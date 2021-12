10:25

Der Swiss Market Index (SMI) ist unverändert bei 12'594 Punkten. Während Lonza (+1,3 Prozent) das Gewinnerfeld anführt, befindet sich Holcim (-1,3 Prozent) am unteren Ende der Fahnenstange.

10:00

Nach einer Hochstufung finden sich Scout24 an der MDax-Spitze wieder. Die Aktien legen 2,3 Prozent zu. Die Analysten von JP Morgan haben die Titel auf "Overweight" von "Neutral" angehoben.

09:40

Der SMI notiert um 0,1 Prozent fester auf 12'613 Punkten; somit bleibt das am Vortag intraday markierte Rekordhoch von 12'687,85 Punkten in Schlagdistanz. Der die 30 wichtigsten Aktien enthaltende SLI gewinnt derweil 0,2 Prozent auf 2036 und der breite SPI 0,2 Prozent auf 16'111 Zähler.

Die Stimmung sei zwar gut. Die Sorgen vor den wirtschaftlichen Folgen der Coroanvirusvariante Omikron hätten sich weiter gelegt. Doch dürften die Anleger vor den am Freitag anstehenden US-Inflationsdaten wohl noch einen Gang hinunterschalten. Denn wenn die US-Inflation zu stark gestiegen sei, würden die Zinserhöhungserwartungen weiter angeheizt.

Zu den Gewinnern gehören Temenos (+2,5 Prozent), die laut Händlern davon profitieren, dass JPMorgan das Rating "Overweight" von "Neutral" und das Kursziel auf 165 von 155 Franken erhöht hat.

Ebenfalls gefragt sind Logitech (+0,7 Prozent), während AMS (-0,4 Prozent), ein weiterer Technologiewert, leichter notieren.

Die Aktien Nestlé gewinnen 0,2 Prozent und knüpfen damit an den guten Lauf vom Vortag an. Der Nahrungsmittelkonzern hat nach dem Verkauf von L'Oréal-Aktien ein neues Milliarden schweres Aktienrückkaufprogramm bekannt gegeben.

Novartis gewinnen 0,3 Prozent. Der Pharmakonzern hat mit seinem Augenmittel Beovu gute Ergebnisse in der Behandlung des diabetischen Makulaödems (DME) erzielt.

Auf der anderen Seite büssen CS 1,2 Prozent ein. Der Präsident António Horta-Osório hat sich dafür entschuldigt, dass er die Quarantäneregeln missachtet hat. Das komme im Markt trotzdem nicht gut an, sagt ein Händler.

Ein anderer Händler weist darauf hin, dass neben CS auch die Aktien der UBS (-0,3 Prozent), von Julius Bär (-0,2 Prozent), der Partners Group (-0,7 Prozent) und der Versicherer Zurich (-0,1 Prozent) schwächer tendierten.

Auf den hinteren Rängen fallen Zur Rose (-5,7 Prozent) negativ auf. Die Versandapotheke hat 650'000 neue Aktien bei institutionellen Investoren zu je 290 Franken platziert und damit 188,5 Millionen Franken brutto eingenommen. Am Vortag hatten Zur Rose bei 331 Franken geschlossen.

Dagegen gewinnen Huber + Suhner 2,4 Prozent. Die Industriefirma hat ihre EBIT-Prognose für das Gesamtjahr 2021 leicht angehoben.

Gefragt sind auch die Papiere der TX Group (+5,4 Prozent) nach der Ankündigung einer Sonderdividende und von Poenina (+4,2 Prozent) nach der Publikation eines Untersuchungsberichts sowie eier Guidance-Bestätigung.

09:10

Der Swiss Market Index (SMI) gewinnt 0,2 Prozent auf 12'625 Punkte. Der SMI hat am Vortag fester, aber rund 80 Punkte unter seinem am frühen Nachmittag erzielten neuen Allzeithoch (12'687,85) geschlossen. Das war gleichwohl die dritte Sitzung hintereinander mit einem Gewinn. Dabei waren am Mittwoch vor allem die Avancen bei Nestlé und Roche verantwortlich.

Die Stimmung bleibe gut. Die Sorgen vor den wirtschaftlichen Folgen der Coroanvirusvariante Omikron hätten sich etwas gelegt. Omikron scheine meist milde Krankheitsverläufe hervorzurufen und die Impfungen Pfizer/Biontech einen gewissen Schutz gegen diese Variante zu bieten, heisst es am Markt. Doch sorgten die US-Inflationsdaten, die am Freitag veröffentlicht werden, zunehmend für Nervosität. Denn sollte die US-Inflation zu stark gestiegen sein, dürften die Erwartungen, dass die US-Notenbank die Zinsen früher als erwartet erhöht, zunehmen.

