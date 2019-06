11:00

Die Aktien von Thomas Cook schossen am Montag an der Londoner Börse um 23 Prozent in die Höhe. Zuvor hatte das Unternehmen mitgeteilt, dass es mit seinem in Hongkong gelisteten größten Aktionär Fosun Tourism über eine Veräußerung seines Reisegeschäfts spreche. Das Management betonte allerdings, es sei nicht sicher, ob es zu einer Offerte kommen werde. Eine solche würde geprüft wie alle anderen strategischen Optionen, ergänzte die Konzernführung.

Thomas Cook hatte unlängst erklärt, für die Fluggesellschaften oder Teile davon sei eine Vielzahl von Angeboten eingegangen. Eines davon kommt von der Lufthansa, die vor allem am deutschen Ferienflieger Condor interessiert ist.

07:00

Der Nikkei der 225 führenden Werte um ein Prozent auf 21'090 Punkte. Der breiter gefasste Topix gewann 1,1 Prozent auf 1548 Zähler.

Auf den Einkaufslisten der Börsianer standen die Aktien von Autoherstellern. Toyota Motor verteutern sich um 1,2 Prozent, Honda Motor um ein Prozent und Mazda Motor um 1,2 Prozent. US-Präsident Donald Trump hatte am Wochenende vorerst auf die angedrohten Strafzölle auf Warenimporte aus Mexiko verzichtet. Auch japanische Pkw-Hersteller fertigen Fahrzeuge in Mexiko.

06:55

Der Schweizer Franken notierte bei rund 0,9904 Franken je Dollar und bei etwa 1,1205 Franken je Euro. Das sind weitgehend unveränderte Werte gegenüber dem Handelsende am Freitag.

(cash/Reuters)