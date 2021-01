08:30

Nach den jüngsten Kursturbulenzen rund um den US-Videospielehändler GameStop gehen Asien-Anleger auf Nummer sicher und machen Kasse. Ausserdem bereiteten ihnen die schleppenden Coronavirus-Massenimpfungen und das Wiederaufflackern der Pandemie in Ländern wie China Sorgen. Der japanische Nikkei-Index fiel am Freitag um knapp zwei Prozent auf 27'663 Punkte. Die Börse Shanghai büsste 0,6 Prozent auf 3485 Zähler ein. "Die Nerven liegen blank", sagte Chris Weston, Chef-Analyst des Brokerhauses Pepperstone. Die Angriffe von Kleinanlegern auf Hedgefonds könnte bislang nicht absehbare Folgen für den gesamten Finanzmarkt haben.

Der Swiss Market Index wird bei Julius Bär vorbörslich 0,8 Prozent tiefer geschätzt. 18 von 20 Aktien sind im Minus, Givaudan (1,3 Prozent) steigen nach der Bekanntgabe der Jahreszahlen. Auch SGS ist im Plus. Am breiten Markt steigen Komax und SFS 2 Prozent.

Bei den Konjunkturdaten am Freitag richten Börsianer ihre Aufmerksamkeit unter anderem auf die US-Konsumausgaben. Die Kauflaune der Verbraucher gilt als Hauptstütze der weltgrößten Volkswirtschaft. Außerdem stehen zahlreiche Firmenbilanzen auf dem Terminplan. Unter anderem öffnen der Modehändler Hennes & Mauritz (H&M) und der Industriekonzern Honeywell ihre Bücher.

Der Swiss Market Index wird bei der IG Bank 1,1 Prozent tiefer geschätzt.

Der Nikkei der 225 führenden Werte fällt um 1,8 Prozent auf 27'680 Punkte. Händler sprachen von Gewinnmitnehmen. Außerdem hätten Anleger Anpassungen in ihren Portfolios zum Monatsende vorgenommen.