Die Aktien Nestlé (+0,2 Prozent) können noch ein wenig an den guten Lauf vom Vortag anknüpfen. Der Nahrungsmittelkonzern hat nach dem Verkauf von L'Oréal-Aktien im Wert von gut 9 Milliarden Franken ein neues Milliarden schweres Aktienrückkaufprogramm bekannt gegeben.

Auch Novartis gewinnen 0,4 Prozent. Der Pharmakonzern hat mit seinem Augenmittel Beovu gute Ergebnisse in der Behandlung des diabetischen Makulaödems (DME) erzielt.

Im SLI gewinnen Temenos 3,7 Prozent Prozent. JPMorgan hat das Rating "Overweight" von "Neutral" und das Kursziel auf 165 von 155 Franken erhöht.

08:20

Belimo: UBS erhöht Kursziel von 299 auf 325 Franken, "Sell"

Calida: Vontobel erhöht Kursziel von 40 auf 52 Franken, "Hold"

Geberit: Barclays senkt Kursziel von 690 auf 680 Franken, "Equal Weight"

Holcim: Barclays senkt Kursziel von 59 auf 56 Franken, "Overweight"

Huber+Suhner: Vontobel erhöht Kursziel von 94 auf 96 Franken, "Buy"

Sika: Barclays erhöht Kursziel von 480 auf 500 Franken, "Overweight"

SoftwareOne: JP Morgan senkt Kursziel von 30 auf 27 Franken, "Overweight"

Temenos: JP Morgen erhöht Kursziel von 155 auf 165 Franken, erhöht Rating von "Neutral" auf "Overweight"

08:10

Der Swiss Market Index (SMI) notiert gemäss vorbörslichen Berechnungen von Julius Bär um 0,14 Prozent bei 12'614 Punkten höher. Alle 20 SMI-titel notieren zwischen 0,1 und 0,2 Prozent im Plus.

Der breite Markt gewinnt 0,06 Prozent. Zur Rose ist mit einem Kursminus von 10,9 Prozent der einzige vorbörsliche Verlierer. Die Versandapotheke hat die gestern Mittwoch beschlossene Kapitalerhöhung wie geplant durchgeführt. Im Rahmen einer internationalen Privatplatzierung an institutionelle Investoren platzierte die Versandapotheke insgesamt 650'000 neue Aktien zu einem Platzierungspreis von 290 Franken je Aktie.

07:45

Der Euro hat sich am Donnerstag im frühen Handel über der Marke von 1,13 US-Dollar gehalten. Am Morgen kostet die Gemeinschaftswährung 1,1332 Dollar und tendiert damit nur geringfügig leichter als am Vorabend.

Auch zum Franken schwächt sich der Euro minim ab und wird aktuell zu 1,0432 Franken gehandelt nach 1,0441 am Vorabend. in US-Dollar kostet 0,9206 Franken (0,9201).

Wie schon zur Wochenmitte fällt der Impuls durch Konjunkturdaten am Donnerstag eher spärlich aus. Aus Deutschland werden zwar Zahlen vom Aussenhandel erwartet, an den Märkten spielen die Daten aber meist keine besonders grosse Rolle. In den USA stehen die wöchentlichen Daten vom Arbeitsmarkt auf dem Programm, die einen zeitnahen Eindruck vom Zustand des Jobmarkts liefern.

07:30

In Erwartung neuer Erkenntnisse rund um Omikron wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Donnerstag höher starten. Am Mittwoch hatte er wegen Gewinnmitnahmen 0,8 Prozent niedriger bei 15'687,09 Punkten geschlossen. An der Wall Street ging es dagegen leicht bergauf.

Börsianer saugen weiterhin jede Nachricht zur Gefährlichkeit der neu entdeckten Coronavirus-Variante und zur Wirksamkeit bereits erhältlicher Impfstoffe auf. Bislang deute aber nichts daraufhin, dass Omikron die mittelfristigen Wachstumsaussichten aus der Bahn werfen könne, sagte Portfoliomanager Jeremy Gatto vom Vermögensverwalter Unigestion. Allerdings verschärfen einige Staaten bereits wieder ihre Pandemie-Beschränkungen, um den explodierenden Infektionszahlen Herr zu werden. Der neu gewählte deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz will sich im Tagesverlauf mit den Regierungschefs der Bundesländer beraten. Am Freitag sollen Bundestag und Bundesrat eine Verschärfung des Infektionsschutzgesetzes verabschieden.

Unter den Einzelwerten könnte Volkswagen in den Fokus rücken. Nach einem wochenlangen Machtkampf um die Zukunft von Konzern-Chef Herbert Diess soll der Aufsichtsrat des Autobauers nun einen Kompromiss beschließen. Die nach langwierigen Verhandlungen gefundene Lösung sieht Insidern zufolge vor, dass Diess Vorstandschef bleibt, sich aber künftig auf strategische Fragen der Konzernführung konzentriert.

