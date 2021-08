09:15

Der SMI eröffnet zunächst tiefer, erholt sich aber dann schnell ins Plus. Der Leitindex notiert um 0,1 Prozent bei 12'491 Punkten höher.

Das Geschäft werde aber wohl eher ruhig verlaufen, wird doch am Abend das Protokoll der jüngsten Zinssitzung der US-Notenbank Fed veröffentlicht, heisst es am Markt. Davon erhoffen sich die Marktteilnehmer neue Hinweise auf den Zeitpunkt für den Ausstieg des Fed aus der extrem lockeren Geldpolitik. Daher dürften die Investoren hierzulande auf Spezialsituationen fokussieren und den Genfer Konzern Alcon, der am Vorabend seine Quartalszahlen veröffentlicht hat, besonders anschauen.

Seit einiger Zeit verhalten sich die Anleger wieder vorsichtiger. Die rasante Ausbreitung der Delta-Variante des Cornonavirus verunsichert die Märkte. Viele Anleger gehen davon aus, dass die Erholung der Weltwirtschaft im zweiten Quartal den Höhepunkt erreicht haben könnte. Diese Ansicht ist in der jüngsten Zeit dem defensiv zusammengesetzten Leitindex SMI zugutegekommen. So hatten auch am Vortag die Kursgewinne der Schwergewichte Nestlé, Novartis und Roche dem Markt Auftrieb gegeben. Sollten die Käufe in diesen Werten anhalten, dürfte der SMI seinen Rekordlauf fortsetzen.

Im Fokus steht Alcon (+8,9 Prozent). Der Augenheilmittelhersteller hat den Umsatz im zweiten Quartal 2021 auf über zwei Milliarden US-Dollar gesteigert. Die Resultate seien viel besser als erwartet, schreibt Vontobel. Zudem sei der Ausblick angehoben worden.

Zudem haben einige Unternehmen aus den hinteren Reihen ihre Halbjahreszahlen veröffentlicht. Dabei stechen Tecan (+4,6 Prozent) hervor. Die Medizintechnikfirma hat mit starken Zahlen die Markterwartungen übertroffen. Auch der Molkereikonzern Emmi (+1,7 Prozent) und die St. Galler Kantonalbank haben erfreuliche Halbjahreszahlen veröffentlicht.

Dagegen hat die Versandapotheke Zur Rose (-3,1 Prozent) die Erwartungen nur teilweise erfüllt. Das Unternehmen legt den Fokus weiterhin auf Wachstum und ist dementsprechend stark gewachsen. Aber es werden weiterhin rote Zahlen geschrieben.

09:05

Der SMI eröffnet tiefer und fällt damit etwas von seinem Rekordstand vom Dienstag bei knapp 12'500 Punkten ab. Nach Eröffnung bewegt sich der Index um 0,1 Prozent tiefer bei 12'467 Punkten.

08:10

Der SMI steigt vorbörslich um 0,2 Prozent auf 12'500 Punkte. Das wäre nicht nur eine runde Zahl, sondern auch ein weiteres Rekordhoch.

Stärkste Aktie im SMI nach Zahlen ist Alcon (+2,6 Prozent). Überdurchschnittlich höher indiziert sind auch die Versicherer Zurich und Swiss Life (je +0,6 Prozent). Beide haben in der Folge ihrer jüngsten Resultatberichte Kurszielerhöhungen erhalten.

Auch Autoneum (+1,1 Prozent) profitiert von einer Kurszielerhöhung.

Am breiten Markt haben unter anderem Tecan (+2,6 Prozent) und Emmi (+1,1 Prozent) zahlen vorgelegt. Bei Zur Rose (+0,1 Prozent) wirken sich die vorgelegten Zahlen bisher nicht stark aus.

08:05

Die Ölpreise haben am Mittwoch etwas zugelegt und damit die Talfahrt der vergangenen vier Handelstage vorerst beendet. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 69,33 US-Dollar. Das waren 30 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 27 Cent auf 66,86 Dollar.

Marktbeobachter erklärten den leichten Preisanstieg mit der jüngsten Entwicklung der Ölreserve in den USA. Am Vorabend war bekannt geworden, dass der Interessenverband American Petroleum Institute (API) in der vergangenen Woche einen Rückgang der Lagerbestände um knapp 1,2 Millionen Barrel verzeichnet hat. Sinkende Ölreserven stützen in der Regel die Ölpreise. Am Nachmittag werden die offiziellen Lagerdaten der US-Regierung erwartet, die für neue Impulse am Ölmarkt sorgen dürften.

