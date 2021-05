11:00

Die Aktien der Impfstoff-Hersteller Biontech und Curevac geben weiter nach. Die EU zeigt sich offen für den Vorschlag der USA, den Patentschutz für Corona-Impfstoffe vorübergehend aufzuheben. Biontech verlieren bis zu 18,7 Prozent auf ein Zwei-Wochen-Tief von 130,80 Euro, Curevac brechen um 15,7 Prozent auf ein Drei-Wochen-Tief von 80,70 Euro ein. Bereits am Mittwoch waren die Aktien von Pfizer und Moderna im US-Handel abgerutscht.

EU willing to discuss COVID-19 vaccine patent waiver - EU's von der Leyen https://t.co/2EzmFFyIaa pic.twitter.com/YOCWezD3n8 — Reuters (@Reuters) May 6, 2021

+++

10:20

Die Aktien des einstigen Börsenüberfliegers Zur Rose stehen auch am Donnerstagvormittag unter Verkaufsdruck. Aktuell verliert die Aktie 6,5 Prozent und notiert bei 271 Franken. Das ist so wenig wie letztmals im Dezember 2020. Seit ihrem Hoch von 514 Franken im Februar haben die Titel um 46 Prozent eingebüsst.

Beobachtern zufolge wird das Handelsgeschehen von Ängsten überschattet, wonach es in Deutschland zu Verzögerungen bei der Einführung elektronischer Medikamentenrezepte kommen könnte. Zudem meldete am Donnerstagmorgen Rivalin Shop Apotheke durchwachsene Zahlen.

Der Gesamtmarkt zeigt sich derweil orientierungslos. Der SMI bewegt sich am Vormittag nach anfänglichen Gewinnen praktisch unverändert bei 11'100 Zählern.

Kursentwicklung der Zur-Rose-Aktie in den letzten 12 Monaten, Graphik: cash.ch.

+++

09:50

Deutsche Bank senkt das Kursziel für AMS auf 20 von 22 Franken. Die Einstufung lautet weiterhin "Hold". Vor den Ergebnissen zum ersten Quartal seien die Sorgen mit Blick auf die Auftragsverluste beim Grosskunden Apple gross gewesen, schreibt Analyst Robert Sanders. Entsprechend sei es nun eine Erleichterung gewesen, dass der Halbleiter-Hersteller für das Gesamtjahr 2021 einen Pro-Forma-Umsatz von 6,1 Milliarden US-Dollar in Aussicht gestellt habe, was einen Umsatzanteil für das zweite Halbjahr aus Aufträgen für das nächsten iPhone von bis zu 300 Millionen impliziere bzw. 5 Prozent des Pro- Forma-Umsatzes. Allerdings sieht Sanders mit Blick nach vorne auch noch immer grosse Unsicherheiten, etwa für die Jahre 2022 und 2023.

Die Aktie steigt im frühen Handel vom Donnerstag um rund 1 Prozent auf 17,84 Franken.

+++

09:30

Die Ölpreise sind am Donnerstag im frühen Handel leicht gestiegen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 69,10 US-Dollar. Das waren 14 Cent mehr als am Mittwoch. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um sieben Cent auf 65,70 Dollar.

Am Mittwoch war der Brent-Preis bis auf knapp 70 Dollar gestiegen, am Abend ging es aber wieder abwärts. Zurzeit bewegen sich die Ölpreise auf dem höchsten Niveau seit Mitte März. Auftrieb kommt durch konjunkturelle Besserung in grossen Ölverbrauchsländern wie den USA oder China. Jüngste Lagerdaten aus den USA bestätigen diese Sichtweise. Die Rohölvorräte gingen in der vergangene Woche deutlich zurück, was ein Hinweis auf eine stärkere Nachfrage sein könnte.

-U.S. futures ⬇️

-Japan stocks rise

-Chinese and Australian shares ⬇️

-Australia’s 10-year yield slips to 1.70%

-Oil, gold ⬆️ Here are some of the main moves in markets https://t.co/q8aMqc2BNn pic.twitter.com/1TnxBcPUQE — Bloomberg (@business) May 6, 2021

+++

09:10

Die Schweizer Börse eröffnet mit leichten Kursgewinnen. In den USA hatte der Dow Jones zwar leicht höher, aber die Nasdaq erneut tiefer geschlossen. Am Vortag hatten sich die Börsen Europas von ihrem Rückschlag am Dienstag, als Zins- und Inflationsängste aus den USA die Kurse belastet hatten, wieder erholt. "Und für weitere Kursanstiege fehlen nun die Impulse", sagt ein Händler.

