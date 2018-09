06:40

Der Franken bleibt stark: In der Nacht schwächte sich der Euro leicht ab und bringt das Tauschverhältnis auf 1.1291. Auch zum Dollar ist der Franken leicht stärker geworden und liegt im Wechselkurs bei 0.9708.

+++

06:35

Die Tokioter Börse hat am Donnerstag im Minus eröffnet. Experten verweisen auf den Handelskonflikt zwischen den USA und China und Spekulationen, dass US-Präsident Donald Trump in den kommenden Stunden neue Zölle verhängen könnte. "Eine Eskalation des US-chinesischen Handelskrieges könnte unmittelbar bevorstehen", sagten Analysten von JP Morgan. Allerdings sei der genaue Zeitpunkt dafür unklar. Dies rechtfertige die Vorsicht am Markt.

Japan PM Shinzo Abe looks set to claim an easy re-election victory in leadership vote even if campaign period hasn't started, poll shows

https://t.co/6oWXhmUTYj — Bloomberg (@business) September 6, 2018

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index liegt im Verlauf um 0,3 Prozent tiefer bei 22'507 Punkten. Die Börse in Shanghai lag zuvor 0,1 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen trat auf der Stelle. Der MSCI-Index für asiatische Aktien ausserhalb Japans fiel um 1,8 Prozent.

(cash/AWP/Reuters/Bloomberg)