Kurszieländerungen bei Schweizer Aktien:

Novartis: Berenberg erhöht auf 90 (85) Fr. - Buy

Berenberg erhöht auf 90 (85) Fr. - Buy Roche: Jefferies senkt auf 430 (450) Fr. - Buy

Jefferies senkt auf 430 (450) Fr. - Buy Swisscom: Goldman Sachs erhöht auf 475 (450) Fr. - Sell

Goldman Sachs erhöht auf 475 (450) Fr. - Sell Alcon: Goldman Sachs stellt Abdeckung ein

Goldman Sachs stellt Abdeckung ein Straumann: Goldman Sachs stellt Abdeckung ein

Goldman Sachs stellt Abdeckung ein Sonova: Mirabaud Securities senkt auf 450 (470) Fr.

Mirabaud Securities senkt auf 450 (470) Fr. Geberit: Morgan Stanley erhöht auf 581 (559) Fr. - Underweight

Morgan Stanley erhöht auf 581 (559) Fr. - Underweight Geberit: Barclays senkt auf 550 (575) Fr. - Equal Weight

Barclays senkt auf 550 (575) Fr. - Equal Weight Geberit: Jefferies senkt auf 461 (473) Fr. - Underperform

Jefferies senkt auf 461 (473) Fr. - Underperform Idorsia: Goldman Sachs senkt auf 17 (18,50) Fr. - Neutral

Goldman Sachs senkt auf 17 (18,50) Fr. - Neutral Bucher: Credit Suisse senkt auf 402 (478) Fr. - Neutral

Credit Suisse senkt auf 402 (478) Fr. - Neutral Bucher: Mirabaud Securities senkt auf 360 (410) Fr. - Hold

Mirabaud Securities senkt auf 360 (410) Fr. - Hold Gurit: UBS erhöht auf Neutral (Sell) - Ziel 130 (145) Fr.

08:15

Die Aussicht auf eine nicht allzu aggressive Erhöhung der Zinsen in den USA in den kommenden Monaten treibt die Metallpreise nach oben. Das Industriemetall Kupfer verteuert sich in der Spitze um mehr als drei Prozent auf 9770 Dollar je Tonne. Das Edelmetall Gold wird mit 1903,22 Dollar je Feinunze in der Spitze 1,2 Prozent höher gehandelt.

08:10

Julius Bär berechnet den SMI um 1,8 Prozent bei 12'095 Punkten höher. Dies ist für Vorbörsen-Indikationen ein sehr deutliches Plus.

ABB und UBS sind um fast 3 Prozent höher gestellt. Logitech (+4 Prozent) toppt den Index: Der Wachstumstitel ist wegen der US-Zinspolitik besonders unter Druck gekommen und profitiert nun von der Erleichterung, dass die Fed weniger massiv die Zinsen anheben wird als weitherum angenommen.

Etwas schwächer als im Gesamtmarkt ist das Plus bei Swiss Re (+0,8 Prozent). Der Rückversicherer hat einen hohen Verlust für das erste Quartal bekannt gegeben.

07:45

Die Ölpreise haben vor der Sitzung des Ölverbunds Opec+ ihre deutlichen Aufschläge vom Vortag leicht ausgeweitet. Am Donnerstagmorgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 110,69 US-Dollar. Das waren 55 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 35 Cent auf 108,16 Dollar.

Am Vortag hatten die Ölpreise deutlich zugelegt. Auslöser war die Aussicht auf ein EU-Embargo auf russisches Rohöl. Die EU-Kommission schlägt vor, den Bezug russischen Erdöls als Sanktion wegen des russischen Angriffs auf die Ukraine innerhalb eines halben Jahres auslaufen zu lassen. Die EU-Länder müssen dem Vorschlag aber noch einstimmig zustimmen, was noch nicht sicher ist.

In diesem Umfeld berät die Opec+ über ihre Förderstrategie. Es wird erwartet, dass der von Saudi-Arabien und Russland angeführte Verbund seinen Kurs moderater Produktionssteigerungen fortsetzt. Bislang sind trotz des Ukraine-Kriegs keine grösseren Konflikte innerhalb der Opec+ festzustellen.

07:15

Der Rückversicherungskonzern Swiss Re erleidet einen Quartalsverlust von 248 Millionen Dollar und nennt als Gründe den Ukraine-Krieg, volatile Finanzmärkte und die Kosten der Coronapandemie.

06:15

Bei der IG Bank tendiert der SMI inmitten einer sichtlichen Erleichterung über die nicht so forsche Gangart der US-Notenbank bei den Zinserhöhungen vorbörslich um 1,2 Prozent im Plus.

Der Schweizer Leitindes schloss am Mittwoch vor Bekanntgabe der Fed-Entscheide um 1Prozent im Minus auf dem Tagestief von 11'880 Punkten.

04:40

Die Anleger in Asien reagieren auf den Zinssprung der US-Notenbank Fed am Donnerstag mit Erleichterung.

