den Autovermieter Hertz beim E-Autohersteller Tesla bislang noch nicht unterschrieben sei. Hertz hatte gegen Ende Oktober bekannt gegeben, 100'000 Autos bei Tesla bestellt zu haben, die bis Ende 2022 ausgeliefert werden sollen, was den Kurs der Tesla-Aktie weiter hoch getrieben hatte. Der Börsenwert hatte daraufhin erstmals die Billionen-Grenze geknackt. Nun gab die Aktie von Tesla vorbörslich fast vier Prozent nach.

Musk hatte ndes schon kurz nach der Kaufankündigung durch Hertz versucht, die Bedeutung des Deals für Tesla zu relativieren. Unter anderem nannte er es bei Twitter "seltsam", dass die Nachricht den Kurs bewegt habe - denn Tesla habe kein Nachfrageproblem, sondern könne nicht schnell genug die Produktion hochfahren. Auch betonte Musk, dass es für Hertz keinen Rabatt geben werde.

13:15

Die HelloFresh-Aktie stieg am Dienstag um bis zu 15 Prozent, nachdem das Unternehmen seine Prognose angehoben hatte. Dies ist der stärkste Intraday-Anstieg seit Dezember 2020.

Angesichts des Kostendrucks und der Investitionen in Wachstum und Personal sei der angehobene Ausblick beeindruckend, so Jefferies, die die Aktie zum Kauf empfehlen. Laut Bloomberg Intelligence wird das Gewinnwachstum mittelfristig wahrscheinlich hinter der Umsatzentwicklung zurückbleiben, aber die Diversifizierung in die margenstärkere Kategorie Fertiggerichte werde dazu beitragen, den Marktanteil weiter profitabel zu steigern.

Die Aktien von HelloFresh haben in diesem Jahr bisher 28 Prozent zugelegt. Im Corona-Jahr 2020 war der Titel bereits um fast 240 Prozent angestiegen.

13:10

An den US-Märkten zeichnet sich eine positive Eröffnung der Börsen an. Die Termingeschäfte:

Dow Jones Futures: +0,09 Prozent

S&P 500 Futures: +0,04 Prozent

Nasdaq Futures: -0,18 Prozent

11:25

Der SMI der Standardwerte notiert nach einem Tagestief bei 12'191,75 Punkten um 0,3 Prozent höher auf 12'257 Punkten. Der SLI, der die 30 wichtigsten Aktien umfasst und in dem die Gewichtung der einzelnen Aktien gekappt ist, steigt um 0,2 Prozent auf 1987 und der umfassende SPI um 0,3 Prozent auf 15'796 Zähler.

Im Fokus der Marktteilnehmer steht die heute beginnende Sitzung des Fed, deren Ergebnisse am Mittwochabend veröffentlicht werden. Dabei dürfte die Notenbank den Einstieg in den Ausstieg aus der ultralockeren Geldpolitik verkünden. Das Tapering - also die Reduzierung der monatlichen Anleihekäufe - dürfte noch in diesem Jahr beginnen und im dritten Quartal 2022 abgeschlossen sein, heisst es am Markt.

Dabei fallen die Aktien von Adecco (-3,9 Prozent) negativ auf. Der Personalvermittler ist im dritten Quartal zwar schnell gewachsen und hat sich damit weiter vom Corona-Einbruch erholt. Doch Analysten hatten noch mehr erwartet. Zudem hat sich Adecco wie gewohnt zurückhaltend über die weiteren Aussichten geäussert. "Wer nicht liefert, kommt zur Kasse", sagt ein Händler mit Verweis auf den Aktienkurs.

Auch AMS (-6,3 Prozent) kann bei den Aktionären nicht punkten. Dabei hat der Spezialchip- und Sensorenhersteller mehr Umsatz erzielt und deutlich mehr verdient. Bei AMS monieren Analysten die Vorgaben fürs vierte Quartal. Dabei geht das Unternehmen selber von einem sequentiellen Umsatzrückgang und stabilen Margen aus. Hier sorgt laut Händlern auch eine Untersuchung der österreichischen Behörden in Bezug auf den ehemaligen Finanzchef Michael Wachsler im Zusammenhang mit privaten Wertpapiertransaktionen, die vorgeblich Wachsler und zwei ehemaligen Mitarbeitern von AMS zugeordnet würden, für etwas Unruhe, sagt ein Händler. "Die Leute wollen keine solchen Geschichten hören", sagt der Händler zur aktuellen Kursentwicklung.

Ebenfalls etwas Abgabedruck machen Händler bei den Aktien der CS (-1,1 Prozent) aus. Am Vortag war die Aktie allerdings auch um 5,6 Prozent gestiegen. Die Bank will am Donnerstag einerseits ihre Quartalszahlen veröffentlichen und anderseits den Investorentag abhalten. Dabei gebe es viele Unsicherheiten, was Gewinnmitnahmen auslöse. Die Anteile der Rivalin UBS (-0,6 Prozent) sind ebenfalls schwächer. Auch die Versicherer Zurich (-0,3 Prozent) und Swiss Life (-0,2 Prozent) geben nach. Swiss Re (+0,1 Prozent) sind minim höher.

Besser schlagen sich die als defensiv taxierten Arzneimittelhersteller Roche (+1,3 Prozent), die im Verlauf die Gewinne stetig ausbauen. Auch Lonza (+0,3 Prozent), Vifor (+0,1 Prozent) und Novartis (+0,1 Prozent) sind höher. Etwas mehr zulegen können noch der Aromenproduzent Givaudan (+0,7 Prozent) und die Medizintechniker Straumann (+0,9 Prozent) und Sonova (+0,2 Prozent).