Zuvor hatten Sorgen vor Massnahmen zur Eindämmung des Coronavirus mehrfach die Ölpreise belastet. Vor allem die Entwicklung in China mit der vorübergehenden Schliessung von Hafenanlagen sorgte für eine nervöse Stimmung. Darüber hinaus waren Konjunkturdaten aus den USA und China, den beiden grössten Volkswirtschaften der Welt, teilweise enttäuschend ausgefallen, was den Druck auf die Ölpreise verstärkt hatte.

06:20

Die IG Bank gibt den vorbörslichen Kurs des SMI mit einem Plus von 0,1 Prozent an.

Der SMI hat am Dienstag um 0,5 Prozent im Plus auf 12'477 Punkten. Der Leitindex erreichte bei 12'496,95 Punkten kurz vor Börsenschluss ein neues Allzeithoch.

06:15

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index notiert um 0,7 Prozent höher bei 27'612 Punkten.

05:40

Die asiatischen Aktien notieren am Mittwoch zunächst fester. Die Wiederbelebung der Wirtschaft durch steigende Impfraten drängte die Sorge um die sich ausbreitende Delta-Varainte bei den Anlagern in den Hintergund. "Das Narrativ, dass das Wirtschaftswachstum im zweiten oder dritten Quartal seinen Höhepunkt erreicht, hat sich durchgesetzt", sagte Kerry Craig, Global Market Stratege bei JPMorgan Asset Management.

Die Börse in Shanghai lag 0,5 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,5 Prozent.

05:35

Im asiatischen Devisenhandel blieb der Dollar fast unverändert bei 109,58 Yen und stagnierte bei 6,4830 Yuan. Zur Schweizer Währung notierte er 0,1 Prozent niedriger bei 0,9133 Franken. Parallel dazu stieg der Euro um 0,1 Prozent auf 1,1718 Dollar und notierte kaum verändert bei 1,0708 Franken. Das Pfund Sterling gewann 0,1 Prozent auf 1,3755 Dollar.

22:40

Schwache Einzelhandelsdaten und Sorgen um eine weitere konjunkturelle Erholung der Vereinigten Staaten haben die US-Börsen von ihrem Rekordkurs abgebracht. Die US-Einzelhändler verloren im Juli überraschend viel Umsatz, die Baumarktkette Home Depot verfehlte zudem mit ihren Quartalsergebnissen erstmals seit zwei Jahren die Erwartungen und schickte damit ihre Aktien auf Talfahrt. Auch Tech-Schwergewichte wie etwa Apple, die Google-Mutter Alphabet oder Amazon verloren an Boden - hier spielte auch ein verstärkter Zugriff Chinas auf die Technologiebranche des Landes und mögliche Auswirkungen über die Volksrepublik hinaus eine Rolle.

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss am Dienstag 0,8 Prozent tiefer auf 35'343 Punkten. Der technologielastige Nasdaq gab 0,9 Prozent auf 14'656 Punkte nach. Der breit gefasste S&P 500 büsste 0,7 Prozent auf 4448 Punkte ein.

Die US-Verbraucher hatten vor allem für Fahrzeuge, Bekleidung und Sportartikel weniger Geld ausgegeben. Aktien von Home Depot verloren 4,3 Prozent, auch der Konkurrent Lowe's gab deutlich nach. Der pandemiegetriebene Heimwerkerboom nähert sich offenbar einem Ende. Viele Anleger richten zudem ihre Aufmerksamkeit auf die Protokolle der jüngsten US-Notenbanksitzung, die am Mittwoch veröffentlicht werden. Der Präsident der Fed von Boston, Eric Rosengren, hatte zuletzt angemerkt, dass die Fed anfangen könnte, ihr Anleiheprogramm zurückzufahren, wenn die Arbeitsmarktdaten noch einen weiteren Monat stark ausfallen.

Für Verunsicherung sorgte auch der verschärfte Zugriff der chinesischen Behörden auf die milliardenschwere Technologiebranche des Landes. Die staatliche Behörde für Marktregulierung veröffentlichte einen umfangreichen Verordnungsentwurf für den Internetsektor in der Volksrepublik und zieht damit die Daumenschrauben weiter an. Die Regulierungsbehörde erklärte unter anderem, dass Unternehmen keine Daten oder Algorithmen verwenden dürfen, um den Datenverkehr zu lenken oder die Entscheidungen der Nutzer zu beeinflussen. Börsianer befürchteten negative Auswirkungen auf E-Commerce-Marktplätze und Videoportale.

Der Vorstoss setzte zunächst die in Hongkong notierten Internetaktien unter Druck, aber auch in den USA gelistete Tech-Firmen gaben deutlich nach. Die Titel des chinesischen Musikstreaming-Anbieters Tencent Music verloren mehr als zwölf Prozent. Auch US-Firmen wie Microsoft notierten tiefer.

(cash/AWP/Reuters/Bloomberg)