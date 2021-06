09:05

Der SMI legt im Plus los. In den ersten Handelsminuten steigt der Index um 0,2 Prozent auf 12'029 Punkte.

Kursziel- und Ratingänderungen bei Schweizer Aktien: Nestlé: Morgan Stanley erhöht von 120 auf 127 Franken - 'Overweight'

Morgan Stanley erhöht von 120 auf 127 Franken - ABB: JPMorgan erhöht von 27,50 auf 28 Franken - 'Neutral'

JPMorgan erhöht von 27,50 auf 28 Franken - Givaudan: Citigroup erhöht von 4001 auf 4350 Franken - 'Neutral'

Citigroup erhöht von 4001 auf 4350 Franken - Julius Bär: Morgan Stanley erhöht von 72 auf 75 Franken - 'Overweight'

Morgan Stanley erhöht von 72 auf 75 Franken - Siegfried: RBC setzt Ziel bei 980 Franken - Startet Abdeckung mit 'Outperform'

RBC setzt Ziel bei 980 Franken - Startet Abdeckung mit Gurit: Mirabaud Securities senkt von 2760 auf 2360 Franken - 'Buy'

Mirabaud Securities senkt von 2760 auf 2360 Franken - Schweiter: Mirabaud Securities senkt von 1750 auf 1390 Franken

Mirabaud Securities senkt von 1750 auf 1390 Franken SoftwareOne: Exane setzt Ziel bei 23 Franken - 'Neutral'

08:10

Gemäss Berechnungen von Julius Bär tendiert der SMI um 0,2 Prozent bei 12'037 Punkten höher. Die Aktien von Nestlé, der Credit Suisse, der UBS und der Partners Group sind je um 0,6 Prozent höher gestellt.

Am breiten Markt ist die Stimmung ebenfalls gut. Negativ fallen SoftwareOne (-1,4 Prozent) und Stadler Rail (-2,2 Prozent) auf. Bei letzterer trennt sich der Grossaktionär RAG von seinen Anteilen.

RAG-Aktienplatzierung - Könnte Stadler-Rail-Patron Spuhler mit einem Zukauf von Aktien ein wichtiges Zeichen setzen? https://t.co/AEG25N3mNZ pic.twitter.com/l5uLngtiMz — cash (@cashch) June 29, 2021

07:50

Die Ölpreise sind leicht gesunken. Nach mehrjährigen Höchstständen zum Wochenauftakt zeigte sich am Ölmarkt im frühen Handel eine leichte Gegenreaktion. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 74,41 US-Dollar und damit 27 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 24 Cent auf 72,67 Dollar.

Marktbeobachter verwiesen auf eine trübe Stimmung an den asiatischen Finanzmärkten, die auch die Ölpreise am Morgen etwas belastet hat. Die Verbreitung der als stärker ansteckend geltenden Delta-Variante des Coronavirus belastete die Kauflaune der Investoren. Es werden wieder neue Massnahmen zur Eindämmung des Virus befürchtet.

Am Ölmarkt richtete sich das Interesse aber auch verstärkt auf ein Treffen von Vertretern des Ölverbunds Opec+, das als Videokonferenz am Donnerstag geplant ist. Allgemein wird damit gerechnet, dass sich die in der Opec+ zusammengefassten Opec-Staaten gemeinsam mit anderen wichtigen Ölstaaten wie Russland auf eine Anhebung der Fördermenge im August einigen.

06:20

Der SMI tendiert gemäss den Angaben der IG Bank um 0,05 Prozent tiefer.

Der Leitindex stieg am Montag um 0,08 Prozent auf 12'009 Punkte und etablierte sich damit über der zuletzt umkämpften 12'000er-Marke.

06:15

Befürchtungen über die Ausbreitung der hochinfektiösen Delta-Virus-Variante drücken am Dienstag zunächst die Stimmung der Anleger an den asiatischen Börsen. Australien kämpft mit kurzfristigen Abriegelungen in mehreren Städten gegen kleine, aber schnell wachsende Infektions-Cluster, Indonesien meldet Rekordzahlen bei den Ansteckungen, Malaysia wird den Lockdown verlängern und Thailand hat neue Einschränkungen angekündigt.

Vor dem Hintergrund blicken die Anleger besorgt auf US-Daten zur Beschäftigung. "Die Märkte treten im Vorfeld der sehr wichtigen US-Arbeitsmarktdaten im Laufe der Woche auf der Stelle", sagte Ray Attrill, Leiter der Devisenstrategie bei der National Australia Bank in Sydney.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index fällt um 1 Prozent auf 28'752 Punkte.

