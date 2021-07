11:40

Die Schweizer Börse setzt am Freitag zu einer Erholung an und legt auf breiter Front zu. Damit wetzt der Leitindex SMI nicht nur seine Kursscharte vom Vortag mehr als aus, sondern markiert bei knapp 12'093 Punkten auch noch ein neues Rekordhoch.

Gestützt werde der Markt vor allem von der Aussicht auf weiterhin offene Geldschleusen seitens der Europäischen Zentralbank (EZB) und gute Konjunkturzahlen, heisst es im Handel. Die EZB hatte am Vortag ihren expansiven Kurs mit Zinsen auf Rekordtief und milliardenschweren Anleihekäufen bekräftigt.

"Die Märkte haben Gewissheit, dass die Zinsen noch länger niedrig bleiben", sagte ein Händler. Damit bleiben die Märkte gut unterstützt, denn das Motto "Buy the dip" bleibe gültig. Dennoch seien auch die Inflationsängste und die Sorgen im Zusammenhang mit der Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus weiterhin Themen am Markt. Konjunkturdaten fänden bei den Anlegern entsprechend weiterhin grosse Beachtung. So ist etwa die Unternehmensstimmung in der Eurozone im Juli auf den höchsten Stand seit 21 Jahren gestiegen. Am Nachmittag wird noch der Einkaufsmanager-Indizes aus den USA veröffentlicht. Die Einkaufsmanagerindizes geben guten Einblick in die Verfassung der Wirtschaft aktuell und in den nächsten Monaten.

11:35

Die Termingeschäfte für den US-Aktienmarkt stehen deutlich im Plus:

Dow Jones Futures: +0,45 Prozent

Nasdaq 100 Futures: +0,55 Prozent

S&P 500 Futures: +0,52 Prozent

09:55

Der SMI notiert um 0,6 Prozent bei 12'053 Punkten höher. Da die Märkte weiter in einem Spannungsfeld zwischen Pandemie- und Konjunktursorgen stehen, dürften Konjunkturdaten bei den Anlegern grössere Beachtung finden.

09:20

Gefragt sind Lonza (+1,1 Prozent). Die "neue" Lonza ist deutlich profitabler ohne

das mittlerweile verkaufte Chemiegeschäft. Der Pharmazulieferer will künftig

schneller wachsen. Seit der Trennung vom Chemiebereich konzentriert sich Lonza

auf seine Rolle als Produktionspartner der Pharma- und Biotechindustrie. ABB (+1,1 Prozent) schliessen an den positiven Lauf vom Donnerstag an, was unterstützt wird von neuen Kurszielerhöhungen. Auch Sika (+0,9 Prozent) schliesst an die Good News von gestern an.

Zu den Gewinnern zählen auch Roche (+0,5 Prozent). Der "Bon" war am Donnerstag

allerdings um 3,6 Prozent eingebrochen. Der Pharmariese hatte die Anleger mit

seiner Prognose enttäuscht. Roche habe die Jahresziele nicht erhöht und zudem

seien die Aussagen zum Alzheimer-Kandidaten, einem potenziellen Blockbuster, zu

zurückhaltend ausgefallen, hiess es.

Schindler (-1 Prozent) fallen trotz guter Zahlen. Der Lift- und Rolltreppenhersteller hat den Gewinn im ersten Halbjahr 2021 stärker als von Analysten erwartet gesteigert.

Am breiten Markt fallen Comet (+3,3 Prozent) positiv auf. Das Technologieunternehmen hat im ersten Halbjahr einen kräftigen Umsatz- und

Ergebnissprung erzielt. Für die Zukunft ist das Unternehmen sehr positiv

gestimmt und erhöht auch mit anhaltenden Corona-Auswirkungen die Prognose.

09:10

Die Vorgaben für den Schweizer Markt aus den USA sind leicht positiv, dagegen ging es in Asien etwas nach unten. Dass die Europäische Zentralbank (EZB) ihre Geldschleusen weiterhin weit offen hält, dürfte für eine positive Grundstimmung sorgen, heisst es am Markt. Der Verlauf des SMI dürfte aber auch von der Kursentwicklung der beiden Schwergewichte Roche und Nestlé beeinflusst werden, deren Verluste am Vortag den Markt belastet hatten.

