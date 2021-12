08:05

Julius Bär berechnet den SMI eine Stunde vor Handelsbeginn um 0,1 Prozent bei 12'957 Punkten tiefer. Dabei sind alle 20 Titel leicht tiefer gestellt. Neuigkeiten von den Grosskonzernen gibt es kaum.

Auch am breiten Markt sind die Bewegungen sehr limitiert.

+++

06:35

Nach Angaben der IG Bank bewegt sich der SMI vorbörslich um 0,1 Prozent höher.

Der SMI stieg am Dienstag vorübergehend bis auf ein Allzeithoch von 12'977 Punkten. Zum Handelsschluss notierte des Barometer der 20 grössten börsenotierten Schweizer Unternehmen noch um 0,8 Prozent fester bei 12'971 Zählern. Berichte, dass die Omikron-Variante des Coronavirus zu weniger Krankenhaus-Aufenthalten und Todesfällen führt, dämpften die Nervosität der Anleger.

Termingeschäfte an den US-Börsen: Dow Jones Futures: +0,05 Prozent

S&P 500 Futures: +0,1 Prozent

Nasdaq Futures: +0,31 Prozent

+++

06:25

Die asiatischen Aktien legen am Mittwoch bei ihrer Endjahresrally eine Pause ein. "Typischerweise beginnen Investoren zu dieser Jahreszeit, ihre Portfoliopositionen zu überdenken und sie bewerten die Risiken für das Jahr 2022", sagte Jim McCafferty, Nomuras Leiter des APAC Equity Research. "In Europa und den USA wird die Inflation immer spürbarer, in Asien hält sie sich eher in Grenzen, so dass die Anleger darauf achten, ihre Portfolios so zu positionieren, dass die Inflation abgefedert wird. Bei Aktien suchen die Anleger nach Unternehmen, die künftige Preissteigerungen weitergeben können, und nach Firmen mit Dividendenwachstum als eine Möglichkeit, Erträge zu erzielen." Die steigenden Omikron-Fälle würden die Anleger nicht so sehr wie befürchtet beunruhigen, da die Zahl der Todesfälle nicht in die Höhe geschnellt ist und keine weltweiten Lockdowns zu erwarten sind.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index notiert um 0,7 Prozent tiefer bei 28'854 Punkten.

+++

05:00

Die Börse in Shanghai lag 0,8 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 1,3 Prozent.

+++

04:55

Im asiatischen Devisenhandel blieb der Dollar fast unverändert bei 114,81 Yen und legte 0,1 Prozent auf 6,3713 Yuan zu. Zur Schweizer Währung notierte er kaum verändert bei 0,9171 Franken. Parallel dazu blieb der Euro fast unverändert bei 1,1305 Dollar und notierte kaum verändert bei 1,0369 Franken. Das Pfund Sterling stagnierte bei 1,3433 Dollar.

+++

22:35

Die US-Börsen haben am Dienstag bei dünnen Umsätzen keine gemeinsame Richtung gefunden. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss 0,3 Prozent höher auf 36.398 Punkten. Der breit gefasste US-Index S&P 500, der zunächst den zweiten Tag in Folge ein Rekordhoch markierte, liess dagegen 0,1 Prozent Federn auf 4786 Punkte. Der technologielastige Nasdaq verringerte sich um 0,6 Prozent auf 15.781 Stellen.

Die nachlassende Furcht vor einem Rückschlag für die Weltwirtschaft hatte zunächst weitere Anleger an die Wall Street gelockt. Die jüngste Erholung sei getragen worden von Berichten, wonach die Omikron-Variante des Coronavirus zwar ansteckender sei, aber zu weniger Krankenhaus-Aufenthalten und Todesfällen führe, sagte Analyst Charalambos Pissouros vom Brokerhaus JFD. Im späten Handel setzten dann aber Gewinnmitnahmen ein.

This year was one for the IPO record books, with companies and SPACs raising $318 billion. But post-listing performance has been disappointing. What's in store for IPOs in 2022? @LesliePicker reports. https://t.co/pTg9Umt5XM pic.twitter.com/JR76UkNAFR — CNBC (@CNBC) December 29, 2021

An den Rohstoffmärkten waren die Konjunkturoptimisten ebenfalls in der Überzahl. Die US-Rohölsorte WTI verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 76,09 Dollar je Barrel (159 Liter). Kupfer kostete am chinesischen Markt in Shanghai mit 70.870 Yuan (11.124 Dollar) je Tonne zeitweise so viel wie zuletzt vor knapp fünf Wochen. Die Londoner Metallbörse LME blieb wegen nachgeholter Weihnachtsfeiertage wie bereits am Montag geschlossen.

Bitcoin-Anleger machten dagegen Kasse. Die älteste und wichtigste Cyber-Devise verlor mehr als sechs Prozent auf 47'736 Dollar. Die längerfristigen Aussichten für Kryptowährung blieben aber rosig, sagte Naeem Aslam, Chef-Marktanalyst des Brokerhauses AvaTrade. Schliesslich pumpten immer mehr institutionelle Anleger Geld in diese Anlageklasse.

Vor diesem Hintergrund flogen Werte aus dem Kryptowährungssektor und Unternehmen, die sich mit der Bitcoin & Co zugrundeliegenden Blockchain-Technologie befassen, aus den Depots. So fielen die Papiere von Coinbase, Riot, Marathon, Overstock und Silvergate um bis zu 10,8 Prozent.

Zu den Gewinnern zählten dagegen Boeing-Scheine mit einem Kursgewinn von 1,5 Prozent. Drei Jahre nach dem Absturz eines Passagierjets der indonesischen Fluglinie Lion Air darf das betroffene Boeing-Modell 737 MAX in dem südasiatischen Land wieder fliegen.

Die Aktien von Apple setzten zunächst erneut dazu an, als erster Wert weltweit die Schallmauer von drei Billionen Dollar beim Börsenwert zu durchbrechen. Dieser Punkt ist bei einem Aktienkurs von 182,86 Dollar erreicht. Am Ende stand jedoch ein Minus von 0,6 Prozent auf 179,29 Dollar nach.

+++

+++

(cash/Bloomberg/Reuters/AWP)