09:15

Der russische Rubel sinkt auf den tiefsten Stand seit mehr als 15 Monaten. Im Gegenzug steigt der Dollar auf bis zu 80,58 Rubel. Im Handelsverlauf dämmt die russische Landeswährung ihre Verluste wieder etwas ein. "Mit der Anerkennung der beiden von der Ukraine abtrünnigen 'Volksrepubliken' durch Russlands Präsident Wladimir Putin und mit seiner Ankündigung, reguläre russische Truppen dorthin zu entsenden, hat der russische Machthaber die niedrigste Eskalationsstufe gewählt, die möglich war", sagt Commerzbank-Analyst Ulrich Leuchtmann.

Rouble hits over 15-month low after Putin orders Russian troops to Ukraine https://t.co/vAWn47N3vh pic.twitter.com/EkrLkcnECl — Reuters (@Reuters) February 22, 2022

+++

09:10

Der Swiss Market Index (SMI) verliert 1,7 Prozent auf 11'690 Punkte. Am Vortag war bei knapp 11'853 Punkten bereits ein Jahrestief markiert worden. Die Verluste seit Anfang Jahr summieren sich inzwischen (per Montagabend) auf 7,6 Prozent.

Mit der Anerkennung der beiden abtrünnigen Volksrepubliken Luhansk und Donezk und der Entsendung von Truppen dorthin habe der russische Machthaber Wladimir Putin zwar auf den ersten Blick die niedrigste Eskalationsstufe gewählt, die möglich gewesen sei, meinte ein Analyst. Doch es sei zu befürchten, dass es nicht dabei bleibe.

Denn Putin habe klar gemacht, dass er prinzipiell der Ukraine das Recht auf Staatlichkeit nicht zugesteht. "Nun muss man davon ausgehen, dass eine weitgehende oder vollständige Besetzung der Ukraine droht." Und je näher die russischen Truppen der "Nato-Ostgrenze" kämen, desto ungemütlicher werde die Lage. Zudem sei davon auszugehen, dass die Schraube aus Sanktionen und Gegensanktionen sich in den nächsten Tagen weiter drehen werde. "Die Diplomatie ist in diesem Konflikt wohl an einem vorläufigen Ende angelangt", meinte ein anderer Experte. Befürchtet wird ausserdem, dass die Folgen des Konflikts die geldpolitische Normalisierung verzögern könnte.

Besonders ausgeprägt sind die Verluste bei den Technologietiteln. So verlieren bei den Blue Chips AMS Osram (-4,1 Prozent), Logitech (-1,9 Prozent) und Temenos (-2,7 Prozent) deutlich.

Auch die Papiere der Luxusgüterkonzerne Richemont (-3,0 Prozent) und Swatch (-2,6 Prozent) verlieren in ähnlichem Umfang.

Die Kriegsängste schlagen aber auch auf Zykliker wie ABB (-2,5 Prozent) und Holcim (-3,0 Prozent) durch.

Das Gleiche gilt für Finanzwerte wie UBS, CS und Swiss Re, die zwischen 3,0 und 3,6 Prozent verlieren.

Relativ gut halten sich in diesem Umfeld defensive Titel wie SGS (-1,5 Prozent), Swisscom (-0,6 Prozent) sowie die drei Schwergewichte Nestlé (-0,8 Prozent), Novartis (-1,0 Prozent) und Roche (-0,8 Prozent).

+++

08:25

Neue Kursziele für Schweizer Aktien: DKSH: Mirabaud Securities erhöht Kursziel von 82 auf 88 Franken, "Buy"

Mirabaud Securities erhöht Kursziel von 82 auf 88 Franken, "Buy" Schindler: UBS senkt Kursziel von 320 auf 300 Franken, "Buy"

UBS senkt Kursziel von 320 auf 300 Franken, "Buy" Schindler: Bank of America senkt Kursziel von 210 auf 195 Franken, "Underperform"

+++

08:10

Der Swiss Market Index (SMI) wird bei Julius Bär 0,98 Prozent tiefer geschätzt. Alle SMI-Aktien stehen im Minus. Am deutlichsten ausgeprägt sind die vorbörslichen Verluste bei Logitech (-1,6 Prozent), Richemont (-1,5 Prozent), UBS (-1,3 Prozent), Credit Suisse (-1,3 Prozent) und ABB (-1,3 Prozent).

Der breite Markt steht 0,96 Prozent tiefer. Deutliche Abschläge verzeichnen ams OSRAM (-1,5 Prozent), Comet (-1,5 Prozent), Inficon (-1,5 Prozent), Swatch (-1,5 Prozent) und VAT (-1,5 Prozent).

+++

07:35

Am Dienstag wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge nach der Anordnung zur Entsendung von russischen Soldaten in die Ost-Ukraine erneut niedriger starten. Zum Wochenauftakt war der deutsche Leitindex bereits um 2,1 Prozent auf 14'731 Punkte und damit auf den niedrigsten Schlusskurs seit rund elf Monaten gefallen.

