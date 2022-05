09:15

Der SMI sinkt mit 0,32 Prozent und steht damit bei einem Wert von 11'703 Punkten.

Zum Wochenstart hatte der Leitindex SMI noch seine freundliche Tendenz vom vergangenen Freitag fortgesetzt. Da in den USA am Montag die Börsen wegen eines Feiertages geschlossen waren, fehlen den Investoren am Dienstag aussagekräftige Vorgaben. Das zeigt sich auch bei den asiatischen Börsen, die ohne klare Tendenz sind. Dort lieferten auch Konjunkturdaten aus China keinen starken Impuls.

So lag der offizielle chinesische Einkaufsmanagerindex im Mai bei 49,6 Punkten. Dies bedeutet eine Verbesserung gegenüber dem Aprilwert, liegt aber weiterhin unter der Wachstumsmarke von 50 Punkten, monieren Händler. Zudem seien Investoren nach wie vor unsicher, ob nun die Talsohle an den Märkten durchschritten sei, nachdem es zuletzt überwiegend abwärtsging.

"Wir könnten auch weiterhin einige starke Rückschläge bei Aktien erleben", kommentiert ein Stratege. Im Tagesverlauf stehen zahlreiche Konjunkturdaten wie etwa das Wirtschaftswachstum in verschiedenen Ländern auf der Agenda, die das Geschehen beeinflussen könnten.

Besonders klar fallen die Anteilsscheine der CS zurück. Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters prüft die Grossbank Optionen zur Stärkung des Kapitals. Die Agentur bezieht sich dabei auf zwei mit der Situation vertraute Personen. Die Bank selbst dementierte allerdings.

Kaum bewegt zeigen sich hingegen die Anteilsscheine des Aromen- und Duftstoffherstellers Givaudan von den Fusionsplänen aus der Branche. So haben am Morgen der Genfer Aromen- und Riechstoffhersteller Firmenich und DSM aus den Niederlanden ihren Zusammenschluss angekündigt. Das neue Unternehmen wird seinen Holdingsitz in Kaiseraugst im Kanton Aargau haben, und die Aktien werden an der Euronext Amsterdam kotiert.

Aus den hinteren Reihen stechen noch U-blox mit einem Kurssprung hervor. Der Sensorenhersteller hat seine Guidance für das laufende Geschäftsjahr erhöht.

08:10

Die neusten Kursziele:

U-blox: Vontobel erhöht auf 82 (75) Fr. - Hold

Lonza: Jefferies senkt auf 700 (770) Fr. - Buy

08:00

Der SMI steht vorbörslich gemäss der Bank Julius Bär um 0,2 Prozent tiefer.

07:15

06:15

Der SMI steht vorbörslich gemäss der IG Bank um 0,2 Prozent tiefer.

06:00

Die Anleger in Asien fassen nach besser als erwarteten Wirtschaftsdaten aus China am Dienstag neuen Mut. Der chinesische Einkaufsmanagerindex (PMI) zeigte zwar einen weiteren Monat des Rückgangs im Dienstleistungssektor und im verarbeitenden Gewerbe, aber in geringerem Tempo. "Der Fokus liegt jetzt wirklich auf der US-Wirtschaft und China", sagte Khoon Goh von der ANZ Bank in Singapur. "Die beiden größten Volkswirtschaften der Welt verlangsamen sich, aus unterschiedlichen Gründen, und das ist nicht gut für den globalen Wachstumskurs".

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,1 Prozent höher bei 27'404 Punkten.

05:00

Die Börse in Shanghai lag 0,3 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,5 Prozent.

04:30

Im asiatischen Devisenhandel gewann der Dollar 0,4 Prozent auf 128,08 Yen und legte 0,1 Prozent auf 6,6686 Yuan zu. Zur Schweizer Währung notierte er 0,2 Prozent höher bei 0,9595 Franken. Parallel dazu fiel der Euro um 0,2 Prozent auf 1,0751 Dollar und notierte kaum verändert bei 1,0318 Franken. Das Pfund Sterling verlor 0,3 Prozent auf 1,2617 Dollar.

