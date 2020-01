09:45

Der SMI steht 45 Minuten nach Handelsstart 0,45 Prozent höher. Die Aktie von Novartis kann ihren Gewinn ausbauen und liegt 1,12 Prozent im Plus.

Der Schweizer Aktienmarkt setzt am Mittwoch im frühen Geschäft die Erholung fort und legt geringfügig zu. Die Aufwärtsbewegung, die am Vortag eingesetzt hatte, habe aber klar an Schwung verloren, heisst es am Markt. Denn noch immer sorgten sich die Anleger wegen der rasanten Ausbreitung des Corona-Virus. Die Nachrichten dazu würden weiterhin genau verfolgt.

Die Anleger halten sich jedoch vor der am Abend erwarteten Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed zurück. Sie wollten wohl erst abwarten, wie sich das Fed über die konjunkturellen Aussichten der USA äussert. Davon erhoffen sich die Marktteilnehmer Aufschluss über die weitere Geldpolitik.

Die British Airways hat wegen des Ausbruchs des Coronavirus alle Flüge von und nach China gestoppt. Auf ihrer Internetseite bietet die Fluglinie derzeit im Januar und Februar keine China-Flüge an.

