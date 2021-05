06:45

Der Swiss Market Index wird vorbörslich bei der IG Bank rund 0,9 Prozent tiefer geschätzt.

+++

Abonnieren Sie hier den Newsletter von cash.ch, dem grössten Wirtschafts- und Finanzportal der Schweiz. Gratis.

+++

06:15

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index liegt 3 Prozent tiefer bei 28'600 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 2 Prozent und lag bei 1914 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 1 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 1,1 Prozent.

Asiatische Aktien gaben am Dienstag nach, nachdem die Inflationserwartungen in den USA auf den höchsten Stand seit zehn Jahren gestiegen waren. "Die asiatischen Börsen werden heute dem US-Trend folgen und insbesondere einige chinesische Tech-Werte werden wegen der anstehenden Kartellstrafe unter grossem Druck stehen", sagte Hong Hao, Forschungsleiter bei BoCom International.

Stocks in Asia tumbled as inflation worries spread from the U.S., and not even deflation-plagued Japan was immune.

A jump in China factory didn’t help.

The Nikkei and Taiex indexes both tumbled near 3% pic.twitter.com/npHxqi0tif

— D.A. Market Securities (@itradeph) May 11, 2021