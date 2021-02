08:05

Die Schweizer Börse notiert vorbörslich leicht im Plus. Laut Daten der Bank Julius Bär notiert der SMI rund eine Stunde vor Handelseröffnung 0,14 Prozent im Plus. Roche wird 0,5 Prozent höher gehandelt. Alle anderen Blue Chips gewinnen leicht zwischen 0,05 und 0,1 Prozent. Der Pharmariese hat detaillierte Ergebnisse zu seinem Augenmittel Faricimab vorgelegt.

Am breiten Markt verlieren Ascom (-1 Prozent). Der Ascom-Grossaktionär Veraison hat seine Beteiligung am Spezialisten für Spitalkommunikation aus Bern auf 4,85 (zuvor 9,25) Prozent reduziert.

07:40

Der Euro hat sich am Freitag im frühen Handel kaum bewegt. Am Morgen kostet die Gemeinschaftswährung 1,2127 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend.

Zum Franken oszilliert der Euro weiterhin um die Marke von 1,08. Aktuell notiert er bei 1,0798 Franken wieder knapp darunter. Der US-Dollar bewegt sich ebenfalls weiterhin in einer engen Spanne um die 0,89-Franken-Marke. Aktuell notiert er bei 0,8904 Franken.

Vor dem Wochenende dürften am Devisenmarkt vor allem Konjunkturdaten aus Grossbritannien von Interesse sein. Das Statistikamt veröffentlicht am Morgen Wachstumszahlen zum Schlussquartal 2020. Ausserdem werden Daten zur Industrieproduktion erwartet. In den USA gibt die Uni Michigan ihre Umfrage zur Verbraucherstimmung bekannt.

07:15

Zum Abschluss der Börsenwoche wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Freitag niedriger starten. Am Donnerstag hatte er 0,8 Prozent im Plus bei 14.040,91 Punkten geschlossen. Weiterhin warten Börsianer gespannt auf die Verabschiedung der heiß ersehnten zusätzlichen Corona-Staatshilfen in den USA. Von ihnen erhoffen sie sich frischen Wind für die Weltwirtschaft.

Relevante Konjunkturdaten stehen dagegen kaum auf dem Terminplan. Unter anderem werden Zahlen zur Industrieproduktion in Großbritannien und der Euro-Zone veröffentlicht. Auch die Unternehmen lassen es vor dem Wochenende ruhiger angehen. Nur wenige öffnen ihre Bücher.

06:20

Der SMI notiert wird laut vorbörslichen Daten der IG Bank rund zweieinhalb Stunden vor Börseneröffnung 0,12 Prozent höher gehandelt. Gestern hat der Schweizer Leitindex rund 0,25 Prozent zugelegt auf 10'852 Zähler.

-New Zealand expects delivery of its first Covid-19 vaccine next week

-China, India pull back from parts of disputed Himalayan border

-Democrats wrap up impeachment using Trump’s words against him Here’s the latest news from Bloomberg @economics https://t.co/QXfvH6xAZP — Bloomberg Markets (@markets) February 12, 2021

06:20

Die asiatischen Börsen haben sich am Freitag knapp unter ihren Rekordständen bewegt. Der 225 Werte umfassende japanische Nikkei-Index fiel um 0,32 Prozent, nachdem er in dieser Woche ein 30-Jahres Hoch erreicht hatte. Der breit angelegte MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans gab um 0,03 Prozent nach, nachdem erst am Vortag ein Rekordstand markiert wurde. In Australien verlor der Aktienindex 0,31 Prozent. "Die Märkte befinden sich in einer Art Warteschleife", sagte Analyst Tom Piotrowski vom Finanzhaus CommSec in Sydney. Die Märkte in China und den meisten südostasiatischen Ländern blieben wegen der Feiertage zum chinesischen Neujahrsfest geschlossen.

05:15

Die Krypto-Währung Bitcoin stieg auf ein Rekordhoch von 49.000 Dollar. Zuvor hatte der Finanzanbieter BNY Mellon mitgeteilt, Depotdienstleistungen für Kryptowährungen anzubieten. Im asiatischen Devisenhandel verlor der Euro geringfügig und notierte bei 1,2124 Dollar.

22:45

Die Wall Street hat sich am Donnerstag weitgehend behauptet. Befürchtungen über zunehmende Spannungen zwischen China und dem Westen hätten den Kursen einen Dämpfer gegeben, hiess es. Die Aktien an der Technologiebörse Nasdaq legten hingegen zu.

Der Dow Jones Industrial stieg zunächst auf ein weiteres Rekordhoch von 31 543 Punkten, bröckelte jedoch bald ab und rutschte ins Minus. Im späten Handel erholte sich der Leitindex jedoch wieder und schloss nur 0,02 Prozent tiefer bei 31 430,70 Zählern. Der marktbreite S&P 500 gewann letztlich 0,17 Prozent auf 3916,38 Punkte. Der Nasdaq 100 stieg um 0,58 Prozent auf 13 734,35 Zähler.

(cash/AWP/Reuters/Bloomberg)