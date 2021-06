12:05

Der SMI verliert 0,05 Prozent auf 11'987 Punkte. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, steigt um 0,03 Prozent auf 1945 und der breite SPI verliert 0,01 Prozent auf 15'407 Punkte.

In einem aktuellen Marktkommentar verweisen Experten darauf, dass die jüngsten Aussagen von US-Notenbankchef Jerome Powell, die Zinsen nicht präventiv aus Angst vor Inflation zu erhöhen, zwar Wachstumsaktien stützte, nicht aber die hierzulande hoch gewichteten Qualitätstitel. Stärker in den Fokus rücken zum Wochenschluss denn baunahe Werte, nachdem US-Präsident Joe Biden im Ringen um ein hunderte Milliarden Dollar schweres Infrastrukturpaket eine Einigung mit einer Gruppe von Senatoren verkündet hat. Im weiteren Verlauf steht in den USA dann noch der Inflationsindex PCE an, der von der US-Notenbank Fed als bevorzugtes Inflationsmass verwendet wird.

Die mit Abstand grössten Abgaben verzeichnen Logitech-Aktien, die um 2,8 Prozent absacken. Goldman Sachs hat die Papiere vor allem aus Bewertungsgründen herabgestuft.

Dass der Gesamtmarkt nicht so recht vom Fleck kommt, ist vor allem den drei Schwergewichten Novartis, Roche und Nestlé geschuldet. Die drei geben zwischen 0,6 und 0,2 Prozent nach. Gerade mit Blick auf Roche sollte der Rücksetzer als kurzfristige Konsolidierung gesehen werden, heisst es in einem charttechnischen Kommentar der CS. Die Bons seien dabei, mittelfristig starkes Momentum auszubilden.

Ähnlich zuversichtlich lautet ihre charttechnische Prognose für Lonza (-0,6 Prozent), bei denen es aktuell ebenfalls zu einer Konsolidierung nach dem bislang starken Lauf im Juni komme. Auch hier stehen laut CS die Zeichen auf weitere Kursgewinne.

Mit Alcon, Swisscom und Givaudan sind weitere Vertreter defensiver Branchen auf den Verkaufszetteln der Investoren zu finden, wie die Abgaben zwischen 0,5 und 0,3 Prozent zeigen.

Dem stehen Kursgewinne von 2,0 Prozent bei den AMS gegenüber. Temenos halten sich mit +0,1 Prozent im Plus. In den USA hatte die Technologiebörse Nasdaq mit ihren neuen Rekordständen am Vortag für gute Vorgaben gesorgt.

Auch die CS-Aktien sind mit +1,7 Prozent unter den Top-Favoriten zu finden. Händler erklären sich die Kursgewinne mit Erleichterungskäufen aber auch mit spekulativen Anschaffungen. Die Erleichterung komme vom Stresstest der US-Notenbank Fed, den die CS bestanden habe. Ebenso wichtig sei, dass die Bank die Zeichen der Zeit anscheinend erkannt habe und das eigene Haus komplett ausmisten wolle, sagt ein anderer Marktteilnehmer. Laut Medienberichten sorgt sie sich um den Einstieg aktivistischer Aktionäre.

Grossbanken - CS und UBS bestehen Stresstest von US-Notenbank https://t.co/XAk4ter5Fo pic.twitter.com/o8wkXkwlYP — cash (@cashch) June 25, 2021

Die UBS (+0,1 Prozent) hat den Stresstest ebenfalls gut bestanden. Gerade für die grossen Geldhäuser ist das Resultat des diesjährigen US-Stresstests eine Erleichterung. Da sie sich robust gezeigt haben, dürfen sie wieder ohne Einschränkungen Dividenden ausschütten und Aktien zurückkaufen.

Das Infrastrukturprojekt von US-Präsident Biden schürt auch bei den hiesigen Investoren erneut Phantasie. So greifen sie denn vor allem bei baunahen Werten wie Holcim (+1,4 Prozent), Sika (+0,8 Prozent), ABB (+0,3 Prozent) , Schindler (+0,2 Prozent) und auch Geberit (+0,1 Prozent) zu. Bei ABB sorgt zudem ein Bericht über eine mögliche Abspaltung der Prozessautomation für Gesprächsstoff.

Im breiten Markt wissen Huber+Suhner (+5,6 Prozent) nach Eckdaten zum ersten Halbjahr zu gefallen. Dagegen drückt der überraschende Rücktritt von Vifor-CEO Stefan Schulze die Titel erneut um 2,9 Prozent ins Minus.

+++

11:00

Beim Pharmaunternehmen Vifor Pharma kommt es zum Chefwechsel. Abbas Hussain übernimmt ab Mitte August das Amt des CEO von Stefan Schulze. Die Aktien reagieren mit Kursverlusten von 3,0 Prozent.