Die Marktteilnehmer seien weiterhin nervös wegen der steigenden Inflationserwartungen in den USA. Daher dürften sie sich vor der Veröffentlichung der US-Arbeitsmarktdaten am Freitag eher zurückhalten. Denn die Entwicklung des US-Arbeitsmarktes ist zentral für die Geldpolitik der US-Notenbank Fed. Gemäss Angaben der privaten Arbeitsagentur ADP vom Vortag stieg die Beschäftigung in der US-Privatwirtschaft im April im Monatsvergleich um 742'000. Analysten hatten mit 850'000 neuen Stellen allerdings einen noch stärkeren Anstieg erwartet.

Der SMI notiert gegen 09:10 Uhr um 0,22 Prozent höher bei 11'133 Punkten. Der SMI habe aus charttechnischer Sicht einen Boden bei 10'950/970 Punkten gebildet, der sich als stabile Unterstützungszone erweisen dürfte, sagt ein Händler. Gegen oben stosse der Leitindex bei 11'150 Zählern auf Widerstand.

Leicht höher werden die Papiere von UBS (+0,15%) gehandelt. Die Grossbank verkauft ihren Minderheitsanteil von 48,8 Prozent am Clearstream Fund Centre (CFC) für rund 390 Millionen Franken an die Deutsche Börse. Zudem hat Goldman Sachs das Kursziel für die Aktie der Bank im Rahmen einer Branchenstudie auf 17,60 von 16,20 Franken erhöht. Das Rating lautet weiterhin auf "Neutral".

Transaktion - UBS verkauft Minderheitsanteil an Clearstream Fund Centre https://t.co/MBxnNev8fr — cash (@cashch) May 6, 2021

Am stärksten zulegen können die Versicherer Zürich (+0,9%) und Swiss Re (+0,75%).

Der Pharmazulieferer Lonza (-0,5%) verliert, nachdem die Aktie im vorbörslichen Handel noch zulegen konnte. Lonza will die Produktionsstätten in Visp und im amerikanischen Portsmouth ausbauen. Insgesamt sollen dafür rund 850 Millionen Franken investiert werden. Die Investitionen gehen in zwei neue und moderne Produktionsstätten für die Geschäftseinheit "Mammalian".

Auf den hinteren Rängen werden Valiant (+0,8%) nach der Veröffentlichung des Quartalsergebnisses höher gehandelt. Die Bank hat im 1. Quartal mehr verdient, aber die Analystenerwartungen nicht ganz getroffen.

Die Aktien von Oerlikon werden um 3,5 Prozent niedriger gehandelt. Die Deutsche Bank hat die Empfehlung für den Titel des Industriekonzerns auf "Hold" von "Buy" gesenkt.

+++

08:05

Die Schweizer Börse wird laut vorbörslichen Indikatoren ohne grosse Veränderungen in den Handel gehen. Der SMI notiert laut vorbörslichen Daten der Bank Julius Bär praktisch unverändert. Am Mittwoch war der Schweizer Leitindex um 1,24 Prozent auf 11'106 Punkte und damit wieder über die psychologisch wichtige 11'000er-Marke gestiegen.

Dabei notieren sämtliche SMI-Titel mit Ausnahmen von Lonza (+0,9 %) und UBS (+0,6%) leicht negativ. Während der Pharmazulieferer Lonza die Produktionsstätten in Visp und im amerikanischen Portsmouth ausbauen will, sorgt bei der UBS eine Veräusserung für steigende Kurse. Die Grossbank will den verbleibenden Minderheitsanteil von 48,8 Prozent am Clearstream Fund Centre (CFC) für rund 390 Millionen Franken an die Deutsche Börse verkaufen.

+++

07:40

Der Euro hat am Donnerstag im frühen Handel geringfügig mehr als 1,20 US-Dollar gekostet. Am Morgen notiert die Gemeinschaftswährung mit 1,2007 Dollar und damit in etwa auf dem Niveau vom Vorabend.

