06:45

Der Swiss Market Index wird bei der IG Bank vorbörslich 0,28 Prozent tiefer eingeschätzt. Bereits am Mittwoch (0,6 Prozent) und am Dienstag (0,3 Prozent ) schloss der SMI tiefer.

+++

06:15

An den Rohstoffmärkten machen Gold-Investoren weiter Kasse. Der Preis für das Edelmetall fällt um weitere 0,2 Prozent auf Dollar pro 1787 Dollar je Feinunze. "Wir sehen eine leichte Erholung des Dollar und auch einige Investoren, die nach den großen Kursanstiegen Gewinne einfahren", sagte Carlo Alberto De Casa, Marktanalyst bei Kinesis. Auch Bitcoin fällt um 2 Prozent.

+++

06:00

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,1 Prozent tiefer bei 27'693 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index blieb unverändert und lag bei 1935 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 0,6 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 1,4 Prozent.

Die asiatischen Anleger halten am Donnerstag damit an ihren Sorgen über die wirtschaftlichen Folgen der weltweit steigenden Delta-Fälle fest. "Asien würde es viel besser gehen, wenn es den Delta-Ausbruch nicht gäbe. Wir haben jedoch in den letzten 18 Monaten gesehen, dass verschiedene Regionen je nach ihrer Lage in Bezug auf Covid-19 mal vorne und mal hinten lagen", sagte Shane Oliver, Chefökonom bei AMP.

Hong Kong’s proposed anti-sanctions law is putting pressure on the city’s property market, according to one of the biggest agents https://t.co/X902wbbhkF — Bloomberg Markets (@markets) August 26, 2021

+++

05:00

Im asiatischen Devisenhandel verlor der Dollar 0,1 Prozent auf 109,94 Yen und legte 0,1 Prozent auf 6,4826 Yuan zu. Zur Schweizer Währung notierte er 0,1 Prozent höher bei 0,9144 Franken. Parallel dazu fiel der Euro um 0,1 Prozent auf 1,1762 Dollar und notierte kaum verändert bei 1,0757 Franken.

+++

02:00

Die jüngste Rekordjagd einiger US-Indizes ist am Mittwoch an den New Yorker Börsen mit moderaten Gewinnen weiter gegangen. Da sich die zentrale Debatte unter Anlegern weiter um die geldpolitischen Perspektiven dreht, hielt sich die Risikobereitschaft der Anleger vor einem mit Spannung erwarteten Zentralbank-Symposium in Grenzen. Der Leitindex Dow Jones Industrial gewann 0,11 Prozent auf 35'405,50 Punkte. Sein Rekord bleibt damit schon mehr als eine Woche alt. Für die Indizes S&P 500 sowie Nasdaq 100 reichte der Schwung aber, um die bisherigen Bestmarken knapp zu überbieten. Der marktbreite S&P notierte im Verlauf erstmals knapp über 4500 Punkten, am Ende stieg er um 0,22 Prozent auf 4496,19 Punkte. Das technologielastige Nasdaq-Barometer ging nach seinem zeitweisen Sprung über 15'400 Punkte noch 0,07 Prozent höher bei 15 368,92 Zählern aus dem Handel.

Unter den Standardwerten blieb es nachrichtlich relativ ruhig. Zu den besseren Werten im Dow zählten mit JPMorgan und Goldman Sachs zwei Banken mit Kursgewinnen von 2,1 beziehungsweise 1,1 Prozent. Börsianer begründeten dies mit anziehenden Marktzinsen und verwiesen dabei auf die Rendite zehnjähriger US-Anleihen, die am Mittwoch den höchsten Stand seit fast zwei Wochen erreichte.

(cash/Reuters/AWP/Bloomberg)