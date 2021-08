10:30

Der Genussschein von Roche setzt auch am Donnerstag wieder eine neue Bestmarke. Der "Bon" steigt um 0,44 Prozent auf 369 Franken. Seit Anfang Mai hat der Titel 22 Prozent zugelegt.

10:00

Weitere neue Kursziele für Schweizer Aktien:

Sensirion: Vontobel erhöht auf 88 (72) Fr. - Hold

Galenica: Mirabaud Securities erhöht auf 82 (70) Fr. - Buy

VZ Holding: Vontobel erhöht auf 103 (97) Fr. - Buy

Comet: Vontobel erhöht auf 335 (320) Fr. - Buy

09:20

Der SMI schafft auf seinen Rekordlevels einen weiteren Anstieg. Der Kurs liegt nach Handelsbeginn bei 12'428 Punkten (+0,3 Prozent). Die Vorgaben aus den USA sind zwar gut, aber die Märkte hätten inzwischen ein sehr hohes Niveau erreicht und das Aufwärtspotenzial sei damit begrenzt, heisst es am Markt.

Der Gesamtmarkt, der in den vergangenen Tagen vor allem dank der Pharmaschwergewichte auf ein Rekordhoch gestiegen sei, sei zudem überkauft und damit verletzlich. Zudem beschäftigt die Anleger weiterhin die Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus. Daher werde sich der Handel wohl weiter auf die Aktien der Firmen konzentrieren, die mit Ergebnissen aufwarten. Dazu zählen heute an erster Stelle Straumann und Zurich Insurance.

Obwohl die Inflation in den USA nicht weiter gestiegen ist, was an den Märkten erleichtert aufgenommen wurde, gibt es weiterhin keine Klarheit, wann die US-Notenbank nun mit dem Herunterfahren der Anleihenkäufe beginnt. Denn innerhalb des Fed gibt es Stimmen, die sowohl für eine baldige Straffung der Geldpolitik plädieren als auch solche, die mit Rücksicht auf den US-Arbeitsmarkt weiter zuwarten wollen. Viele Analysten gehen davon aus, dass das Fed vor Ende Jahr mit dem Tapering beginnt.

Unter den SMI-Titeln sticht Zurich (+2,3 Prozent). Der Versicherer hat den Gewinn im ersten Halbjahr 2021 stärker als erwartet gesteigert. Partners Group (+1,1 Prozent) steigen ebenfalls deutlich.

Die Aktien von Lonza (-0,3 Prozent) zeigen sich wenig beeinflusst von der Entwicklung beim US-Partner Moderna, dessen Aktien wie die von Biontech und deren Partner unter Druck massiv standen. Gemäss Medienberichten soll nämlich die europäische Arzneimittelbehörde (EMA) prüfen, ob aufgetretene seltene Symptome nach der Verabreichung von mRNA-Impfstoffen gegen Covid-19 als Nebenwirkung eingestuft werden sollen.

Bei den Vertretern der hinteren Reihen konnte Comet (+1,8 Prozent) mit einer kräftigen Gewinnsteigerung aufwarten. Für die Aktien von Bell, Cicor sowie der Glarner, Basler und Berner Kantonalbanken, die ebenfalls gute Ergebnisse vorgelegt haben, sind keine vorbörslichen Kurse verfügbar.

09:05

Der SMI steigt um 0,2 Prozent auf 12'416 Punkte. Die am meisten gefragte SMI-Aktie ist Zurich.

08:10

Der Swiss Market Index wird bei Julius Bär vorbörslich 0,18 Prozent höher gesehen. Damit wird der SMI seinen Rekordkurs wohl fortsetzen. Die Aktie von Zurich steigt mit 2 Prozent am deutlichsten. Der versicherer hat mit dem Halbjahresgewinn die Erwartungen des Marktes übertroffen. Am breiten Markt steigen Comet und Straumann ebenfalls aufgrund von Semesterzahlen rund 1 Prozent.

07:45

Neue Kursziele für Schweizer Aktien:

Georg Fischer: UBS erhöht auf 1650 (1500) Fr. - Buy

Dätwyler: Credit Suisse erhöht auf 381 (329) Fr. - Outperform

Interroll: Jefferies erhöht auf 3700 (3450) Fr. - Hold

06:45

Der Swiss Market Index wird bei der IG Bank vorbörslich 0,04 Prozent höher gesehen.

06:30

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index ist praktisch unverändert bei 28'074 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,2 Prozent und lag bei 1958 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 0,4 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 0,9 Prozent.

Die asiatischen Aktienmärkte können am Donnerstag der Rekordjagd der Wall Street somit nicht folgen. Befürchtungen über die Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus vor allem in asiatischen Ländern drückte auf die Stimmung der Anleger. "Das Geld ist im Moment nur in den amerikanischen und europäischen Märkten", sagte Daniel Lam, Senior Cross-Asset-Stratege bei Standard Chartered Wealth Management. Er verwies auf eine starke Bilanzsaison in den USA und die hohen Impfraten in Europa. Dies bedeute, dass das Erholungstempo weniger durch die Ausbreitung der Delta-Variante beeinträchtigt wurde, so Lam. Auch der "jüngste China-Regulierungsblues" im Bildungs- und Technologiebereich spiele eine Rolle.

