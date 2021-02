06:20

Der SMI notiert wird laut vorbörslichen Daten der IG Bank rund zweieinhalb Stunden vor Börseneröffnung 0,12 Prozent höher gehandelt. Gestern hat der Schweizer Leitindex rund 0,25 Prozent zugelegt auf 10'852 Zähler.

+++

06:20

Die asiatischen Börsen haben sich am Freitag knapp unter ihren Rekordständen bewegt. Der 225 Werte umfassende japanische Nikkei-Index fiel um 0,32 Prozent, nachdem er in dieser Woche ein 30-Jahres Hoch erreicht hatte. Der breit angelegte MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans gab um 0,03 Prozent nach, nachdem erst am Vortag ein Rekordstand markiert wurde. In Australien verlor der Aktienindex 0,31 Prozent. "Die Märkte befinden sich in einer Art Warteschleife", sagte Analyst Tom Piotrowski vom Finanzhaus CommSec in Sydney. Die Märkte in China und den meisten südostasiatischen Ländern blieben wegen der Feiertage zum chinesischen Neujahrsfest geschlossen.

Dollar headed for weekly loss, bitcoin renews record above $48,000 https://t.co/2Yd0jNcrvk pic.twitter.com/d43s0uk3bw — Reuters (@Reuters) February 12, 2021

+++

05:15

Die Krypto-Währung Bitcoin stieg auf ein Rekordhoch von 49.000 Dollar. Zuvor hatte der Finanzanbieter BNY Mellon mitgeteilt, Depotdienstleistungen für Kryptowährungen anzubieten. Im asiatischen Devisenhandel verlor der Euro geringfügig und notierte bei 1,2124 Dollar.

(cash/AWP/Reuters/Bloomberg)