Aktuelle Kurszieländerungen bei Schweizer Aktien: Adecco: Deutsche Bank erhöht auf 48 (42) CHF - Hold

VAT: Credit Suisse senkt auf 134 (139) CHF - Underperform

Conzzeta: Research Partners erhöht auf 1200 (1050) CHF - Kaufen

Der Schweizer Aktienmarkt wird am Dienstag mit Abschlägen in den Handel gehen. Der SMI wird rund eine Stunde vor Börseneröffnung rund 0,5 Prozent tiefer gehandelt bei 10'136 Punkten. Sämtliche Blue Chips verlieren mit Ausnahme von UBS.

Die Grossbank legte am Morgen positive Zahlen. Die Aktie steigt vorbörslich über 3 Prozent.

In Erwartung einer weiteren Flut von Firmenbilanzen dürfte der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Dienstag niedriger starten. Hauptgesprächsthema bleibt die weiter grassierende Coronavirus-Pandemie. Neue Lockdowns würden die wirtschaftliche Erholung der vergangenen Monate zunichtemachen, warnte Anlagestratege Michael Hewson vom Brokerhaus CMC Markets.

Daneben richten Anleger ihre Aufmerksamkeit auf die Verhandlungen über ein neues US-Konjunkturpaket. Nancy Pelosi, Spitzenpolitikerin der oppositionellen Demokraten und Vorsitzende des Repräsentantenhauses, hatte am Wochenende erklärt, dass bis Dienstag eine Einigung erzielt werden müsse, um die Hilfen vor der Präsidentschaftswahl Anfang November durch das Parlament zu bringen. Börsianer bezweifeln jedoch, dass dies gelingt. Allerdings konnte Pelosi einem Sprecher zufolge bei Beratungen mit Finanzminister Steven Mnuchin am Montag weitere Differenzen aus dem Weg räumen.

Das langwierige Ringen um ein US-Konjunkturpaket, steigende Infektionszahlen und ein unsicherer Ausgang der US-Präsidentschaftswahlen lasten auf den asiatischen Anlegern. Auch wenn die Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses Nancy Pelosi und Finanzminister Steven Mnuchin bei ihren Beratungen am Montag über Finanzhilfen weitere Differenzen aus dem Weg räumen konnten, blieb offen, ob ein entsprechendes Gesetz noch vor den Wahlen am 3. November auf den Weg gebracht werden kann.

Die Vorsicht der Anleger wurde auch durch die zunehmende Besorgnis über das Risiko eines umstrittenen Wahlergebnisses in den USA ausgelöst. "Ein solches Ereignis würde höchstwahrscheinlich die globalen Märkte erheblich verärgern, bis die USA eine akzeptable Lösung erreichen", sagte Keith Creveling, Co-Chief Information Officer von American Century.

Die Börse in Tokio hat sich am Dienstag zunächst schwächer gezeigt. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,3 Prozent tiefer bei 23.596 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 0,4 Prozent und lag bei 1632 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 0,5 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 0,1 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien ausserhalb Japans stieg um 0,4 Prozent.

Im asiatischen Devisenhandel gewann der Dollar 0,1 Prozent auf 105,55 Yen und legte 0,1 Prozent auf 6,6864 Yuan zu. Zur Schweizer Währung notierte er kaum verändert bei 0,9100 Franken. Parallel dazu blieb der Euro fast unverändert bei 1,1770 Dollar und notierte kaum verändert bei 1,0713 Franken. Das Pfund Sterling stagnierte bei 1,2943 Dollar.

Die schwindenden Hoffnungen auf ein rasches Corona-Hilfspaket in den USA haben die Wall Street am Montag stark belastet. Die wichtigsten Aktienindizes schlossen nach einem verhaltenen Handelsstart deutlich im Minus.

Der Dow Jones Industrial stand am Ende 1,44 Prozent tiefer bei 28 195,42 Punkten. Der marktbreite S&P 500 fiel um 1,63 Prozent auf 3426,92 Punkte. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 büsste 1,84 Prozent auf 11 634,35 Zähler ein.

