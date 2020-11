06:45

Die Schweizer Börse wird wahrscheinlich mit Abschlägen in den Handel gehen. Die IG Bank schätzt den Swiss Market Index 0,45 Prozent tiefer ein.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index liegt 0,34 Prozent höher bei 25'996 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 0,1 Prozent und lag bei 1730 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 0,2 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 0,3 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans stieg um 1,3 Prozent.

Die Stimmung der Anleger wurde von den Ergebnissen einer Spätstudie gestützt, die für den experimentellen Moderna-Impfstoff eine hohe Wirksamkeit bescheinigte. Das im US-Bundesstaat Massachusetts ansässige Unternehmen war nach Pfizer in Partnerschaft mit BioNTech der zweite Arzneimittelhersteller, der vielversprechende Versuchsdaten für die Entwicklung eines Impfstoffs zur Bekämpfung der Pandemie bekanntgab.

"Die Anleger blicken bei der Entwicklung der Pandemie weit nach vorne bis 2021, anstatt sich auf den sehr herausfordernden Ausbruch zu konzentrieren, der derzeit in den USA und in Europa stattfindet", sagte Tai Hui, Chefstratege für den asiatischen Markt bei J.P. Morgan.

