09:30

Die Aktie von Zur Rose ist im frühen Handel mit minus 5 Prozent grösste Verliererin im frühen Handel. Am Vortrag hatte die Aktie bereits 5 Prozent eingebüsst. Wie das Fachjournal "Apotheke adhoc" schrieb, hake es bei der geplanten Einführung elektronischer Medikamentenrezepte in Deutschland. Die Pilotphase starte am 1. Juli mit bloss einer Praxis, einer Apotheke und einem einzigen Patienten. Zur Rose setzt ab 2022 grosse Wachstumschancen auf das elektronische Medikamentenrezept in Deutschland.

09:10

Die Schweizer Börse macht zur Wochenmitte trotz positiver Vorgaben aus den USA und aus Fernost auf Grün zunächst keine grossen Sprünge. Dabei hatte US-Notenbankchef Jerome Powell am Vortag die Marktteilnehmer wieder beruhigen können. Laut Powell hat das Fed zwar die Inflation im Blick, will aber nicht übereilt an der Zinsschraube drehen. Der Preisanstieg sei wahrscheinlich nur vorübergehend. Darauf legten vor allem die Technologiewerte zu.

Dass daher auch der SMI mit Nasdaq oder Dax mithalten kann und die Marke von 12'000 Zählern im Verlauf wieder zurückerobert, wird sich laut Händlern erst weisen müssen. Denn üblicherweise liessen starke Technologiewerte eher eine verhaltene Entwicklung bei den im SMI so stark gewichteten defensiven Titeln erwarten.

Der SMI notiert gegen 09:10 Uhr um 0,15 Prozent tiefer bei 11'965 Punkten. Am Vortag hatte der Leitindex um 0,11 Prozent tiefer geschlossen. Roche und Credit Suisse (je-0,7%) drücken den Blue-Chip-Index nach unten.

Grösster Gewinner am Morgen ist Swiss Re. Eine bestätigte Kaufempfehlung von Citigroup (allerdings mit Kurszielsenkung) und der Verkauf einer Beteiligung gibt dem Rückversicherer (+0,7%) Auftrieb. Swiss Re verkauft einen Teil des Anteils an der britischen Phoenix Group Holdings. Damit fliessen 437 Millionen britische Pfund (knapp 560 Millionen Franken) in die Kasse des der Firma.

08:20

Neue Kursziele für Schweizer Aktien:

Swatch: Deutsche Bank erhöht auf 335 (325) Fr. - Buy

Richemont: Deutsche Bank erhöht auf 130 (127) Fr. - Buy

Richemont: UBS erhöht auf 143 (112,20) Fr. - Buy

Partners Group: Berenberg erhöht auf Hold (Sell) - Ziel 1240 (671) Fr.

Swiss Re: Citigroup senkt auf 95,70 (105,60) Fr. - Buy

08:10

Der Swiss Market Index steht bei Julius Bär vorbörslich 0,19 Prozent höher. "Treiberin" ist die Aktie von Novartis, sie steigt 0,6 Prozent. Am zweitbesten steht Richemont da mit einem Plus von 0,4 Prozent.

Am Dienstag hatte der in Erwartung einer Kongress-Anhörung des US-Notenbankchefs Jerome Powell etwas verloren. Börsianer sind zunächst mit der Nachlese dieses Auftritts beschäftigt. Powell versicherte, dass die Notenbank trotz der rasant gestiegenen Inflation in den USA Geduld bewahren werde. Die zu beobachtenden Effekte sprächen nicht für eine weitgehend angespannte Wirtschaft, die höhere Zinsen erfordern würde. Vielmehr seien die Preisanstiege wie die Daten vom Arbeitsmarkt und beim Wirtschaftswachstum Ergebnis der "ungewöhnlichen Situation" in der abklingenden Pandemie.

Daneben richten Anleger ihre Aufmerksamkeit auf die Stimmungsbarometer der deutschen und europäischen Einkaufsmanager. Analysten rechnen in beiden Fällen für Juni mit einem leichten Anstieg.

