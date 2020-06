08:15

Die Ölpreise sind leicht gestiegen und haben damit ihre jüngste Erholung fortgesetzt. Händler verweisen auf angebliche Fortschritte bei den Verhandlungen führender Rohölförderländer. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 40,18 US-Dollar.

Das waren 19 Cent mehr als am Vortag. Damit zog der Brent-Preis in dieser Woche bisher um fast fünf Dollar oder rund 14 Prozent an. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg am Freitag um fünf Cent auf 37,46 Dollar.

08:10

Julius Bär berechnet den SMI um 0,7 Prozent bei 10'149 Punkten höher. Alle 20 Titel im Leitindex stehen im Plus. Am meisten zieht der Kurs bei Lonza (+1,1 Prozent) an, nachdem der Pharmakonzern mit Pierre-Alain Ruffieux einen neuen CEO angekündigt hat.

06:15

Die asiatischen Märkte tendieren uneienheitlich:

Nikkei: 22'759 (+0,3 Prozent)

Shanghai Composite: 2912 (-0,3 Prozent)

CSI 300: 3971 (-0,3 Prozent)

Hang Seng: 24'362 (unv.)

Der Nikkei hat sich im Lauf des Handels erholt. Allerdings prägen auch Gewinnmitnahmen das Marktgeschehen. "Der Markt ist so weit gestiegen, dass viele Leute sagen: 'Ich will ein bisschen Gewinn einstreichen", sagte der Chef-Investment-Stratege der Leuthold Group in Minneapolis, Jim Paulson.

Die Aktienmärkte waren im März wegen der Coronavirus-Pandemie eingebrochen, haben seither aber dank kräftiger Hilfen der Zentralbanken wieder Boden gutgemacht.

06:00

Der Euro-Franken-Kurs liegt bei 1,0841.

Der Euro kostete zuletzt 1,1329 Dollar, nachdem die europäische Einheitswährung am Donnerstag mit 1,1361 Dollar ein Zwölf-Wochen-Hoch verzeichnet hatte. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte zuvor ihr Anleihen-Kaufprogramm ausgeweitet.

