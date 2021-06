06:30

Der SMI steht nach Angaben der IG Bank vorbörslich um 0,75 Prozent tiefer. Am Freitag schloss der Leitindex mit minus 0,58 Prozent bei 11'941 Punkten.

Die Nervosität der Anleger steigt wieder. Gemessen am Volatilitätsindex VSMI wird der SMI sich am (heutigen) Montag in einer Schwankungsbreite von 0,81 Prozent bewegen. Dies entspricht +/- 97 Punkten gegenüber dem letzten Schlusskurs von 11'941,25 Punkten. Der VSMI ist am Freitag um 8,1 Prozent auf 15,54 Punkte gestiegen. Dies entspricht dem höchsten VSMI-Schlusskurs der vergangenen 4 Wochen.

+++

05:50

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index liegt 4,0 Prozent tiefer bei 27'802 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sinkt um 2,9 Prozent und liegt bei 1891 Punkten.

"Der japanische Markt reagiert zu stark. Zunächst einmal sind Zinserhöhungen ein Zeichen für eine wirtschaftliche Erholung", sagte Shuji Hosoi, Senior-Stratege bei Daiwa Securities. "Aber Japan muss seinen eigenen schlüssigen Grund für einen Marktaufschwung finden, da japanische Unternehmen bereits die Einführung von Impfstoffen für ihre Mitarbeiter beschleunigen. Eine kontinuierliche Impfkampagne könnte ein wichtiger Grund für eine wirtschaftliche Erholung sein."

Die Börse in Shanghai lag 0,2 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen tritt auf der Stelle.

Markets:

-Japan leads Asian equity retreat, with Nikkei 225 as much as 3.4%

-Treasury yields slip

-U.S. futures

-Gold steadies

-Oil above $72https://t.co/lP48s9SaAn pic.twitter.com/u4j2ZhZOmr — Bloomberg Markets (@markets) June 21, 2021

+++

05:45

Im asiatischen Devisenhandel verlor der Dollar 0,2 Prozent auf 110,02 Yen und stagnierte bei 6,4542 Yuan. Zur Schweizer Währung notierte er kaum verändert bei 0,9222 Franken. Parallel dazu blieb der Euro fast unverändert bei 1,1863 Dollar und notierte kaum verändert bei 1,0942 Franken. Das Pfund Sterling stagnierte bei 1,3812 Dollar.

+++

+++

(cash/AWP/Reuters/Bloomberg)