"Die politsche Situation ist riskant wie lange nicht", sagte Thomas Altmann, Portfoliomanager vom Vermögensverwalter QC Partners. Auf der Agenda der Investoren steht im Tagesverlauf der Ifo-Geschäftsklimaindex, der die Stimmung in den deutschen Chef-Etagen widerspiegelt. Bei den Einzelwerten gewähren der Gesundheitskonzern Fresenius und seine Dialysetochter FMC Einblick in ihre Bücher. Im Ausland sind es der niederländische Chip-Hersteller ASM International und die britische Grossbank HSBC.

+++

06:55

An der Schweizer Börse zeichnen sich am Dienstag wegen der Eskalation im Ukrainekonflikt happige Verluste ab. Der Leitindex SMI wird knapp zwei Stunden vor Handelsbeginn rund 1 Prozent tiefer erwartet, wie der vorbörsliche Kurs der IG Bank zeigt.

Schon am Vortag, als sich die Lage zuspitzte, war der SMI auf ein Jahrestief gefallen und hatte schliesslich 0,98 Prozent eingebüsst. Seit Anfang Jahr summieren sich die Verluste nun auf 7,6 Prozent.

An den anderen Handelsplätzen in Europa dürfte es laut den vorbörslichen Indikationen am Dienstag ebenfalls abwärts gehen. Und in Asien büsst der Nikkei-Index aktuell 1,8 Prozent ein, und auch an den Handelsplätzen in China und Hongkong sind die Kurstafeln tiefrot.

Der russische Präsident Wladimir Putin befahl allen Warnungen des Westens zum Trotz am Montagabend die Entsendung von Truppen in den umkämpften Osten der Ukraine. Die Einheiten sollen in den selbst ernannten Volksrepubliken Luhansk und Donezk für "Frieden" sorgen, wie es in einem Dekret heisst, das der Kremlchef in Moskau unterzeichnete.

Internationale Politik - UN-Sicherheitsrat: USA fürchten weitere Invasion - Russland droht https://t.co/zQlYvIE1S3 pic.twitter.com/tUnHCxMvrF — cash (@cashch) February 22, 2022

Zugleich erkannte Putin die beiden von prorussischen Separatisten kontrollierten Gebiete, die völkerrechtlich zur Ukraine gehören, als unabhängige Staaten an. Wann die russischen Soldaten dort einrücken, blieb zunächst unklar. Die USA und die EU protestierten und kündigten Strafmassnahmen an.

Die Folgen auf die Devisenmärkte hielten sich in der Nacht auf Dienstag im Rahmen. Händler erklärten sich dies auch damit, dass die US-Finanzmärkte am Montag wegen eines Feiertages geschlossen waren.

Der Franken, der an den Finanzmärkten als "sicherer Hafen" gilt und in Krisenzeiten stets gefragt ist, gewann aber schon am Vortag deutlich an Wert. Entsprechend kostet ein Euro aktuell nur noch 1,0360, nachdem es am Vortag zeitweise mehr als 1,04 gewesen waren.

+++

06:15

Der Swiss Market Index (SMI) notiert laut vorbörslichen Daten der IG Bank 1,2 Prozent tiefer.

+++

05:50

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index liegt 1,9 Prozent tiefer bei 26'389 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sinkt um 1,7 Prozent und liegt bei 1877 Punkten.

Die Börse in Shanghai liegt 1,4 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verliert 1,6 Prozent.

Der russische Präsident Wladimir Putin ordnete die Entsendung russischer Truppen in die Separatistengebiete in der Ost-Ukraine im Rahmen einer laut Russland "friedenserhaltenden Mission" an. Nach dem Zug "sind wir einer militärischen Intervention sehr viel näher, was natürlich die Stimmung an den Märkten deutlich verschlechtern wird", sagte Carlos Casanova, leitender Asien-Ökonom bei UBP. Die kurzfristige Volatilität an den Märkten sei sowohl durch geopolitische Faktoren als auch durch die US-Notenbank "unerbittlich". Die Folgen seien höhere Ölpreise, ein Ausverkauf von Aktien und eine Flucht in sichere Anlagen.

Internationale Politik - Putin schickt Truppen in die Ukraine - Westen kündigt Sanktionen an https://t.co/zQSuzRybfk pic.twitter.com/ahczq0Bce2 — cash (@cashch) February 22, 2022

+++

05:45

Im asiatischen Devisenhandel verlor der Dollar 0,1 Prozent auf 114,67 Yen und legte 0,1 Prozent auf 6,3393 Yuan zu. Zur Schweizer Währung notierte er 0,1 Prozent höher bei 0,9161 Franken. Parallel dazu fiel der Euro um 0,1 Prozent auf 1,1297 Dollar und gab 0,1 Prozent auf 1,0348 Franken nach. Das Pfund Sterling verlor 0,1 Prozent auf 1,3586 Dollar.

+++

+++

(cash/AWP/BloombergReuters)