Wichtige Kurszieländerungen am Schweizer Markt: Kursziel Galenica: UBS senkt auf 64 (66) CHF - Neutral

Kursziel LafargeHolcim: Citigroup erhöht auf 51 (49) CHF - Buy

Kursziel Roche: Vontobel senkt auf 378 (380) CHF - Buy

Kursziel Conzzeta: Kepler Cheuvreux erhöht auf 990 (900) CHF

Kursziel Sunrise: JPMorgan erhöht auf 96 (93) Fr. - Overweight

Kursziel Swisscom: JPMorgan senkt auf 521 (527) Fr. - Neutral

08:10

Julius Bär berechnet den SMI um 0,4 Prozent bei 10'103 Punkten höher. Von den 20 SMI-Aktien stechen LafargeHolcim (+1 Prozent) nach positiven Analystenaussagen deutlich heraus.

Noch kein Trading-Konto? Nur 29 Franken Courtage pro Online-Trade ob Aktien, Fonds, Anleihen oder Strukturierte Produkte Zugang zu allen wichtigen Börsenplätzen weltweit

pro Online-Trade Gratis Realtime-Kurse im Wert von 1'298 Franken pro Jahr (ab Depotwert 20'000 Franken)

Auf Wunsch telefonische Beratung Mehr erfahren...

+++

Die Aussicht auf eine fortgesetzte Nachfrageerholung in Asien hat die Ölpreise am Montag angetrieben. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 44,88 US-Dollar. Das waren 48 Cent mehr als am Freitag. Der Preis für ein Fass der US-Ölsorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 60 Cent auf 41,82 Dollar.

So hatte der Chef des saudischen Ölkonzerns Saudi Aramco, Amin Nasser, am Sonntag gesagt, dass der Ölverbrauch in Asien in seinen Augen nahezu das Niveau von vor der Corona-Krise erreicht habe. Mit China wurde die führende asiatische Wirtschaftsmacht zwar früher von der Krise getroffen als die westlichen Industriestaaten, allerdings konnte das Land die Massnahmen zur Eindämmung der Pandemie auch schneller wieder lockern.

Rohstoffe - Der Nettogewinn des Ölimperiums Saudi Aramco bricht massiv ein https://t.co/hSyPZGJ7mb pic.twitter.com/J7yWTgK4Xm — cash (@cashch) August 9, 2020

Am Markt wurde ausserdem auf einen weiteren Rückgang der Ölförderanlagen in den USA verwiesen. Am Freitagabend hatte die Ausrüsterfirma Baker Hughs gemeldet, dass die Zahl der aktiven Bohrlöcher in der vergangenen Woche um vier auf 176 gefallen sei. Dies ist der niedrigste Stand seit 15 Jahren und sorgt für ein geringeres Angebot an Rohöl auf dem Weltmarkt.

+++

06:05

Die asiatischen Aktienmärkte sind am Montag ohne grössere Bewegungen in die neue Woche gestartet. Im Fokus der Investoren sind unter anderem die jüngsten Spannungen zwischen den USA und China sowie die zuletzt gescheiterten Verhandlungen über die Details eines neuen Corona-Hilfspakets in den USA.

Zu Wochenbeginn wird mit verhaltenen Umsätzen an den Märkten gerechnet, weil zwei wichtige Handelsplätze in Asien - Japan und Singapur - feiertagsbedingt geschlossen bleiben.

Hyundai Ioniq morphs into all-electric brand, starting with Ioniq 5 CUV EV in 2021 By @SebastianBlanco https://t.co/pm5amc1lyj — Forbes Tech (@ForbesTech) August 10, 2020

In Südkorea waren die Aktien von Hyundai gefragt. Sie kletterten um gut zehn Prozent auf den höchsten Stand seit Mai 2018. Der Konzern stellte neue Pläne für E-Autos vor. Hyundai will bis 2025 weltweit der drittgrösste Produzent von Elektro-Fahrzeugen werden.

+++

06:00

Im Devisenhandel in Fernost legte der Euro um 0,08 Prozent zu und kostete 1,1796 Dollar. Zum Franken ist die Einheitswährung ebenfalls einen Hauch stärker und tendiert bei 1,0773 Franken.

(cash/AWP/Reuters/Bloomberg)