08:15

Kurszielanpassungen bei Schweizer Aktien Vetropack: Stifel senkt auf Hold (Buy) - Ziel 63 (72) Fr.

Novartis: Citigroup nimmt mit Buy - Ziel 95 Fr. wieder auf

Sika: Jefferies erhöht auf 441 (422) Fr. - Buy

SoftwareONE: UBS senkt auf 20,80 (25,20) Fr. - Neutral

Richemont: UBS erhöht auf 169 (152) Fr. - Buy

Flughafen Zürich: UBS erhöht auf Buy (Neutral) - Ziel 198 (171) Fr.

Zur Rose: Jefferies senkt auf 515 (571) Fr. - Buy

Partners Group: CS nimmt mit Neutral (NR) - Ziel 1550 Fr. wieder auf

08:05

Der SMI dreht vorbörslich leicht ins Minus und wird laut Daten von Julius Bär 0,1 Prozent tiefer gehandelt. Der Schweizer Aktienmarkt hatte am Freitag nach einem richtungslosen Verlauf gut gehalten geschlossen und die erste Woche im neuen Jahr mit einem Minus von 0,6 Prozent beendet.

17 von 20 SMI-Titel notieren vorbörslich leicht negativ. Richemont, UBS und CS gewinnen zwischen 0,2 und 0,5 Prozent hinzu. UBS erhöht das Kursziel für Richemont im Rahmen einer Branchenstudie auf 169 von 152 Franken und belässt die Einstufung auf "Buy".

07:50

Der Euro hat am Montag einen Teil seiner zum Wochenschluss erzielten Gewinne wieder eingebüsst. Am Morgen wird die Gemeinschaftswährung bei 1,1330 US-Dollar gehandelt und damit etwas unter dem Niveau vom Freitagabend. Zum Franken zeigt sich der Euro dagegen relativ stabil. Er notiert mit 1,0434 weiterhin klar über der Marke von 1,04 Franken. Der US-Dollar hingegen hat auf 0,9208 Franken angezogen und damit die Marke von 0,92 wieder zurückerobert. Am Freitagabend kostete ein Dollar noch 0,9186.

Am Freitag hatte ein durchwachsener US-Arbeitsmarktbericht den Dollar im späten Handel belastet. Die Anleger am Devisenmarkt konzentrierten sich insbesondere auf die Beschäftigungsentwicklung. So wurden im Dezember wesentlich weniger Arbeitsplätze geschaffen. Zu Wochenbeginn nun steht am Vormittag die Veröffentlichung der Arbeitslosenquote für den Euroraum im November im Fokus.

07:40

Ein positiver Analystenkommentar hievt BMW an die Spitze des Dax. Die Aktien des Autobauers steigen am Montag vorbörslich um ein Prozent auf etwa 96,60 Euro. Die Experten von Goldman Sachs haben die Titel auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel auf 123 von 110 Euro angehoben.

07:25

Zum Auftakt der neuen Börsenwoche wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Montag höher starten. Am Freitag hatte er 0,7 Prozent im Minus bei 15'947,74 Punkten geschlossen. Da keine relevanten Konjunkturdaten oder Firmenbilanzen auf der Tagesordnung stehen, sind Börsianer weiter mit der Nachlese der US-Arbeitsmarktdaten und der jüngsten Beratungen der Notenbank beschäftigt. Der überraschend starke Anstieg der Stundenlöhne untermauere die Spekulationen auf eine längerfristig hohe Inflation, sagte Anlagestratege Michael Hewson vom Brokerhaus CMC Markets. Der Fed gingen die Argumente aus, die Zinsen in den kommenden Monaten nicht anzuheben. Die Notenbanker diskutieren am 26. Januar wieder ihre Geldpolitik.

An den anderen europäischen Börsenplätzen deutet sich ebenfalls eine freundliche Eröffnung ab.

06:30

Der SMI notiert vorbörslich 0,36 Prozent höher. Der Schweizer Aktienmarkt hatte am Freitag nach einem richtungslosen Verlauf gut gehalten geschlossen und die erste Woche im neuen Jahr mit einem Minus von 0,6 Prozent beendet.

06:10

Die Anleger in Asien halten sich am Montag nach den jüngsten US-Jobdaten bedeckt. Der Rückgang der Arbeitslosenquote in den USA auf 3,9 Prozent und der Anstieg der Löhne deuten darauf hin, dass der Wirtschaft im Dezember die Arbeitskräfte ausgingen. "Dies steht im Einklang mit der sich entwickelnden Ansicht der Fed, dass der Arbeitsmarkt sich der Höchstbeschäftigung nähert oder diese bereits erreicht hat und der Lohndruck zunimmt", schrieben die Analysten von NatWest Markets in einer Notiz. "Dies dürfte die Spekulationen über eine Zinserhöhung im März verstärken, und wir haben unsere Einschätzung für eine Zinserhöhung der Fed von Juni auf März vorgezogen."

Die Börse in Tokio blieb wegen eines Feierstags geschlossen. Die Börse in Shanghai lag 0,3 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,4 Prozent.

05:50

Im asiatischen Devisenhandel gewann der Dollar 0,2 Prozent auf 115,77 Yen und gab 0,1 Prozent auf 6,3735 Yuan nach. Zur Schweizer Währung notierte er 0,1 Prozent höher bei 0,9199 Franken. Parallel dazu fiel der Euro um 0,2 Prozent auf 1,1339 Dollar und notierte kaum verändert bei 1,0431 Franken. Das Pfund Sterling stagnierte bei 1,3589 Dollar.

(cash/AWP/Reuters/Bloomberg)