+++

10:45

Dax und EuroStoxx50 behaupteten ihre jüngsten Kursgewinne grösstenteils und notierten am Vormittag jeweils 0,2 Prozent im Minus bei 15'553 beziehungsweise 4115 Punkten. Der Swiss Market Index (SMI) verliert derweil 0,1 Prozent.

Nach monatelangen Verhandlungen hatte US-Präsident Joe Biden eine Einigung zu den geplanten Infrastruktur-Investitionen verkündet. "Das Volumen ist zwar deutliche geringer als die Demokraten sich gewünscht haben, aber immer noch eine ordentliche Ergänzung zu den Konjunkturprogrammen der vergangenen Monate", sagte Anlagestratege Michael Hewson vom Brokerhaus CMC Markets. Ausserdem seien für die Finanzierung weniger Steuererhöhungen notwendig, fügte sein Kollege Kerry Craig von der Vermögensverwaltung der US-Bank JPMorgan hinzu.

Unterdessen setzten Rohstoffanleger unter anderem wegen der geplanten zusätzlichen Investitionen in das Energienetz auf eine steigende Nachfrage bei Kupfer. Das unter anderem für Stromkabel benötigte Industriemetall verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 9469,50 Dollar je Tonne.

Kopfschmerzen bereite Investoren aber die Ausbreitung der erstmals in Indien nachgewiesenen Delta-Variante des Coronavirus, sagte Marktanalyst Milan Cutkovic vom Brokerhaus Axi. "Es besteht das Risiko neuer Reisebeschränkungen. Solange es aber nicht zu stärkeren Restriktionen kommt, dürften die Anleger dieses Thema weiter mit der gewissen Gelassenheit, aber eben auch Zurückhaltung, was neue Engagements am Aktienmarkt angeht, verfolgen." Vor diesem Hintergrund gab der Index für die europäischen Reise- und Tourismuswerte ein knappes Prozent nach.

+++Coronavirus-Update+++ - Corona: Sydney geht wegen Delta-Variante in den Lockdown - Swiss-Chef: Maskenpflicht bei der Swiss werde jahrelang bleiben - US-Lebenserwartung sinkt wegen Covid - Italien verlängert Entlassungsverbot bis Oktober https://t.co/hvGxRhpPkE pic.twitter.com/NLcFOSDuNL — cash (@cashch) June 25, 2021

Daneben bleiben die Inflationsrisiken ein Thema für die Börsianer. Daher seien die anstehenden Daten zu den US-Konsumausgaben und zum Verbrauchervertrauen wichtig, sagte Commerzbank-Analystin Esther Reichelt. "Sollte es wirtschaftlich nicht so laufen, dürfte die US-Notenbank Fed schnell befürchten, dass die Inflation mittelfristig schwach bleibt. Starke Daten sprechen dagegen für einen anhaltend erhöhten Preisdruck."

+++

09:55

Der SMI verliert 0,09 Prozent auf 11'983 Punkte. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, sinkt um 0,01 Prozent auf 1944 und der breite SPI um 0,07 Prozent auf 15'387,68 Punkte.

Die mit Abstand grössten Abgaben verzeichnen Logitech-Aktien, die um 3,3 Prozent absacken. Goldman Sachs hat die Papiere herabgestuft und sich dabei auch eher zurückhaltend über die Wachstumsaussichten geäussert.

Die Schwergewichte Novartis (-0,7 Prozent), Nestlé (-0,2 Prozent) und Roche (-0,3 Prozent) erweisen sich als Klotz am Bein des Marktes.

+++

09:30

Die Kursrally bei Windeln.de geht in eine neue Runde. Die Aktien des Online-Babyausstatters steigen im Frankfurter Frühhandel um 17 Prozent auf 2,66 Euro, nachdem sie am Donnerstag bereits fast 40 Prozent zugelegt hatten. Die Papiere zählen zu den "Meme"-Werten. Darunter verstehen Börsianer Firmen, bei denen sich Kleinanleger in einschlägigen Internet-Foren gegenseitig zum Kauf ermuntern. Das bekannteste Beispiel ist der US-Videospielehändler GameStop.. Anfang Juni hatten die Papiere von Windeln.de ihren Kurs binnen weniger Tage mehr als verachtfacht, um dann wieder um knapp 75 Prozent einzubrechen.

+++

09:25

Mit einem Plus von 4,9 Prozent ist Huber+Suhner der grösste Ausreisser an der Schweizer Börse. Das in der elektrischen und optischen Verbindungstechnik tätige Unternehmen kann für die ersten Monate des laufenden Jahres einen "sehr erfreulichen Geschäftsgang" vermelden.