06:20

Der Swiss Market Index (SMI) notiert laut vorbörslichen Daten der IG Bank rund zweieinhalb Stunden vor Handelseröffnung 0,1 Prozent tiefer.

05:15

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index liegt 0,1 Prozent im Minus bei 28'838 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sinkt um 0,2 Prozent und liegt bei 1997 Punkten.

Die Börse in Shanghai liegt 1 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewinnt 1,3 Prozent.

Zwar liess die Sorge über die wirtschaftlichen Auswirkungen der Omikron-Variante nach, doch die anstehenden US-Inflationsdaten verunsicherten die Anleger. "Die Volatilität bleibt erhöht, da die Nachrichten rund um Omikron weiter auf sich warten lassen", sagten die Analysten der ANZ Bank. Und eine Beschleunigung des Taperings durch die US-Notenbank Fed werde fast schon als "ausgemachte Sache" gehandelt. Allerdings könnte ein hoher Verbraucherpreisindex die Hoffnungen auf eine Zinserhöhung im zweiten Quartal kommenden Jahres schüren.

05:10

Im asiatischen Devisenhandel blieb der Dollar fast unverändert bei 113,67 Yen und stagnierte bei 6,3440 Yuan. Zur Schweizer Währung notierte er kaum verändert bei 0,9205 Franken. Parallel dazu fiel der Euro um 0,1 Prozent auf 1,1333 Dollar und gab 0,1 Prozent auf 1,0434 Franken nach. Das Pfund Sterling stagnierte bei 1,3205 Dollar.

00:00

Nach der Erholungsrally der vergangenen beiden Tage haben die Anleger an den US-Börsen zur Wochenmitte wieder mehr Vorsicht walten lassen. Die grossen Aktienindizes bewegten sich am Mittwoch nahe ihrer Schlusskurse vom Vortag. Immerhin schaffte es der Leitindex Dow Jones Industrial in den letzten Handelsminuten noch ins Plus, das am Ende 0,10 Prozent auf 35 754,75 Punkte betrug. An den beiden Vortagen war der Dow um mehr als drei Prozent gestiegen.

Der marktbreite S&P 500 verbuchte am Mittwoch ein Plus von 0,31 Prozent auf 4701,21 Punkte. Für den zuletzt bereits stärker gestiegenen technologielastigen Nasdaq 100 ging es mit 0,42 Prozent noch etwas weiter aufwärts auf 16 394,34 Punkte.

Die Investoren blieben trotz eher ermutigender Nachrichten zur Virusvariante Omikron vorsichtig, schrieb Analyst Craig Erlam vom Handelshaus Oanda. Es mangele noch an vielen Informationen. Die starken Kursschwankungen der jüngsten Zeit könnten sich daher je nach Nachrichtenlage fortsetzen. Bei fallenden Kursen kämen aber Käufer an den Markt, eine Rally noch vor Weihnachten sei also nicht ausgeschlossen.

Apple-Aktien stiegen schon im frühen Handel auf ein weiteres Rekordhoch und bauten die Gewinne anschliessend aus. Am Ende lagen Apple mit plus 2,3 Prozent an der Spitze des Dow. Anleger reagierten erfreut darauf, dass es dem iPhone-Hersteller in letzter Minute gelang, eine per Gerichtsurteil verordnete Lockerung der App-Store-Regeln aufzuschieben. Ein US-Berufungsgericht entschied am Mittwoch, dass Apple bei einem Fehler in dieser Sache erheblicher Schaden entstehen könne. Deshalb stoppte es zunächst die Umsetzung der Änderungen, die am Donnerstag in Kraft treten sollten.

Der Pharmariese Pfizer und sein Mainzer Partner Biontech standen ebenfalls im Fokus. Für einen ausreichenden Schutz vor der Omikron-Variante sind nach Angaben beider Impfstoffhersteller drei Dosen ihres Vakzins nötig. Die Kurse konnten hiervon jedoch nicht profitieren: Nach anfänglichen Gewinnen drehten beide Titel ins Minus. Bei Pfizer hielt sich der Verlust mit 0,6 Prozent in Grenzen, Biontech büssten 3,6 Prozent ein.

Die Anteile des Vermögensverwalters Blackstone fielen um knapp drei Prozent. Der Vize-Chairman Hamilton James hat ein Paket von rund 3,7 Millionen Blackstone-Aktien abgestossen. James hatte jüngst angekündigt, dass er im Januar zurücktritt.

Bei den zuletzt kräftig erholten Papieren der Halbleiterbranche nahmen Anleger Kursgewinne mit. Intel , Texas Instruments , Nvidia , Microchip Technology und NXP Semiconductors verloren zwischen 1,3 und 4,5 Prozent.

(cash/Reuters/Bloomberg/AWP)