07:55

Anleger greifen wieder vermehrt zu Gold. Nach der Zusicherung von US-Notenbankchef Jerome Powell, nicht übereilt die Zinsen anheben zu wollen, stieg der Preis des Edelmetalls um 0,2 Prozent auf 1781,18 Dollar je Feinunze. Vergangene Woche hatten Spekulationen über erste Zinserhöhungen nach der Pandemie bereits im Jahr 2023 den Goldpreis um sechs Prozent abstürzen lassen. Bei steigenden Zinsen bieten sich Anlegern auf der Suche nach Rendite mehr Alternativen zur Gold-Anlage, die keine Zinsen abwirft, sondern nur vom Preis abhängt.

07:45

Die Ölpreise haben am Mittwoch im frühen Handel zugelegt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 75,23 US-Dollar. Das waren 42 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass WTI stieg um 31 Cent auf 73,16 Dollar. Die Ölpreise bewegen sich damit weiter in der Nähe ihrer mehrjährigen Höchststände. Leichten Auftrieb erhielten die Preise zuletzt durch neue Vorratsdaten aus den USA. Das American Petroleum Institute (API) meldete am Dienstagabend einen neuerlichen Rückgang der landesweiten Rohölbestände, der zudem deutlich ausfiel. Am Nachmittag veröffentlicht das US-Energieministerium die wöchentlichen Bestandsdaten, die am Markt noch stärker beobachtet werden als die API-Zahlen.

06:45

Der Swiss Market Index steht bei der IG Bank vorbörslich praktisch unverändert bei 11'963 Punkten.

06:20

Der Bitcoin steigt bei Bitstamp um 3 Prozent auf knapp 34'000 Dollar. Ether legt 2 Prozent zu.

More than $1.1B liquidated in 24H. Market performanced a nice stop hunt below $30,000.#Bitcoin #safe pic.twitter.com/hgeGQIhRLP — Open4crypto (@open4crypto) June 23, 2021

06:30

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,1 Prozent höher bei 28'917 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 0,3 Prozent und lag bei 1955 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 0,4 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,8 Prozent.

Die Aussagen des Vorsitzenden der US-Notenbank Fed, Jerome Powell, beruhigte die Anleger, dass die Währungshüter die Inflation zwar im Blick haben, aber nicht übereilt Zinsen anheben. "Wir werden auf Beweise für die tatsächliche Inflation oder andere Indikatoren warten", sagte Powell in einer Anhörung vor einem Ausschuss des US-Repräsentantenhauses.

Der Chefökonom von AMP Capital, Shane Oliver, drückte es am Mittwoch in einer Notiz an Kunden so aus: "Das ist alles noch sehr weit weg, denn selbst die erste Zinserhöhung liegt noch ein gutes Stück entfernt."

-China markets see modest gains after the Fed's comments calm markets

-Hong Kong sees its busiest month for IPOs since December https://t.co/ZLwb8fPtgo pic.twitter.com/nHjNU6zOrV — Bloomberg Next China (@next_china) June 23, 2021

05:30

Im asiatischen Devisenhandel gewann der Dollar 0,1 Prozent auf 110,76 Yen und stagnierte bei 6,4808 Yuan. Zur Schweizer Währung notierte er 0,2 Prozent höher bei 0,9195 Franken. Parallel dazu fiel der Euro um 0,1 Prozent auf 1,1921 Dollar und notierte kaum verändert bei 1,0963 Franken.

02:00

Die Wall Street ist am Dienstag auf Erholungskurs geblieben. Insbesondere die beiden wichtigsten Tech-Indizes Nasdaq 100 sowie Nasdaq Composite legten weiter zu und erreichten jeweils Rekordhochs. Die Standardwerte hingegen präsentierten sich etwas weniger dynamisch.

So schwankte der Dow Jones Industrial um seinen Schlusskurs vom Vortag und ging 0,20 Prozent höher bei 33'945,58 Punkten aus dem Handel. Der US-Leitindex hatte sich bereits am Montag ein gutes Stück von seiner verlustreichen Vorwoche erholt und 1,8 Prozent höher geschlossen.

Der den breiten Markt abbildende S&P 500 rückte am Dienstag um 0,51 Prozent auf 4246,44 Zähler vor. Der Nasdaq 100 stieg um 0,94 Prozent auf 14'270,42 Punkte. Das im Tagesverlauf erreichte Rekordhoch liegt nun bei 14 288 Punkten.

(cash/Reuters/Bloomberg/AWP)