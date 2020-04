13:00

Die Futures für den US-Aktienmarkt sind deutlich im Plus:

Dow Jones: +3,6 Prozent

S&P 500: +3,7 Prozent

Nasdaq: +3,8 Prozent

In den USA steigen die Infizierten- und Totenzahlen weiter an. Zudem wird eine Massenarbeitslosigkeit erwartet, nachdem Teile der Wirtschaft zum Stillstand gekommen sind.

US-Präsident Donald Trump hatte die Hoffnung geäussert, dass in einigen Brandherden der Corona-Krise in den USA ein "Abflachen" auszumachen sei.

+++

13:05

Der Goldpreis ist zu Beginn der neuen Woche gestiegen. Die Notierung für eine Feinunze (31,1 Gramm) stieg am Montag an der Börse in London wieder deutlich über die Marke von 1600 US-Dollar und wurde gegen Mittag bei einem Tageshoch von 1638 Dollar gehandelt.

Edelmetalle - Gold-Raffinerien im Tessin nehmen den Betrieb teilweise wieder auf https://t.co/7nmvBzRcGF pic.twitter.com/45wcov5QBH — cash (@cashch) April 6, 2020

Trotz einer allgemein freundlichen Stimmung an den Finanzmärkten konnte die Krisenwährung damit etwa 17 Dollar je Unze zulegen. In den vergangenen Wochen hatten mehrfach Notverkäufe von Investoren im Zuge heftiger Börsenturbulenzen den Goldpreis belastet.

+++

11:50

Vorsichtiger Optimismus stützt den SMI. So scheint die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus in manchen Ländern leicht rückläufig und auch die Sterblichkeitsraten verharren offenbar - wenn auch beides auf hohem Niveau.

Der SMI notiert gegen 11.10 Uhr um 1,7 Prozent höher bei 9'401 Punkten. Der SLI, in dem die 30 grössten Werte enthalten sind, steigt um 2,1 Prozent auf 1'354 Punkte und der breite SPI um 1,8 Prozent auf 11'493 Zähler. Im SLI stehen 24 Gewinnern sechs Verlierer gegenüber.

+++

11:45

Der Absturz bei Relief Therapeutics setzt sich fort: Der Kurs liegt mittlerweile um 38 Prozent im Minus. Die Aktie kostet noch 0,022 Franken.

+++

10:50

Der SMI steht noch mit 1,9 Prozent bei 9416 Punkten im Plus. In der Zwischenzeit steht LafargeHolcim (+4,9 Prozent) an der Spitze des SMI. Wie das Tableau zeigt, liegen weiterhin Zykliker und Banken hoch im Kurs. Der Markt insgesamt hat die Kursgewinne aus dem frühen Handel aber etwas reduziert.

Geberit (-0,7 Prozent) ist inzwischen ins Minus gefallen. Die vorab veröffentlichten Zahlen des Sanitärkonzerns wurden als besser als erwartet eingestuft. Nichtsdestotrotz muss Geberit mit deutlichen Umsatzrückgängen im Baugewerbe umgehen können.

Der Aromenhersteller Givaudan (-0,1 Prozent), bei dem am Mittwoch neue Zahlen erwartet werden, tendiert wie auch Roche (-0,1 Prozent) ebenfalls im Minus.

+++

10:40

Die Aktie des Biotechunternehmens Relief Therapeutics macht ihrem Ruf als äusserst volatiles Investment alle Ehre. Im heutigen Handel stürzt der Kurs vom 27 Prozent auf 0,025 Franken ab.

Davor war der Kurs, angetrieben von Nachrichten über das Medikaments Aviptadil, das in einer klinischen Studie im Kampf gegen das Coronavirus getestet werden darf, massiv gestiegen: Der Kurs hatte sich zwischenzeitlich um das 30-fache erhöht.

Biotech-Experte Daniel Koller von BB Biotech sprach mit cash.ch über Relief Therapeutics und andere Unternehmen: Das vollständige Interview findet sich hier.

+++

09:10

Laut Händlern schöpfen Investoren offenbar etwas Hoffnung aus den jüngsten Statistiken zum Coronavirus. So scheinen die Sterblichkeitsraten in einigen europäischen Ländern auf einem hohen Niveau stagniert zu haben und in anderen scheinen sie gar leicht gesunken zu sein. In Asien sorgte das bereits für einen freundlichen Wochenauftakt.

Es sei zwar noch viel zu früh, aus den aktuellen Daten irgendwelche Schlussfolgerungen zu ziehen, für einen Hoffnungsschimmer reiche es aber dennoch, kommentiert ein Händler.

Auch wenn die Todesraten in einigen grossen EU-Ländern wie Spanien oder Italien zuletzt gesunken sind, gibt es allerdings keine Anzeichen dafür, dass eines der Länder bereit ist, eine Aufhebung der Sperrmassnahmen zu signalisieren. Auch in dieser Woche werde der Nachrichtenfluss zur Coronakrise das Marktgeschehen massgeblich beeinflussen, attestiert ein weiterer Börsianer.