Brisbane becomes fourth Australian capital to enter lockdown https://t.co/8nof9zJGK7 — Bloomberg Asia (@BloombergAsia) June 29, 2021

05:10

Die Börse in Shanghai lag 0,6 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 0,9 Prozent.

05:05

Im asiatischen Devisenhandel verlor der Dollar 0,1 Prozent auf 110,52 Yen und legte 0,1 Prozent auf 6,4614 Yuan zu. Zur Schweizer Währung notierte er 0,1 Prozent höher bei 0,9202 Franken. Parallel dazu fiel der Euro um 0,1 Prozent auf 1,1912 Dollar und notierte kaum verändert bei 1,0962 Franken. Das Pfund Sterling verlor 0,1 Prozent auf 1,3866 Dollar.

22:45

US-Anleger haben am Montag bei Standardwerten Kasse gemacht und auf Technologietitel gesetzt. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss 0,4 Prozent tiefer auf 34.283 Punkten. Der technologielastige Nasdaq rückte ein Prozent auf 14.500 Punkte vor. Der breit gefasste S&P 500 legte 0,2 Prozent auf 4290 Punkte zu. Nasdaq und S&P markierten neue Bestmarken.

Papiere von Intel, Salesforce, Apple und Microsoft führten die Gewinnerlisten mit einem Plus von bis zu 2,8 Prozent an. Es sei ermutigend, dass die Anleger in Tech-Aktien umschichteten, statt ihre Bestände breit abzuverkaufen, sagte Investmentstratege Sam Stovall vom Handelshaus CFRA. Auch der S&P-Index stürmte in den vergangenen Tagen auf Rekordhochs, mit einem Zuwachs von fünf Prozent im Juni liegt der Nasdaq jedoch klar vorne.

"Es gibt mehr Angst, etwas zu verpassen als die Angst, Geld zu verlieren, und das ist bei Technologieaktien sehr ausgeprägt", sagte Händler Dennis Dick von Bright Trading. Vor allem da die Sorgen über eine steigende Inflation abebbten, griffen die Investoren verstärkt zu Wachstumsaktien.

Top investment strategist David Roche warns the Fed could burst a market 'bubble' https://t.co/j2Z9gZiAKq — CNBC (@CNBC) June 29, 2021

In Erwartung von Firmenbilanzen und wichtigen Arbeitsmarktdaten in dieser Woche hielten sich die Investoren insgesamt aber zurück. Die Fed sehe sich die Beschäftigtenzahlen genau an, eine positive Überraschung werde die Debatte um eine Zinswende lauter werden lassen, sagte Stovall.

Die Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus und die Angst vor neuen Reiserestriktionen setzten den Tourismusaktien in den USA zu. Die Kreuzfahrtschiff-Betreiber Carnival, Royal Caribbean und Norwegian fielen um bis zu sieben Prozent. Buchungsfirmen wie Expedia und Booking verloren ebenso wie die Hotelketten MGM, Wynn Resorts und Hilton bis zu 4,4 Prozent.

Aktien von Boeing sackten 3,4 Prozent ab. Der US-Flugzeugbauer kann frühestens ab Mitte 2023 mit einer Zulassung seines neuen Langstreckenflugzeugs 777X rechnen. Der Aufsichtsbehörde FAA fehlen noch zu viele Daten.

Biogen-Aktien gaben 2,2 Prozent nach. Ein für Reform und Aufsicht zuständiger Ausschuss des US-Repräsentantenhauses will die Zulassung und Preisgestaltung des Alzheimer-Medikaments Aduhelm überprüfen. Die Börsenaufsicht hatte dem Mittel des US-Pharmakonzerns Anfang Juni trotz Bedenken des beratenden Ausschusses grünes Licht erteilt.

Aktien der Kryptobörse Coinbase sprangen fast zehn Prozent nach oben, nachdem die BaFin dem Unternehmen die erste Erlaubnis zur Verwahrung von Cyberdevisen erteilt hatte. "Dies ist ein Ritterschlag und ein Meilenstein in der deutschen Krypto-Geschichte", sagte Analyst Timo Emden von Emden Research.

Im Energiesektor gaben Titel von Chevron rund drei Prozent ab. Im Vorfeld eines Treffens der grossen Förderländer am Donnerstag sackte der Preis für die Öl-Sorte Brent aus der Nordsee um zwei Prozent auf 74,65 Dollar je Barrel (159 Liter) ab. US-Leichtöl WTI verbilligte sich um 1,8 Prozent auf 72,75 Dollar. Die Gruppe OPEC+, zu der neben den Mitgliedern des Exportkartells auch Länder wie Russland gehören, werde wohl eine Ausweitung ihrer Rohöl-Produktion um 500.000 Barrel pro Tag beschliessen, prognostizierten die Analysten der ING Bank.

