07:25

Die Investoren richten ihre Aufmerksamkeit heute vor allem auf die Inflationsdaten für die Euro-Zone. Experten erwarten für Juni einen Anstieg auf ein Rekordhoch von 8,4 Prozent im Jahresvergleich. Wegen der überraschend starken Teuerung in Staaten wie Frankreich schliessen einige Börsianer ein kräftigeres Plus nicht aus. Auf dem Terminplan stehen ausserdem die Barometer für die Stimmung der deutschen und europäischen Einkaufsmanager aus der Industrie. Hier sagen Analysten jeweils einen Wert von 52 Punkten voraus.

+++

07.15

Der Kurs von Bitcoin hat um 3 Prozent zugelegt. Die grösste Kryptowährung der Welt handelt bei 19'429 Dollar immer noch unter der 20'000-Dollar-Marke.

Bitcoin und Co - JPMorgan: Schreckensmeldungen über kollabierende Krypto-Plattformen wie Three Arrows enden bald https://t.co/4xG3mCdQ5n pic.twitter.com/aMSJCQSBcS — cash (@cashch) June 30, 2022

+++

06:10

Bei der IG Bank tendiert der SMI vorbörslich um 0,04 Prozent tiefer.

+++

05:30

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,9 Prozent tiefer bei 26'160 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 0,7 Prozent und lag bei 1857 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag unverändert. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 0,1 Prozent.

"Viele Anleger wünschen sich einen klaren Ausblick", sagte Steven Wieting, Chef-Investmentstratege bei Citi Global Wealth Investments, aber die Zukunft biete keine stetige, zuverlässige Entwicklung.

+++

05:25

Im asiatischen Devisenhandel verlor der Dollar 0,4 Prozent auf 135,16 Yen und stagnierte bei 6,6995 Yuan. Zur Schweizer Währung notierte er kaum verändert bei 0,9551 Franken. Parallel dazu fiel der Euro um 0,2 Prozent auf 1,0464 Dollar und gab 0,2 Prozent auf 0,9993 Franken nach. Das Pfund Sterling verlor 0,3 Prozent auf 1,2138 Dollar.

+++

02:00

Die US-Börsen haben am Donnerstag ihre deutlichen Verluste aus dem frühen Handel zwar erkennbar eingedämmt. Die Kurseinbussen für die erste Jahreshälfte fielen angesichts von Konjunktur- und Inflationsängsten allerdings so hoch aus wie seit Jahrzehnten nicht mehr - beim marktbreiten S&P 500 war es die schwächste Entwicklung in den ersten sechs Monaten seit 1970. Beim Technologie-Auswahlindex Nasdaq 100 war es das schlechteste Abschneiden seit 2002.

Zum Handelsende verzeichnete der Leitindex Dow Jones Industrial am Donnerstag ein Tagesminus von 0,82 Prozent auf 30'775,43 Punkte. Der S&P 500 verringerte seinen Verlust bei 3785,38 Zählern auf 0,88 Prozent, während der Nasdaq 100 letztlich um 1,33 Prozent auf 11 503,72 Punkte nachgab. Für die erste Jahreshälfte standen bei den drei Börsenbarometern satte Abschläge von 15, 21 und 30 Prozent zu Buche.

Das Risiko weiter steigender Zinsen und einer davon ausgelösten Rezession hat die US-Aktienmärkte weiter fest im Griff. Börsianer verwiesen darauf, dass am Mittwoch US-Notenbankchef Jerome Powell und seine Amtskollegen aus der Eurozone und Grossbritannien auf einem Forum gewarnt hatten, dass die Inflation länger anhalten werde. Das habe die Debatte angeheizt, "dass fortdauernde Zinserhöhungen zur Bekämpfung der Inflation am Ende in eine Rezession münden", schrieb Marktstratege Jim Reid von der Deutschen Bank.

The impact of the fastest inflation in 40 years is taking its toll on spendinghttps://t.co/aAJEL2EMTh — TheStreet (@TheStreet) July 1, 2022

Bei steigenden Preisen versuchen Verbraucher, die Ausgaben zu drosseln. Das belegten auch die im Mai weniger stark als erwartet gestiegenen Ausgaben der US-Konsumenten. Ausserdem waren die Ausgaben im Vormonat nach revidierten Daten schwächer als bisher bekannt gestiegen.

Die maue Kauflaune bekamen an der Börse etwa die Aktien der Autobauer zu spüren: Ford , General Motors (GM) und Stellantis verloren zwischen zweieinhalb und fünf Prozent. Autos als vergleichsweise kostspieliges Konsumprodukt rutschen oft als erstes von privaten Einkaufslisten. Zudem verteuert sich bei steigenden Kapitalmarktzinsen die Kauffinanzierung - auch für die wichtigen Firmenkunden.

Aktien der Apothekenkette Walgreens Boots Alliance sackten nach Zahlen um mehr als sieben Prozent ab und waren damit die grössten Verlierer im Dow. Analystin Lisa Gill von der Bank JPMorgan verwies auf eine unter den Erwartungen liegende Profitabilität im dritten Geschäftsquartal.

Papiere des Corona-Bierbrauers Constellation Brands büssten knapp viereinhalb Prozent ein. Ein Händler begründete die Verluste mit einem verhaltenen Ausblick auf das zweite Geschäftsquartal.

Zu den Tagesgewinnern zählten hingegen Biontech und Pfizer mit Aufschlägen von rund fünf beziehungsweise fast drei Prozent. Die US-Regierung bestellt in grossem Stil weiteren Corona-Impfstoff von den beiden Unternehmen für eine geplante Booster-Kampagne im Herbst. Laut Pfizer-Chef Albert Bourla geht es dabei auch um Mittel, die gegen neuartigere Virusvarianten wie Omikron schützen sollen.

(cash/AWP/Reuters/Bloomberg)