Der SMI geht mit einem Plus in den Handel und steht eine Viertelstunde nach Handelstart um 2,9 Prozent bei 95010 Punkten im Plus. Deutlich höher geht es für Zykliker wie ABB (+4,4 Prozent) und Adecco (+5,4 Prozent). Aber auch die Aktien der beiden Grossbanken UBS (+6,1 Prozent) und CS (+6,5 Prozent) dürften einen Gutteil ihrer Verluste aus der Vorwoche zunächst wettmachen.

Schwächer als der Markt steigen Geberit (+1,6 Prozent). Der Sanitärtechnikkonzern hat am Morgen vorab Umsatzzahlen für das erste Quartal publiziert. So ist Geberit im ersten Quartal trotz erster Auswirkungen der Corona-Pandemie in einigen Märkten in Landeswährung gerechnet ein Umsatzwachstum von 1,5 Prozent gelungen.

AMS (+3 Prozent) hat am Morgen den Beginn eines Aktienrückkaufprogramms angekündigt. Mit diesem soll bis Anfang Dezember 2021 bis zu 5 Prozent des Grundkapitals zurückgekauft werden.

Deutlicher bewegt präsentieren sich zudem im breiten Markt Cosmo (+10 Prozent), nachdem der Partner RedHills in Italien die Zulassung für sein Mittel Opaganib zur Behandlung von Corona-Patienten erhalten hat. DKSH (+5,3 Prozent) wiederum profitieren von eines Hochstufung durch die Credit Suisse auf 'Outperform'.

+++

08:10

Julius Bär berechnet den SMI um 2,9 Prozent höher. Damit steigt der Schweizer Leitindex vorbörslich auf 9510 Punkte.

Die Mehrheit der 20 Aktien liegt um mindestens 3 Prozent im Plus. Geberit, wo am Morgen Umsatzzahlen publiziert wurden, legt um 3,2 Prozent zu.

+++

07:35

Die Ölpreise sind am Montag angesichts eines Dämpfers für die Hoffnung auf ein Ende des Preiskriegs führender Ölstaaten gefallen. Ein für Montag geplantes Treffen von Ölförderländer, die sich in der sogenannten "Opec+" zusammengeschlossen haben, wurde auf Donnerstag verschoben.

Im frühen Montaghandel kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juni 33,48 US-Dollar und damit 63 Cent weniger als am Freitag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte WTI mit Lieferung im Mai sank um 97 Cent auf 27,37 Dollar.

Für Belastung sorgten auch jüngste Aussagen von US-Präsident Donald Trump. Nachdem der Präsident zuletzt noch angedeutet hatte, als Vermittler zwischen Saudi-Arabien und Russland auftreten zu können, drohte er am Samstagabend mit Zöllen auf Rohölimporte. "Ich werde tun, was auch immer nötig ist", sagte Trump am Samstagabend im Weissen Haus.

Hintergrund ist der drastische Preisverfall am Rohölmarkt. Er geht zurück auf eine Doppelkrise, bestehend aus massivem Nachfrageeinbruch wegen der Corona-Pandemie und dem Preiskrieg am Ölmarkt. Besonders die US-Fracking-Industrie leidet unter den niedrigen Preisen.

+++

06:15

Nach den Verlusten in der Vorwoche greifen Anleger in Japan am Montag bei Aktien wieder zu. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index notiert in Tokio 2,2 Prozent höher bei 18'207 Punkten.

Die vergangene Woche hatte der Nikkei unterm Strich mit einem Minus von acht Prozent beendet. Einige Anleger waren offenbar auch ermutigt von Meldungen aus New York, wo die Behörden am Sonntag zwar fast 600 weitere Corona-Tote und mehr als 7300 Neuinfektionen meldeten. Erstmals seit einer Woche seien aber etwas weniger Menschen als am Vortag gestorben. "Wir beginnen, das Licht am Ende des Tunnels zu sehen", sagte Präsident Donald Trump.

JPMorgan says slowing U.S. virus cases could help put a floor under stocks https://t.co/eOYjEwQ2PH — Bloomberg Markets (@markets) April 6, 2020

Für Unsicherheit sorgte allerdings die Lage in Japan selbst, wo Medienberichten zufolge die Regierung wegen der Pandemie in Kürze den Ausnahmezustand ausrufen wird.

+++

05:50

Im asiatischen Devisenhandel gewann der Dollar 0,3 Prozent auf 108,42 Yen zu. Zur Schweizer Währung notierte er nahezu unverändert bei 0,9769 Franken. Der Euro verharrte bei 1,0813 Dollar.

Das Pfund Sterling verlor 0,2 Prozent auf 1,2242 Dollar, nachdem bekannt wurde, dass Premierminister Boris Johnson wegen seiner Corona-Infektionen ins Krankenhaus eingewiesen wurde.

(cash/AWP/Reuters)