Die Währungshüter hatten den Leitzins um einen halben Prozentpunkt angehoben. "Die Märkte schienen nach der Anhebung um 50 Basispunkte durch die Fed und Powells Kommentar, dass eine Anhebung um 75 Basispunkte derzeit nicht in Betracht gezogen wird, aufzuatmen", schreiben die Analysten der ANZ-Bank. Die Börse in Shanghai lag 0,6 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 0,1 Prozent.

Die Börsen in Japan und Südkorea sind wegen eines Feiertags geschlossen.

04:35

Im asiatischen Devisenhandel verlor der Dollar 0,1 Prozent auf 129,00 Yen und legte 0,1 Prozent auf 6,6134 Yuan zu. Zur Schweizer Währung notierte er 0,1 Prozent niedriger bei 0,9714 Franken.

Parallel dazu blieb der Euro fast unverändert bei 1,0621 Dollar und notierte kaum verändert bei 1,0319 Franken. Das Pfund Sterling stagnierte bei 1,2622 Dollar.

Die US-Notenbank Fed hat am Mittwoch mit ihren Aussagen zur künftigen Geldpolitik die amerikanischen Aktienmärkte beflügelt. Die Währungshüter hoben wie schon weithin erwartet im Kampf gegen die Inflation den Leitzins deutlich um 0,5 Prozentpunkte an.

Entgegen einigen Befürchtungen am Markt betonte Fed-Chef Jerome Powell aber, dass noch grössere Zinsschritte um beispielsweise 0,75 Punkte derzeit nicht in Erwägung gezogen würden. Höhere Zinsen steigern tendenziell die Attraktivität von festverzinslichen Wertpapieren wie Anleihen gegenüber Aktien.

Der freundlich gestartete Leitindex Dow Jones Industrial schüttelte seine zwischenzeitliche Lustlosigkeit ab und gewann am Ende 2,8 Prozent auf 34'061 Punkte. Er hatte sich bereits seit Wochenbeginn moderat erholt, war am Montag zeitweise aber noch auf den tiefsten Stand seit Beginn des Ukraine-Kriegs am 24. Februar abgerutscht.

Der marktbreite S&P 500 drehte am Mittwoch nach dem Zinsentscheid ins Plus und verabschiedete sich knapp 3 Prozent fester bei 4300 Punkten aus dem Handel.

Der technologielastige Nasdaq 100 gewann nach anfangs herben Verlusten sogar 3,4 Prozent auf 13'536 Punkte. Beide Indizes waren zu Wochenbeginn auf den tiefsten Stand seit dem Frühjahr 2021 gefallen. Technologiefirmen sind angesichts ihrer eher höheren Verschuldung besonders anfällig für steigende Zinsen. Dazu blieben die jüngsten Konjunkturdaten aus der weltgrössten Volkswirtschaft überwiegend hinter den Erwartungen zurück.

Auf Unternehmensseite standen zur Wochenmitte erneut viele Quartalsberichte auf der Agenda. Der Fahrdienstleister Lyft schockte seine Anteilseigner mit einem trüben Ausblick, wie der Kurssturz der Aktien um letztlich fast 30 Prozent auf den tiefsten Stand seit über zwei Jahren zeigte. Darunter litten auch die Papiere von Uber mit einem Minus von über viereinhalb Prozent, obwohl der Konkurrent einen besseren Ausblick gegeben hatte.

Aus China ist noch die in New York notierte Aktie Didi Global in der Lyft-Branche beheimatet. Die Papiere schafften es am Ende mit dem anziehenden Markt aber moderat ins Plus. Neben den schlechten Nachrichten der US-Konkurrenz wurde als Belastung auf die US-Börsenaufsicht SEC verwiesen, die Ermittlungen aufnehme wegen des 2021 vollzogenen Börsengangs. Wegen der US-Notiz haben bereits chinesische Regulierer das Unternehmen im Fokus.

Moderna -Titel schlossen nach positiven Nachrichten fast sechs Prozent fester. Dank ihres Corona-Impfstoffs verdient die Biotech-Firma weiter glänzend, Moderna verdiente im ersten Quartal mehr als dreimal so viel wie im Vorjahr. Grosse Erleichterung herrschte aber auch, weil die Absatzprognose für den Corona-Impfstoff unverändert bleibt, auch wenn die Pandemie in westlichen Regionen abklingt. Die Aktien des Mainzer Rivalen Biontech schafften immerhin ein Plus von 1,8 Prozent.

Die Titel des Chipkonzerns AMD , der Kaffeehauskette Starbucks und des Unterkunft-Vermittlers Airbnb zogen nach Zahlen um 7,7 bis 9,8 Prozent an. AMD überzeugte die Anleger mit einem Umsatz- und Gewinnsprung sowie dem Ausblick auf das zweite Jahresviertel. Bei Starbucks wurde auf einen starken Quartalsumsatz und eine Hochstufung durch die Experten von Evercore ISI verwiesen. Auch bei Airbnb sei das erste Quartal überraschend gut gewesen, hiess es.

Die Aktien der Ölkonzerne Chevron und Exxonmobil gewannen 3,1 beziehungsweise vier Prozent. Ihnen halfen die anziehenden Notierungen für den wichtigen Rohstoff. Die Pläne für ein Ölembargo der EU gegen Russland könnten die Preise weiter steigen lassen

