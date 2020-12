09:05

Der SMI fällt zum Handelsstart um 0,2 Prozent auf 10'355 Punkte. Banken sowie die Schwergewichte Roche und Nestlé tendieren aber im Plus.

Folgt mehr.

+++

08:10

Der Swiss Market Index steht im vorbörslichen Handel bei Julius Bär 0,31 Prozent tiefer. Alle 20 Aktien sind im Minus, ausser die Credit Suisse. Der Titel steigt 1,2 Prozent. Bis 2023 will die Bank den Vorsteuergewinn im Vermögensverwaltungsgeschäft auf 5,0 bis 5,5 Milliarden Franken steigern, wie Credit Suisse am Dienstag anlässlich eines Investorentages mitteilte. Am breiten Markt steigen AMS 2,6 Prozent.

Ihr Augenmerk richten die Anleger in der Corona-Krise nach vorne in Richtung der Notenbanken: Sie hoffen auf zusätzliche Unterstützung der US-Notenbank Fed, die am Mittwoch über ihren weiteren Kurs entscheiden will.

Timo Emden vom gleichnamigen Analysehaus verweist in diesem Zusammenhang auch auf das Ringen im US-Kongress um Konjunkturhilfen: "Sollte sich das Corona-Hilfspaket weiter verzögern, dürften die Währungshüter nicht länger untätig bleiben und möglicherweise selbst das Zepter in die Hand nehmen. Der Griff in den geldpolitischen Instrumentenkasten bleibt nur eine Frage der Zeit."

+++

06:40

Der Swiss Market Index wird bei der IG Bank vorbörslich 0,55 Prozent tiefer geschätzt.

+++

06:30

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index liegt im Verlauf 0,3 Prozent tiefer bei 26'649 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sinkt um 0,5 Prozent und lag bei 1782 Punkten.

Die Börse in Shanghai liegt 0,4 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verliert 0,3 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans fällt um 0,4 Prozent.

Die Zahl der Todesfälle in den USA überschritt mit Beginn der Impfungen die Marke von 300'000. "Der Zeitplan für die Einführung ist mit erheblichen Unsicherheiten behaftet, aber wichtige Meilensteine könnten bis Mitte 2021 erreicht sein", sagten die Ökonomen von Westpac. "In der Zwischenzeit kämpfen mehrere Staaten weiterhin mit größeren Ausbrüchen, wobei die Zahl der Fälle in den USA besonders deutlich zunimmt." Die Märkte reagierten kaum auf positive Wirtschaftsdaten aus China: die Industrieproduktion der Volksrepublik wuchs im November erwartungsgemäß und expandierte den achten Monat in Folge.

+++

06:00

Im asiatischen Devisenhandel gewann der Dollar 0,1 Prozent auf 104,09 Yen und legte 0,1 Prozent auf 6,5537 Yuan zu. Zur Schweizer Währung notierte er kaum verändert bei 0,8864 Franken. Parallel dazu stieg der Euro um 0,1 Prozent auf 1,2155 Dollar und zog um 0,1 Prozent auf 1,0776 Franken an.

+++

03:00

Die US-Börsen hatten am Montag nach einem überwiegend freundlichen Verlauf uneinheitlich geschlossen. Zum Handelsende trennten sich eine Reihe von Anlegern von ihren Aktienbeständen. Zu Beginn hatte der Startschuss für die Corona-Impfungen die Wall Street noch gestützt. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss 0,6 Prozent tiefer auf 29'861 Punkten. Der technologielastige Nasdaq rückte dagegen 0,5 Prozent auf 12'440 Punkte vor. Der breit gefasste S&P 500 büsste 0,4 Prozent auf 3647 Punkte ein.

(cash/Reuters/Bloomberg/AWP)