Das Umfeld für den Aktienmarkt sei weiter günstig, meint ein Marktteilnehmer. Die Risikobereitschaft nehme mit der Fristverlängerung beim Brexit und positiven Signalen vonseiten der Handelsgespräche zwischen den USA und China zu.

Der SMI gewinnt um 11 Uhr 0,6 Prozent auf 9572 Punkte. Während der SMI aufgrund der Dividendenabgänge noch rund ein halbes Prozent unter dem Jahreshoch liegt, haben andere Indizes neue Höchststände erreicht. Der breite SPI etwa notiert mit +0,6 Prozent auf 11'493 Zähler auf Jahres- bzw. Allzeithoch. Der 30 Aktien umfassende SLI gewinnt derweil 0,7 Prozent auf 1494 Zähler.

Weiter im (positiven) Fokus stehen Alcon (+2,3%). Der Augenheilmittelkonzern hat mit dem US-Vermögensverwalter Blackrock sowie der US-Investmentmanager Capital zwei neue Grossaktionäre gemeldet.

Zu den aktuell besten Performern bei den Bluechips gehören Titel aus verschiedenen Branchen, so etwa der Halbleiterhersteller AMS (+2,7%), der Uhrenkonzern Swatch (+2,0%), der Pharmatitel Vifor (+1,7%) oder der Bauchemiehersteller Sika (+1,5%).

Im breiten Markt erleben VAT (+8,0%) nach Quartalszahlen einen Kurssprung. Während die Zahlen etwas unter den Erwartungen ausfielen, wird vor allem der Ausblick gelobt. (Lesen Sie den ausführlichen Börsenbericht am Mittag.)

09:05

Der SMI geht mit einem Plus von 0,3 Prozent in den Handel und knüpft an die Gewinne von gestern an. Zu einem positiven Start verhelfen dem Markt vor allem gute Vorgaben aus China. Während die Wall Street am Vorabend ein wenig den Schwung vermissen liess, ging es am Morgen in Asien mehrheitlich bergauf. Als Grund für die positive Entwicklung machten Marktteilnehmer dort weitere Hoffnung auf Fortschritte bei den globalen Handelsstreitigkeiten aus. Der SMi startet in der Region von 9540 Punkten.

Neue Impulse könnten im Tagesverlauf zudem von der in den USA weiter voranschreitenden Berichtssaison kommen. Nach dem Mittag werden dort die Zahlen von Johnson & Johnson und der Bank of America erwartet. Letztere rundet den Reigen der jüngsten Resultate aus dem US-Bankensektor ab. J.P. Morgan hatte am Freitag noch geglänzt, Goldman Sachs am Vortag aber eher enttäuscht.

Die Schweizer Banken UBS (-0,1 Prozent) und Credit Suisse (-0,7 Prozent) werden ihre Quartalszahlen nächste Woche präsentieren. Mit Roche (+0,8 Prozent, Zahlen am Mittwoch) und Nestlé (+0,1 Prozent, Donnerstag) werden aber auch diese Woche noch zwei SMI-Schwergewichte Zahlen liefern.

Bei #Alcon geben sich neue Grossaktionäre zu erkennen - kommen weitere An Bord? https://t.co/lfCtvwFQh8 pic.twitter.com/q5fTxlZx0y — cash (@cashch) 16. April 2019

Weiter im Fokus stehen Alcon (+1,2 Prozent), dies nach einem Plus von 2,0 Prozent am Montag u.a. aufgrund einer Empfehlung des US-Anlegermagazins Barron's. Der Augenheilmittelkonzern hat zwei neue Grossaktionäre. Der US-Vermögensverwalter Blackrock sowie der US-Investmentmanager Capital Group halten gemäss Beteiligungsmeldungen der Schweizer Börse SIX einen Anteil von 5,37 bzw. 4,69 Prozent an Alcon. Entstanden sind die Beteiligungen letzte Woche durch die Abspaltung von Novartis (+0,6 Prozent). Beide waren Aktionäre bei Novartis, haben ihre Alcon-Beteiligung nach der Abspaltung aber etwas aufgestockt.

Gesucht sind auch nochmals ABB (+0,6 Prozent). Der (am Vortag bekannt gewordene) neue Grossaktionär Artisan Partners aus den USA will den Automations- und Energietechnikkonzern nach dem Verkauf der Division Stromnetzt noch weiter aufspalten. Das Unternehmen sollte sich noch in mindestens zwei weitere Geschäftseinheiten aufspalten, meinte ein Fondsmanager von Artisan gegenüber der Zeitung "Finanz und Wirtschaft".

Ex-Dividende gehandelt werden heute Allreal (6,50 Fr.), Arbonia (0,20 Fr.), Hiag (3,90 Fr.), Schweiter (40,00 Fr.) und Titlis (9,40 Fr.).

Im breiten Markt dürften u.a. VAT (-1,6 Prozent) nach Zahlen und Vontobel (+2,7 Prozent) nach einer Aufstockung durch die Citigroup auf "Buy" für Interesse sorgen.

08:30

Die wichtigsten asiatischen Aktienmärkte haben am Dienstag an ihre Vortagesgewinne angeknüpft. Dabei ragten die chinesischen Festlandsbörsen dank positiver Nachrichten von Konjunkturseite und vom Bankensektor mit satten Gewinnen heraus.

Der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Werten an den chinesischen Festlandbörsen rückte in seiner letzten Handelsstunde um 2,25 Prozent auf 4064,99 Punkte vor. Der Hang Seng in Hongkong gewann zuletzt 0,79 Prozent auf 30 046,47 Punkte. Der japanische Nikkei 225 schloss mit einem Plus von 0,24 Prozent bei 22 221,66 Punkten. Dämpfend auf die Kurse habe sich der festere Yen ausgewirkt, hiess es.

US-China deal will be a truce .. rather than a definitive end to the trade war, says Asia Society’s Isaac Stone Fish | bloomberg | April 2019 https://t.co/MHwgPCb3Sw pic.twitter.com/rrqTuAXgPS — redball (@redball2) 8. April 2019

An Chinas Festlandsbörsen standen vor allem die Bankenwerte in der Anlegergunst. Sie profitierten von wieder aufgenommenen Liquiditätsspritzen für die Branche durch die chinesische Notenbank. Zudem sorgten optimistische Nachrichten vom angeschlagenen Immobiliensektor für positive Impulse. So sind die Preise für Neubauten erstmals seit vier Monaten wieder gestiegen.

08:10

Der SMI ist nach Berechnungen von Julius Bär um 0,2 Pozent höher gestellt. Vorbörslich kommt der Index auf 9537 Punkte.

Mit rund 0,3 Prozent im Plus figurieren die Zykliker ABB und Adecco wie auch die UBS und der Augenkonzern Alcon. Letzterer hat vermeldet, dass mit Blackrock und The Capital Group zwei Grossaktionäre an Bord gekommen sind (zu den vorbörslichen Kursen).

Am breiten Markt fallen VAT (-1,6 Prozent) auf, die nach einem Umsatzrückgang im ersten Quartal tiefer gestellt sind.

06:40

Die Börse in Tokio hat sich am Dienstag zunächst uneinheitlich gezeigt. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index liegt um 0,2 Prozent höher bei 22'223 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 0,7 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 0,5 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien ausserhalb Japans fiel um 0,1 Prozent

04:35

Der Euro steht zum Franken unverändert bei 1.1346. Ein Euro wurde mit 1,1296 Dollar bewertet nach 1,1307 Dollar im späten New Yorker Handel. Der Dollar wurde mit 111,93 Yen gehandelt nach 112,03 Yen in den USA.