Industrie - Huber+Suhner erwartet im Halbjahr klare Steigerung von Umsatz und Profitabilität https://t.co/lGbrhECZYu pic.twitter.com/DaqwBkcE07 — cash (@cashch) June 25, 2021

+++

09:10

Der SMI verliert 0,1 Prozent auf 11'985 Punkte.

Rückenwind erhält er einerseits von der Rekordjagd an den US-Märkten, die für Höchststände beim Technologieindex Nasdaq und dem breiten S&P 500 gesorgt hat. In Asien sind die Investoren zum Wochenschluss der Vorgabe gefolgt wie die Kursgewinne in der Region zeigen. Die gute Stimmung wird vor allem mit den jüngsten Nachrichten aus den USA begründet.

Dort hat US-Präsident Joe Biden im Ringen um billionenschwere Investitionen in die amerikanische Infrastruktur eine Hürde genommen. Man habe auf beiden Seiten ernsthafte Kompromisse gemacht, teilte der US-Präsident nach Gesprächen mit einer Gruppe demokratischer und republikanischer Senatoren mit. Das Infrastrukturpaket könne eine weitere Runde in der Erholung der grössten Volkswirtschaft der Welt einleiten, hiess es am Markt.

US-Politik - Biden nimmt Hürde im Ringen um billionenschweres Infrastrukturpaket https://t.co/ICcc8E93tV pic.twitter.com/h03MCb7lq1 — cash (@cashch) June 25, 2021

Auch dass die US-Notenbank angesichts der starken finanziellen Lage der US-Banken Einschränkungen von Aktienrückkäufen und Dividenden aufgehoben hat, wird als Unterstützung gesehen. Im weiteren Verlauf steht in den USA dann noch der Inflationsindex PCE an, der von der US-Notenbank Fed als bevorzugtes Inflationsmass verwendet wird. Laut Händlern wird mit einem Anstieg auf 4 Prozent gerechnet, was den höchsten Stand seit Anfang der 90er Jahre bedeuten würde.

Die CS (+2,0 Prozent) steht mit Medienberichten im Fokus. Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, lotet die Bank Insidern zufolge einen tiefgreifenden Umbau aus. Angesichts des geringen Börsenwertes befürchte die Spitze des zweitgrössten Schweizer Instituts, dass die Bank ins Visier eines aktivistischen Investors oder eines zukaufshungrigen Konkurrenten geraten könnte.

Bei Logitech (-2,6 Prozent) sorgt unterdessen ein Analystenkommentar für überdurchschnittliche Kursausschläge. Logitech wurde aus Bewertungsgründen von Goldman Sachs abgestuft.

+++

08:25

+++

08:10

An der Schweizer Börse zeichnet sich am Freitag eine freundliche Eröffnung ab. Der SMI notiert im vorbörslichen Handel von Julius Bär 0,24 Prozent höher bei 12'022 Punkten. Grösster vorbörslicher Gewinner im SMI ist Roche (10,8 Prozent). Die US-Tochter Genentech des Basler Pharmakonzerns Roche hat von der US-Behörde FDA eine Notfallzulassung für das Covid-Mittel Actemra erhalten.

Der breite Markt steht unverändert da. Am breiten Markt fallen Logitech (-1,7 Prozent) auf. Die US-Grossbank Goldman Sachs stuft die Logitech-Aktie überraschend auf "neutral" ab.

+++

07:40

Überraschend starke Geschäftszahlen des US-Rivalen Nike ermuntern Anleger zum Einstieg bei Adidas und Puma. Die Aktien der beiden deutschen Sportartikel-Hersteller steigen am Freitag vorbörslich um jeweils knapp zwei Prozent.

+++

07:20

Zum Abschluss der Börsenwoche wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Freitag höher starten. Am Donnerstag hatte er dank eines überraschend starken Ifo-Index 0,9 Prozent auf 15'589 Punkte zugelegt.

Konjunkturseitig steht der Tag im Zeichen des Konsums. Den Anfang macht der GfK-Index, der die Kauflaune der deutschen Verbraucher widerspiegelt. Experten erwarten für Juli eine Verbesserung auf minus vier Punkten von minus sieben im Vormonat. Wenige Stunden später folgen die Zahlen zu den US-Konsumausgaben. Hier sagen Analysten für Mai eine leichte Abschwächung des Wachstums auf 0,4 von 0,5 Prozent voraus.

+++

06:30

Der SMI notiert im vorbörslichen Handel der IG Bank 0,11 Prozent höher. Am Donnerstag ist der Leitindex rund 0,8 Prozent auf 11'993 Punkte gestiegen.

+++

05:30

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index liegt 0,8 Prozent höher bei 29'093 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index steigt um 0,7 Prozent und lag bei 1960 Punkten.

