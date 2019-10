06:45

Der Euro bleibt zum Franken über der Marke von 1,10. Der Kurs des Währungspaars liegt bei 1 zu 1,1004.

Im asiatischen Devisenhandel verlor der Dollar 0,2 Prozent auf 108,68 Yen und legte 0,2 Prozent auf 7,0952 Yuan zu. Zur Schweizer Währung notierte er 0,1 Prozent niedriger bei 0,9976 Franken. Parallel dazu fiel der Euro um 0,1 Prozent auf 1,1024 Dollar.

Das Pfund Sterling verlor in der Nacht 0,3 Prozent auf 1,2748 Dollar, hat wegen der Brexit-Verhandlungen ingesamt aber deutlich dazugewonnen.

+++

06:40

Asiatische Anleger liessen sich von den Annährungen bei den Verhandlungen über einen Brexit-Deal der EU mit Grossbritannien beflügeln. Die Differenzen über die Bedingungen des Ausstiegs Grossbritanniens aus der EU hätten sich deutlich verringert, sagten beteiligte Regierungsvertreter und Diplomaten am Dienstag.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index liegt derzeit um 1,1 Prozent höher bei 22'441 Punkten.

Boris Johnson increasingly optimistic #Brexit deal can be agreed by both EU and Parliament this week | @gordonrayner and @pmdfoster https://t.co/zbXqkEfjwb

— The Telegraph (@Telegraph) October 15, 2019