Marktschwerstgewicht Nestlé (+0,7 Prozent) markieren bei 121,28 ein neues Rekordhoch. Die Aktien von Geberit (+0,3 Prozent) gewinnen am Tag vor der Veröffentlichung des Quartalsberichts leicht Terrain hinzu. Schindler rücken gleich um zwei Prozent vor.

Aus den hinteren Rängen gewinnen die Aktien des Kompressorenherstellers Burckhardt (+1,1 Prozent), des Autozulieferers Schaffner (+2,4 Prozent) und des Komponentenherstellers Phoenix Mecano (+2,0 Prozent) nach Geschäftszahlen an Wert.

Die Aktien von Hiag büssen dagegen 2,7 Prozent auf 95 Franken ein. Die Immobiliengesellschaft will ihr Kapital erhöhen und dabei knapp 1,7 Millionen neue Aktien ausgeben. Die Preisspanne liegt zwischen 94 und 96 Franken.

10:50

Die Stimmung in den Industrieunternehmen der Eurozone hat sich im Oktober erneut eingetrübt. Der Einkaufsmanagerindex des Forschungsunternehmens IHS Markit gab zum Vormonat um 0,3 Punkte auf 58,3 Zähler nach, wie Markit am Dienstag in London nach einer zweiten Schätzung mitteilte. Die Erstschätzung hatte 58,5 Punkte ergeben. Nachschubprobleme aufgrund der weltweiten Lieferengpässe hätten für Produktionsunterbrechungen und geringere Auftragszuwächse gesorgt, kommentierte Markit.

09:40

Der SMI der Standardwerte notiert um 0,1 Prozent höher mit 12'228 Punkten. Der SLI, der die 30 wichtigsten Aktien umfasst, sinkt um 0,1 Prozent auf 1982 und der umfassende SPI steigt um 0,1 Prozent auf 15'759 Zähler.

Im Fokus der Marktteilnehmer steht die heute beginnende Sitzung des Fed, deren Ergebnisse am Mittwochabend veröffentlicht werden. Dabei dürfte die Notenbank den Einstieg in den Ausstieg aus der ultralockeren Geldpolitik verkünden. Das Tapering - also die Reduzierung der monatlichen Anleihekäufe - dürfte noch in diesem Jahr beginnen und im dritten Quartal 2022 abgeschlossen sein, heisst es am Markt. Zudem gibt es Impulse von Unternehmensergebnissen. So haben unter anderem Adecco und AMS Osram ihre Zahlen veröffentlicht.

Dabei fallen die Aktien von Adecco (-4,1 Prozent) negativ auf. Der Personalvermittler ist im dritten Quartal zwar schnell gewachsen und hat sich damit weiter vom Corona-Einbruch erholt. Doch Analysten hatten noch mehr erwartet. Zudem hat sich Adecco wie gewohnt zurückhaltend über die weiteren Aussichten geäussert.

Auch AMS (-5,3 Prozent) kann bei den Aktionären nicht punkten. Dabei hat der Spezialchip- und Sensorenhersteller mehr Umsatz erzielt und deutlich mehr verdient. Bei AMS monieren Analysten die Vorgaben fürs vierte Quartal. Dabei geht das Unternehmen selber von einem sequentiellen Umsatzrückgang und stabilen Margen aus.

Besser schlagen sich die als defensiv taxierten Arzneimittelhersteller Lonza (+0,6 Prozent), Vifor (unv.), Roche (+0,8 Prozent) und die Medizintechniker Sonova (+0,7 Prozent) und Straumann (+0,8 Prozent).

Bei den Banken fallen CS (-1,3 Prozent) auf. Die Anleger positionierten sich für den Donnerstag, wenn die Bank einerseits ihre Quartalszahlen veröffentlicht und anderseits den Investorentag abhält, heisst es. Am Vortag war die Aktie allerdings auch um 5,6 Prozent gestiegen. Rivalin UBS (-0,4 Prozent) sind ebenfalls schwächer.

Aus den hinteren Rängen gewinnen die Aktien des Kompressorenherstellers Burckhardt (+1,9 Prozent), des Autozulieferers Schaffner (+4,9 Prozent) und des Komponentenherstellers Phoenix Mecano (+4,4 Prozent) nach Geschäftszahlen klar an Wert.

09:10

Der SMI notiert kurz nach Handelseröffnung 0,2 Prozent tiefer bei 12'194 Punkten. Der breite SPI sinkt 0,1 Prozent auf 15'724 Zähler.

Die Zinsentscheidung der Fed am Mittwoch wirft ihre Schatten voraus. Experten erwarten, dass die US-Notenbank die Dosis der Krisenhilfen im Volumen von derzeit monatlich 120 Milliarden Dollar Zug um Zug verringern wird. Diese als Tapering bekannte Operation zum Herunterfahren der Anleihenkäufe markiert eine geldpolitische Trendwende, die an den Finanzmärkten bereits Spekulationen auf eine Zinserhöhung im nächsten Jahr ausgelöst hat.

Im SMI legen einzig Alcon (+0,13 Prozent) und Nestlé (+0,05 Prozent) zu. Credit Suisse verliert mit minus 0,8 Prozent am deutlichsten.

Am breiten Markt fallen AMS Osram (-5,1 Prozent) und Adecco nach Zahlen mit kräftigen Kursverlusten (-5,9 Prozent) auf.