Auch zum Franken blieb der Euro kaum verändert. Die Gemeinschaftswährung wird aktuell für 1,0970 Franken gehandelt nach 1,0962 am Vorabend. Auch die US-Währung tendiert zum Franken mit 0,9138 Franken praktisch stabil (0,9134 Franken).

+++

07:25

Inmitten einer Flut von Firmenbilanzen wird der deutsche Leitindex Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Donnerstag etwas niedriger starten. Am Mittwoch hatte er 2,1 Prozent auf 15'170,78 Punkte zugelegt.

Neben dem Autobauer Volkswagen und dem Zulieferer Continental legen der weltgrösste Bierbrauer Anheuser-Bush und der Stahlkonzern ArcelorMittal Geschäftszahlen vor. Auf dem Terminplan stehen ausserdem die Auftragseingänge der deutschen Industrie und die europäischen Einzelhandelsumsätze. Mit einem Auge schauen Börsianer zudem auf die Parlamentswahl in Schottland. Da die Schottische Nationalpartei SNP die absolute Mehrheit wohl verfehlen werde, erwarten sie aber keine Kursturbulenzen beim Pfund Sterling. Denn damit wäre ein erneutes Unabhängigkeitsreferendum unwahrscheinlicher. Parallel dazu berät die Bank von England (BoE) über ihre Geldpolitik. Analysten erwarten eine Drosselung der Wertpapierkäufe.

Scotland votes to decide the fate of independence movement https://t.co/1Aq2ZFqLiJ pic.twitter.com/3sf8cEIOi1 — Reuters (@Reuters) May 6, 2021

+++

07:10

Aktuelle Kurszieländerungen bei Schweizer Aktien UBS: Goldman Sachs erhöht auf 17,60 (16,20) Fr. - Neutral

Clariant: Julius Bär erhöht auf 20 (18) Fr. - Hold

Schindler: Research Partners erhöht auf 250 (240) Fr. - Halten

Cosmo: Research Partners erhöht auf 110 (108) Fr. - Kaufen

Logitech: UBS erhöht auf 110 (108) Fr. - Neutral

+++

06:20

Der SMI notiert laut vorbörslichen Daten der IG Bank kaum verändert (+0,06%). Am Mittwoch war der Schweizer Leitindex um 1,24 Prozent auf 11'106 Punkte und damit wieder über die psychologisch wichtige 11'000er-Marke gestiegen.

+++

06:10

Die asiatischen Aktien sind angesichts der Hoffnungen auf eine starke wirtschaftliche Erholung im frühen Handel gestiegen. Die Rohstoffpreise erreichten mehrjährige Höchstwerte. Der australische Dollar fiel, nachdem China seinen Wirtschaftsdialog mit Canberra aufkündigt hatte. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index N225 stieg im Verlauf 2,0 Prozent höher auf 29.391 Punkte. Der breiter gefasste Topix-Index TOPX nahm um 1,7 Prozent zu und lag bei 1930 Punkten. Die Börse in Shanghai SSEC lag 0,2 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen CSI300 verlor 1,3 Prozent.

China’s stock market is likely to maintain its lull when it reopens following the Labor Day break on Thursday https://t.co/WZFvIvsmpQ — Bloomberg Markets (@markets) May 6, 2021

+++

22:45

Nach der Verkaufswelle bei Technologiewerten am Vortag hat sich die Lage an den US-Börsen am Mittwoch wieder beruhigt. Die ehemalige US-Notenbank-Präsidentin und aktuelle Finanzministerin, Janet Yellen, konnte die vortags selbst entfachten Inflationssorgen beschwichtigen.

Dem Dow Jones Industrial , der es am Dienstag auf den letzten Metern knapp ins Plus geschafft hatte, reichten die moderaten Gewinne am Mittwoch sogar für ein Rekordhoch. Am Ende gewann der Leitindex 0,29 Prozent auf 34 230,34 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es letztlich um 0,07 Prozent auf 4167,59 Zähler bergauf. Der lange freundlich tendierende Nasdaq 100 schloss hingegen 0,30 Prozent tiefer bei 13 503,37 Zählern. Tags zuvor hatte der technologielastige Auswahlindex knapp zwei Prozent im Minus geschlossen.

(cash/AWP/Reuters/Bloomberg)