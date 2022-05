08:10

Die neusten Kursziele:

U-blox: Vontobel erhöht auf 82 (75) Fr. - Hold

Lonza: Jefferies senkt auf 700 (770) Fr. - Buy

08:00

Der SMI steht vorbörslich gemäss der Bank Julius Bär um 0,2 Prozent tiefer.

07:15

06:15

Der SMI steht vorbörslich gemäss der IG Bank um 0,2 Prozent tiefer.

06:00

Die Anleger in Asien fassen nach besser als erwarteten Wirtschaftsdaten aus China am Dienstag neuen Mut. Der chinesische Einkaufsmanagerindex (PMI) zeigte zwar einen weiteren Monat des Rückgangs im Dienstleistungssektor und im verarbeitenden Gewerbe, aber in geringerem Tempo. "Der Fokus liegt jetzt wirklich auf der US-Wirtschaft und China", sagte Khoon Goh von der ANZ Bank in Singapur. "Die beiden größten Volkswirtschaften der Welt verlangsamen sich, aus unterschiedlichen Gründen, und das ist nicht gut für den globalen Wachstumskurs".

Pandemie - Shanghai kündigt weitere Lockerungen von Corona-Lockdown an https://t.co/LeyDf3pIzh pic.twitter.com/xAlVrmPD5j — cash (@cashch) May 29, 2022

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,1 Prozent höher bei 27'404 Punkten.

05:00

Die Börse in Shanghai lag 0,3 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,5 Prozent.

04:30

Im asiatischen Devisenhandel gewann der Dollar 0,4 Prozent auf 128,08 Yen und legte 0,1 Prozent auf 6,6686 Yuan zu. Zur Schweizer Währung notierte er 0,2 Prozent höher bei 0,9595 Franken. Parallel dazu fiel der Euro um 0,2 Prozent auf 1,0751 Dollar und notierte kaum verändert bei 1,0318 Franken. Das Pfund Sterling verlor 0,3 Prozent auf 1,2617 Dollar.

(cash/AWP/Reuters/Bloomberg)