Die Märkte stünden weiter in einem Spannungsfeld zwischen Pandemie- und

Konjunktursorgen, sagte ein Händler. Daher dürften Konjunkturdaten grössere

Beachtung finden. Veröffentlicht werden die Einkaufsmanager-Indizes aus der

Eurozone, Grossbritannien und den USA. Diese geben einen Eindruck über die

Verfassung der Wirtschaft.

In den vergangenen Monaten hatten sich die Indikatoren angesichts der konjunkturellen Erholung vom Corona-Schock stark aufgehellt. Am Vortag hatte es diesbezüglich allerdings einen Dämpfer vom US-Arbeitsmarkt gegeben, wo die Anträge auf Arbeitslosenhilfe überraschend stark gestiegen sind.

09:05

Der SMI zieht zum Handelsbeginn deutlich an: Der Leitindex legt um 0,5 Prozent auf 12'033 Punkte zu. Lonza nach Zahlen und ABB nach Zahlen am gestrigen Donnerstag bilden die Spitze des Index.

Neue Kursziele und Ratings bei Schweizer Aktien: UBS: Royal Bank of Canada erhöht auf 17,50 (17) Fr. - Sector Perform

Royal Bank of Canada erhöht auf 17,50 (17) Fr. - Sector Perform UBS: Deutsche Bank erhöht auf 18 (17) Fr. - Buy

Deutsche Bank erhöht auf 18 (17) Fr. - Buy Roche: Barclays erhöht auf 395 (375) Fr. - Overweight

Barclays erhöht auf 395 (375) Fr. - Overweight ABB: Barclays erhöht auf 31 (29) Fr. - Equal Weight

Barclays erhöht auf 31 (29) Fr. - Equal Weight ABB: Bank of America erhöht auf 37 (36) Fr. - Buy

Bank of America erhöht auf 37 (36) Fr. - Buy ABB: UBS erhöht auf 36 (33) Fr. - Buy

Sika: Credit Suisse erhöht auf 346 (337) Fr. - Outperform

Credit Suisse erhöht auf 346 (337) Fr. - Outperform Givaudan: Liberum erhöht auf 4025 (3588) Fr. - Hold

Liberum erhöht auf 4025 (3588) Fr. - Hold Givaudan: UBS erhöht auf 4850 (4760) Fr. - Buy

UBS erhöht auf 4850 (4760) Fr. - Buy Givaudan: JPMorgan erhöht auf 4100 (3710) Fr. - Neutral

Julius Bär: Deutsche Bank erhöht auf 61 (60) Fr. - Hold

Deutsche Bank erhöht auf 61 (60) Fr. - Hold Temenos: Credit Suisse erhöht auf 128 (121) Fr. - Neutral

Credit Suisse erhöht auf 128 (121) Fr. - Neutral SFS: Julius Bär erhöht auf 140 (125) Fr. - Hold

08:10

Julius Bär berechnet den SMI um 0,2 Prozent bei 12'004 Punkten höher. Bei den Blue Chips sticht Lonza (+1,1 Prozent) nach Zahlen hervor. Schindler (+0,7 Prozent) hat ebenfalls gute Ergebnisse vorgelegt. Sika (+0,7 Prozent), so die Zahlen am Donnerstag vorgelegt worden sind, ist ebenfalls über dem Markt höher gestellt.

Am breiten Markt brilliert Comet (+3,1 Prozent) nach einem guten Resultat. Bei Zur Rose (-2,4 Prozent) dürfte eine Rolle Spiele, dass Konkurrent Shop Apotheke die Jahresprognose gesenkt hat. BB Biotech (-1,4 Prozent) sind nach Zahlen tiefer gestellt.

06:40

Der SMI tendiert gemäss der IG Bank vorbörslich faktisch unverändert. Am Donnerstag hat der SMI um 0,37 Prozent nach auf 11'977 Punkte nachgegeben. Die rote Laterne hielt Roche. Die Titel gaben 3.62 Prozent nach, obwohl der Pharmakonzern im ersten Halbjahr deutlich bessere Umsätze erwirtschaftet hatte als erwartet.