Die Börse in Shanghai liegt 0,5 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewinnt 0,9 Prozent.

Die asiatischen Börsen konnten sich etwas erholen, nachdem sie zu Beginn der Woche in Erwartung an eine Straffung der Politik durch die US-Notenbank Fed gefallen waren.

Asian stocks look set to rise Friday after U.S. shares hit a record on a bipartisan $579 billion U.S. infrastructure deal that stoked economic optimism. The dollar fell https://t.co/zJgXx1LXAu — Bloomberg (@business) June 25, 2021

+++

05:25

Im asiatischen Devisenhandel blieb der Dollar fast unverändert bei 110,86 Yen und gab 0,1 Prozent auf 6,4652 Yuan nach. Zur Schweizer Währung notierte er kaum verändert bei 0,9176 Franken. Parallel dazu stieg der Euro um 0,1 Prozent auf 1,1937 Dollar und notierte kaum verändert bei 1,0955 Franken. Das Pfund Sterling gewann 0,1 Prozent auf 1,3931 Dollar.

+++

00:00

Der technologielastige Nasdaq 100 zog um 0,64 Prozent auf 14'365,96 Punkte an. Für den S&P 500 ging es um 0,58 Prozent auf 4266,49 Punkte nach oben. Der Dow Jones Industrial verzeichnete ebenfalls Gewinne, ist aber noch etwas von seiner Anfang Mai erreichten Bestmarke entfernt. Der US-Leitindex stieg am Ende um 0,95 Prozent auf 34'196,82 Punkte.

Als Antrieb erwies sich unter anderem, dass US-Präsident Joe Biden im Ringen um billionenschwere Investitionen in die Infrastruktur eine Hürde genommen hatte. "Wir haben eine Vereinbarung getroffen", schrieb Biden auf Twitter nach Gesprächen mit einer Gruppe demokratischer und republikanischer Senatoren. Trotz des Deals ist aber nicht gesagt, dass eine reibungslose Passage im Kongress bevorsteht.

Zudem wurden jüngste US-Konjunkturdaten von den Anlegern positiv aufgenommen. Die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe waren zwar weniger stark als von Ökonomen prognostiziert gesunken und die Auftragseingänge für langlebige Güter hatten im Mai weniger stark zugelegt als erwartet. Gleichwohl zeigten die Daten, dass sich die wirtschaftliche Erholung in den USA fortsetze, schrieben die Fachleute der Landesbank Helaba.

Im Hinblick auf die Politik der US-Notenbank würden durch die aktuellen Konjunkturnachrichten Spekulationen auf eine Zinswende nicht forciert, fuhren die Helaba-Experten fort. Zuletzt hatte der deutliche Anstieg der Inflation in den USA Befürchtungen geweckt, die Zinsen könnten schneller als erwartet steigen und so Aktien im Vergleich zu Anleihen in einem schlechteren Licht erscheinen lassen.

Von der S&P-500-Spitze grüssten die Papiere von Eli Lilly mit einem Plus von mehr als sieben Prozent. Zuvor hatten die Anteilscheine ein Rekordhoch erklommen. Der Pharmakonzern ist mit seinem Alzheimer-Medikament Donanemab auf dem Weg zur Marktzulassung einen entscheidenden Schritt weiter. Die US-Medikamentenaufsicht FDA gewährte dem Mittel den Status als "Breakthrough Therapy", womit eine beschleunigte Zulassung möglich ist. Dieser Status wird in der Regel Medikamenten für schwere oder lebensbedrohliche Erkrankungen erteilt, die im Vergleich zu den verfügbaren Therapien eine wesentliche Verbesserung aufweisen.

Erst Anfang Juni hatte die FDA dem Konzern Biogen trotz umstrittener Wirksamkeit die Zulassung für dessen neuartiges Alzheimer-Medikament Aducanumab erteilt. Es war die erste Zulassung für einen Alzheimer-Wirkstoff seit 2003. An diesem Donnerstag aber sackten im Gegensatz zu den Eli-Lilly-Aktien die Anteile von Biogen als Schlusslicht im S&P 500 um gut sechs Prozent ab.

USA blockieren Einfuhr von Solarkomponenten aus China https://t.co/g2awLo6CAj pic.twitter.com/eq3pWxVJqy — cash (@cashch) June 24, 2021

Die Aktien des US-Solarunternehmens First Solar schnellten um mehr als fünf Prozent in die Höhe. Die USA blockieren die Einfuhr von Solarkomponenten aus Xinjiang, weil diese nach Einschätzung Washingtons in der autonomen Region Chinas unter Einsatz von Zwangsarbeitern hergestellt werden.

(cash/AWP/Reuters/Bloomberg)