Der SMI startet mit einem Plus von 0,3 Prozent in den Handestag und notiert bei 10'122 Punkten. Der breitere SPI 12'310 gewinnt 0,25 Prozent hinzu und kommt auf 12'331 Punkte.

Einen Tag nach dem Investorentag gibt es verschiedene Analysten-Kommentare über Logitech (+0,2%). So betonen etwa die Experten der UBS, dass sich das Management zwar sehr zuversichtlich gezeigt habe. Dennoch verändere sich auch die Landschaft für Logitech, da immer mehr grosse Konzerne in die Märkte vordringen würden. Die Aktie reagiert derzeit noch wenig (-0,1 Prozent).

Insgesamt wird das Nachrichtenaufkommen vor allem von Geschäftszahlen aus den hinteren Reihen dominiert. Dabei reagieren Investoren zunächst verschnupft auf die gesenkte Prognose von Dormakaba (-3,5%).

Positiver tendieren nach Zahlen der Versicherer Helvetia (-0,8%) während der Pharmazulieferer Siegfried (-5,2%) abschmiert. So ist Helvetia im vergangenen Geschäftsjahr gewachsen und hat den Gewinn deutlich gesteigert. Siegfried dagegen hat 2019 zwar mehr umgesetzt, unter dem Strich aber etwas weniger verdient.

08:35

Der sich abzeichnende Sieg Joe Bidens am «Super Tuesday» könnte die US-Märkte beflügeln. Die Futures auf den Dow Jones, dem Nasdaq und dem S&P 500 ziehen sprunghaft an und notieren derzeit zwischen 1,5 und 1,7 Prozent im Plus.

08:25

Einen Tag nach der überraschenden Zinssenkung der US-Notenbank haben die asiatischen Börsen am Mittwoch uneinheitlich geschlossen. In Japan gewann der 225 Werte umfassende Nikkei-Index 0,1 Prozent auf 21.100,06 Punkte. Der breiter gefasste Topix-Index fiel jedoch um 0,2 Prozent und lag bei 1502,50 Punkten.

Angesichts der fallenden Zinsen trennten sich Anleger vor allem von Bankaktien. Der Sektorindex gab 2,2 Prozent nach. In China ging es an der Börse Shanghai 0,6 Prozent aufwärts. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen legte ebenfalls 0,6 Prozent zu. Auch die Börse in Hongkong hatte die Zinsen um einen halben Prozentpunkt gesenkt.

08:05

Am Schweizer Aktienmarkt deutet sich eine freundliche Eröffnung an. Der SMI notiert laut Daten von Julius Bär bei 0,18 Prozent im Plus. Sämtliche Bluechips notieren positiv, ohne dass es grösse Ausreisser gäbe.

Am breiten Markt zeichnet sich eine ähnlich freundliche Eröffnung ab.

06:30

Die asiatischen Aktienmärkte haben am Mittwoch nach dem überraschenden Zinsentscheid der US-Notenbank Fed leicht angezogen und kämpfen um Halt. Die US-Notenbank setzte den Schlüsselsatz ausserplanmässig um einen halben Prozentpunkt herab. Die Wall Street bekam durch die Geldpolitik der Fed Rückenwind - allerdings nur kurz.

Kerry Craig, Stratege bei J.P. Morgan Asset Management in Melbourne, sieht das Risiko einer ähnliche Reaktion in Asien: "Der Versuch der US-Notenbank, den Markt zu überraschen, könnte fehlschlagen. Während die Aktion darauf abzielte, das Vertrauen der Marktlage zu stabilisieren, könnte die Schärfe ihrer Reaktion und der überraschende Zeitpunkt des Schritts so interpretiert werden, dass die Fed viel mehr über die wirtschaftlichen Auswirkungen besorgt ist als zunächst angenommen."

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,3 Prozent höher bei 21.146 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,2 Prozent und lag bei 1508 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 0,1 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen trat auf der Stelle. Der MSCI-Index für asiatische Aktien ausserhalb Japans stieg um 0,8 Prozent.

06:25

Im asiatischen Devisenhandel gewann der Dollar 0,3 Prozent auf 107,40 Yen und gab 0,4 Prozent auf 6,9317 Yuan nach. Zur Schweizer Währung notierte er 0,1 Prozent höher bei 0,9567 Franken. Parallel dazu fiel der Euro um 0,1 Prozent auf 1,1156 Dollar und notierte kaum verändert bei 1,0678 Franken. Das Pfund Sterling stagnierte bei 1,2809 Dollar.

05:00

Die Hongkonger Währungsbehörde (HKMA) senkt ihren Zinssatz um 50 Basispunkte auf 1,5 Prozent. "Es gibt immer noch eine grosse Unsicherheit beim Verlauf der Epidemie, daher wird es immer noch sehr grosse Schwankungen an den Finanzmärkten geben", erklärt die HKMA. Zuvor hatte die US-Notenbank (Fed) eine Zinssenkung der gleichen Marge bekanntgegeben. Auch die australische Zentralbank senkte ihren Leitzins.