05:35

Die Stimmung an den asiatischen Börsen war am Freitag gemischt. "Trotz des Gegenwinds durch die Delta-Variante des Coronavirus schreitet die globale wirtschaftliche Expansion voran - wenn auch etwas zögerlicher als noch vor einem Monat", sagte Sara Johnson, Geschäftsführerin für Global Economics bei IHS Markit. Die Anleger in China und Südkorea sind wegen verzögerter Impfprogramme und der Furcht von einem Wiederaufflammen der Corona-Pandemie zurückhaltend geworden.

Die Börse in Tokio ist bis Montag wegen nationaler Feiertage geschlossen.

Die Börse in Shanghai lag 0,5 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 0,9 Prozent.

05:30

Im asiatischen Devisenhandel gewann der Dollar 0,1 Prozent auf 110,24 Yen und stagnierte bei 6,4704 Yuan. Zur Schweizer Währung notierte er 0,1 Prozent höher bei 0,9194 Franken.

Parallel dazu blieb der Euro fast unverändert bei 1,1773 Dollar und zog um 0,1 Prozent auf 1,0826 Franken an. Das Pfund Sterling stagnierte bei 1,3766 Dollar.

Kursgewinne an der Technologiebörse Nasdaq und ansonsten wenig Bewegung, so haben sich am Donnerstag die US-Börsen präsentiert. Die Kursgewinne von Tech-Schwergewichten wie Microsoft mit einem Rekordhoch, Amazon, Apple und Facebook liessen den Nasdaq 100 um 0,66 Prozent auf 14'940,17 Punkte zulegen. Er ist damit nun wieder in Reichweite des Rekordhochs bei gut 15 000 Punkten.

Der Dow Jones Industrial tat sich dagegen schwer und mühte sich nach anfänglichen Verluste mit 0,07 Prozent ins Plus bei 34'823,35 Zählern. Der marktbreite S&P 500 legte um 0,20 Prozent auf 4367,48 Punkte zu.

Einen Dämpfer gab es vom US-Arbeitsmarkt: Statt des erwarteten Rückgangs der Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe stieg diese in der vergangenen Woche um 51'000 Anträge. Tendenziell geht die Zahl der Erstanträge aber seit Beginn des Jahres zurück.

Am Vortag hatte der Dow die Kursscharte ausgewetzt, die der starke Einbruch an den Börsen zu Wochenbeginn angesichts von Konjunktursorgen und Ängsten vor der grassierenden Delta-Variante gerissen hatte. Diese Bedenken hatten die Anleger laut Marktbeobachtern zuletzt zwar wieder beiseite geschoben, doch könnte der überraschende Anstieg der Anträge auf Arbeitslosenhilfe nun wieder zum Stimmungsdämpfer hinsichtlich der Konjunkturerholung werden.

Mit Blick auf die Unternehmen gaben an der Wall Street auch am Donnerstag die Quartalsberichte den Takt vor. Die Papiere von Dow stiegen um 1,3 Prozent, beim Chemieunternehmen läuft die Erholung von der Pandemie mit Volldampf. Der Konzern wies für das vergangene Quartal einen Gewinn von 1,9 Milliarden US-Dollar aus und verdiente damit noch deutlich mehr als zum Jahresauftakt.

Unter Druck gerieten die Papiere des Chip-Herstellers Texas Instruments. Nach dem Quartalsbericht vom Vorabend büssten sie 5,3 Prozent ein und belasteten andere Branchentitel wie Micron Technology, NXP Semiconductors und Analog Devices. Den Anlegern missfiel der Ausblick von Texas Instruments auf das laufende dritte Quartal, dieser deute auf eine Abschwächung des Wachstums hin.

Der Biotechnologiekonzern Biogen erhöhte die Prognose für den Umsatz in diesem Jahr. Die Aktien stiegen daraufhin um 1,1 Prozent. Der Pharma- und Medizintechnikkonzern Abbott Laboratories hatte dagegen seine Erwartungen an das laufende Geschäftsjahr deutlich nach unten geschraubt. Die Papiere verloren daraufhin 0,6 Prozent.

Der Telekomanbieter AT&T erhöhte nach einem guten zweiten Geschäftsquartal die Jahresziele. Der Aktienkurs gab zunächst nach und drehte am Ende leicht ins Plus.

(cash/AWP/Reuters/Bloomberg)